Ein neues Rezept gegen das Rindvieh als Klima-Sündenbock

Christa Dettwiler / 26. Mai 2020 - Ein Schweizer Unternehmen bringt einen Futterzusatz für Rinder auf den Markt, das den Methan-Ausstoss erheblich verringert.

Mit einem Scanner in der Hand wartet die Wissenschaftlerin für Tierernährung Deepashree Kand darauf, dass die englische Kuh mit Namen Peaches rülpst. Die Tierfutter-Forscherin Kand ist im Auftrag des Schweizer Agritech-Unternehmens Mootral unterwegs. Auf der Brades-Farm nahe dem Lake District will sie herausfinden, ob der von Mootral entwickelte Futterzusatz, beziehungsweise das «Ergänzungsfuttermittel» den Ausstoss von Methan bei Nutztieren verringern kann.

Methan ist eines der treibhauswirksamsten Gase. Wären Rinder ein Land, stünden sie an sechster Stelle der weltgrössten Treibhausgas-Emittenten, noch vor Brasilien, Deutschland und Japan. Das besagen Daten des unabhängigen Forschungsunternehmens Rhodium Group.

Futterzusatz senkt Methan-Ausstoss um bis zu einen Drittel

Das Problem der rindviehbedingten Treibhausgase ist seit Jahren bekannt. Die Entwicklung einer umweltverträglichen und finanzierbaren Lösung läuft auf Hochtouren. Das Forschungsziel: Ein Futterzusatz, der die Verdauungschemie der Kühe verändert und den Ausstoss von Methan verringert. Das in Waadtländer Rolle ansässige Unternehmen Mootral ist an vorderster Front dabei: Es hat einen Futterzusatz in Form eines Wirkstoffpulvers entwickelt, das aus Knoblauch und Flavonoiden aus Zitrus besteht, und dem normalen Futter beigemischt werden kann. Die Resultate sind vielversprechend. Der Futterzusatz senkt den Methan-Ausstoss nach Angaben von Mootral um bis zu einem Drittel – abhängig von Alter, Rasse, Haltung und Fütterung der Tiere.

Angesichts der weltweit rund 1,4 Milliarden Rinder und der prognostizierten Zunahme um eine Milliarde bis 2050 wäre diese Abnahme nicht unwichtig. Jede Kuh stösst jährlich Methan aus, das einem Äquivalent von zwischen 1,5 und 2,5 Tonnen CO2 entspricht. Das ist etwa die Hälfte des CO2-Ausstosses eines Autos während eines Jahres.

Noch sind einige Fragen offen. So muss Mootral nachweisen, ob sein Produkt bei allen Viehrassen und unter verschiedenen klimatischen Bedingungen funktioniert. Dazu wird der bisherige Erfolg in gemässigten Zonen nun in heisseren Ländern überprüft. Auch muss getestet werden, ob das Mootral-Produkt auch bei Massentierhaltung funktioniert.

Gerhard Breves, Direktor des Instituts für Physiologie und Zellbiologie an der tierärztlichen Hochschule Hannover, hat einen der ersten unabhängigen Versuche mit Mootrals Produkt durchgeführt: «Als wir anfingen, war ich skeptisch. Doch ich kenne kein anderes Präparat, das einen derart signifikanten Effekt hat, ganz ohne negative Nebenwirkungen.»

Die Corona-Krise ist auch an Mootral nicht spurlos vorbeigegangen. Eine für März geplante Investitionsrunde musste aufgeschoben werden. Dennoch ist die New York Times überzeugt, falls es Mootral gelingt durchzuhalten, könnte sein Produkt eine der einfachsten und schnellsten Methoden sein, eine wichtige Treibhausgasquelle einzudämmen.

Die Aussichten für Mootral scheinen gut: So sollen im nächsten Jahr rund 300'000 Kühe den Nahrungszusatz einnehmen, 2024 sollen es 7,5 Millionen sein. Vorgesehen ist, dass Mootral seinen Zusatz für rund 50 Franken pro Kuh und Jahr auf den Markt bringen kann.

Vielleicht wird dann das Schule machen, was die Brades-Farm, wo die Kuh Peaches zusammen mit 400 Artgenossinnen lebt, bereits tut. Sie verfüttern den Mootral-Zusatz täglich zusammen mit dem normalen Futter. Der Zusatz macht rund ein Prozent der täglichen Futtermenge aus. Bauer Edward Towers vermarktet Fleisch und Milchprodukte mit dem Label «arm an Treibhausgasen» und verkauft sie als klimafreundliche Alternative überall in Grossbritannien. Auf der Milchflasche steht: «Less CO2W Burps». Zu deutsch: Weniger CO2W Rülpser.

Noch geheimer Zusatz in Dänemark

Die Firma Mootral ist nicht die einzige, welche an einer Nahrungsergänzung für das Rindvieh forscht. Im November 2019 erklärte Mette Olaf Nielsen von der Universität Aarhus (Dänemark) auf einer Landwirtschaftskonferenz in Herning: «Es gibt einen Stoff, den man dem Futter beifügen kann – und es gibt anschliessend überhaupt kein Methan mehr. Nichts!» Bisherige Versuche in einem Labor in Kopenhagen seien ausgesprochen vielversprechend verlaufen. Der Stoff, der noch geheim gehalten wird und deshalb auf der Konferenz nur «Substanz X» genannt wurde, soll laut der Forscherin bereits von der EU akzeptiert worden sein. Die EFSA, Europas Behörde für Lebensmittelsicherheit, habe ihn zugelassen. Doch marktreif sei das Produkt noch nicht.

Das grosse Problem der Massentierhaltung, Fleischkonzerne beziehungsweise des Fleischkonsums Die Massentierhaltung trägt mit rund 15 Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Bei der Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch fallen etwa gleich viele Treibhausgase an wie bei einer 200 km langen Autofahrt. Zwar ist der Methanausstoss aus Nutzvieh-Mägen hoch, aber die Emissionen rund um die Massentierhaltung fallen viel stärker ins Gewicht. So etwa die Emissionen, die mit dem Einsatz von Stickstoffdüngern bei der Futtererzeugung entstehen. Schwer wiegen auch die Abholzung von Wäldern, vor allem Regenwäldern, und die Trockenlegung von Feuchtgebieten, um Platz für Weiden oder Anbauflächen für Tierfutter zu schaffen. Dazu kommen der hohe Wasserverbrauch sowie Transporte rund um die Welt. 2019 ergab eine Studie des «Institute for Agriculture and Trade Policy» dass die fünf weltgrössten Fleisch- und Molkereikonzerne zusammen für mehr Treibhausgas-Emissionen verantwortlich sind als jeweils die drei grössten Ölkonzerne ExxonMobil, Shell und BP.

