Euratom: Tagesanzeiger mit deutscher Brille

Der Kopf des Original-Artikels in der Süddeutschen Zeitung vom 10. November 2019

Kurt Marti / 14. Nov 2019 - Der «Tagi» publizierte einen Bericht über den Euratom-Forschungsreaktor Iter. Doch leider fehlte der Schweiz-Bezug.

Der Tagesanzeiger veröffentlichte am Dienstag einen Beitrag über den Kernfusions-Forschungsreaktor Iter in Frankreich. Darin wird «angesichts des Ausbaus der erneuerbaren Energien» das Milliarden-Projekt Iter der europäischen Atomgemeinschaft Euratom zurecht in Frage gestellt. Der Fusionsreaktor Iter werde «immer teurer» und verzögere sich weiter.

Doch was hat die Euratom und deren Forschungsreaktor Iter mit der Schweiz zu tun? Darüber erfährt man im «Tagi»-Artikel nichts, obwohl die Schweiz von 2014 bis 2020 rund 250 Millionen Franken an die Euratom zahlt, wovon rund 134 Millionen Franken in den Fusionsreaktor Iter fliessen. Seit den 70er Jahren hat die Schweiz rund eine Milliarde Franken in die Fusionsforschung investiert (siehe Links unten).

Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung

Der Grund für die deutsche Perspektive des Artikels und den fehlenden Schweiz-Bezug – ausser der Kritik eines Schweizer Kernforschers – liegt in der Kooperation des Tagesanzeigers mit der Süddeutschen Zeitung, aus welcher der Tagesanzeiger den Artikel übernommen hat.

Als der Tagesanzeiger Ende 2016 die kostensparende Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) einging, versicherte er in einer Verlautbarung: «Die Erweiterung der internationalen Berichterstattung bedeutet aber nicht, dass wir unsere nationale und lokale Fokussierung schwächen würden. Im Gegenteil. Unsere Heimat ist der Raum Zürich, und aus Zürcher Sicht beobachten wir weiterhin die lokale und nationale Politik, die Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sportszene.»

Den fehlenden Schweiz-Bezug kompensieren

Wer die mangelnde nationale Fokussierung des «Tagi»-Artikels kompensieren möchte, kann auf die folgenden Infosperber-Artikel zurückgreifen, die in den letzten Jahren erschienen sind:

