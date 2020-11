So effizient ist eine CO2-Steuer

© Our World in Data

Daniela Gschweng / 15. Nov 2020 - Eine Studie über Schweden zeigt: CO 2 -Steuern sind wirksam. Zu viele Ausnahmen schränken den bisherigen Erfolg aber ein.

Schweden führte 1991 als eines der ersten Länder eine CO 2 -Steuer ein. Mit 137 Dollar pro Tonne CO 2 -Äquivalente ist sie die höchste der Welt. Inzwischen haben viele andere Staaten nachgezogen. Untersuchungen, wie sich die CO 2 -Steuer auf die Treibhausgas-Emissionen auswirkt, gibt es jedoch nur wenige.

Schwedens CO 2 -Steuer ist nicht nur wirkungsvoll, der Einfluss von Steuern auf das Klimaverhalten werde unterschätzt, sagt Julius Andersson von der London School of Economics. Der Ökonom hat 2019 im «American Journal of Economics» eine Fallstudie veröffentlicht, in der er feststellt, dass der Treibhausgas-Ausstoss in Schweden durch die CO 2 -Steuer im Jahr um mindestens 6 Prozent gesunken ist.

Erfolgreich, obwohl die Steuer nur einen Teil des Marktes abdeckt

Andersson erstellte dazu ein Schweden-Modell aus vergleichbaren europäischen Ländern, das er «Synthetic Sweden» nannte. Er stellte fest, dass die CO 2 -Emissionen im Transportbereich Schwedens gegenüber dem Modell in einem durchschnittlichen Jahr um elf Prozent gesunken waren, sechs Prozent waren allein auf die CO 2 -Steuer zurückzuführen.

Noch wirksamer könnte die schwedische CO 2 -Steuer sein, wenn ihr Geltungsbereich erweitert würde. Derzeit deckt sie nur etwa zwei Fünftel der Treibhausgas-Emissionen Schwedens ab und ist eigentlich eine Regel, die aus Ausnahmen besteht. Das ist in den meisten Ländern so, die eine CO 2 -Steuer kennen.

Eine Regel, die aus Ausnahmen besteht

Bergbau, Luft- und Schifffahrt sowie Unternehmen, die am Emissionshandel mit Zertifikaten teilnehmen, bezahlen die schwedische CO 2 -Steuer beispielsweise nicht. Andere Industriezweige bezahlten anfangs einen reduzierten Steuersatz, da sich der Gesetzgeber um die internationale Wettbewerbsfähigkeit sorgte.

Dazu kennt Schweden eine Anzahl anderer Steuern, die ebenfalls Lenkungseffekt haben, zum Beispiel die Energiesteuer und die Flugsteuer. Einige dieser Steuern sind seit der Einführung der CO 2 -Steuer günstiger oder teuerer geworden. So wurde die Energiesteuer halbiert, als die CO 2 -Steuer eingeführt wurde. Die Umsatzsteuer schloss aber neu Benzin und Diesel mit ein, was den Klimaeffekt verstärkte.

Der Effekt einer CO 2 -Besteuerung wird womöglich unterschätzt

Der Einfluss der CO 2 -Steuer auf die Nachfrage nach Benzin sei dreimal grösser als der Einfluss auf den Preis, stellte Andersson fest. Das heisst, Konsumenten reagieren stärker auf eine Erhöhung der CO 2 -Steuer als auf eine Benzinpreiserhöhung aus anderen Gründen.

Politische Bewertungen von Kohlenstoff-Steuern, bei denen Preiselastizitäten zur Simulation von Emissionsreduzierungen verwendet würden, könnten die wahre Wirkung erheblich unterschätzen, schliesst Andersson. Die Preiselastizität misst die Änderung von Angebot oder Nachfrage als Reaktion auf eine Preisänderung.

Wenig Einfluss auf Heizungen und Wohlstand

Auf die Verbrennung von fossilen Energieträgern für Heizungen hatte die CO 2 -Steuer nach Anderssons Vergleich wenig Einfluss, diese haben aber in Schweden einen Anteil von weniger als 40 Prozent. Auf Wohlstand und Wachstum hatte die Besteuerung keine negativen Einflüsse. «Our World in Data» stellt die Treibgas-Emmissionen in Schweden sowie das BIP (engl.: Gross Domestic Product, GDP) in einem Diagramm so dar:

Treibhausgas-Emissionen in Schweden 1990 bis 2018 sowie die Entwicklung des BIP, jeweils pro Kopf (Our World in Data)

Zum Vergleich dasselbe Diagramm für die Schweiz:

Treibhausgas-Emissionen in der Schweiz 1990 bis 2018 sowie die Entwicklung des BIP, jeweils pro Kopf (Our World in Data)

Die Schweiz, die die Kohlenstoffabgabe 2008 einführte, hat heute einen Steuersatz von 96 Franken pro Tonne CO 2 (derzeit 90 Euro). Um wirkungsvoll zu sein, muss der Steuersatz mindestens 36 bis 73 Franken (40 - 80 Dollar) pro Tonne CO 2 betragen, haben Ökonomen ausgerechnet.

Viele Länder liegen nach dem «Carbon Pricing Dashboard» der Weltbank darunter. Vergleiche, darauf weisen alle Organisationen hin, die CO 2 -Abgaben weltweit nebeneinander gestellt haben, sind wegen des in jedem Land unterschiedlichen Geltungsbereiches schwierig. Die Klimabewegung «Fridays for Future» fordert einen CO 2 -Preis von 193 Franken (180 Euro) pro Tonne.

Schwedens Einkünfte durch CO 2 -Steuern sind im letzten Jahrzehnt langsam, aber kontinuierlich gesunken. Auch das zeigt, dass die Steuer erfolgreich ist: Es gibt weniger Emissionen, die besteuert werden können. Um Klimaziele zu erreichen, wird die CO 2 -Steuer daher ständig nach oben angepasst.

