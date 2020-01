Elektroautos: Norwegen hat D und CH weit abgehängt

Urs P. Gasche / 06. Jan 2020 - Von allen im 2019 verkauften Autos fahren in Norwegen 42 Prozent elektrisch – in Deutschland und der Schweiz ein Bruchteil davon.

Norwegen kann mit einem Rekord aufwarten: Genau 42,4 Prozent aller gekauften Neuwagen waren Elektroautos. Das teilte der Strassenverkehrsverband Norwegens am 3. Januar 2020 mit. Das Land fördert den Absatz von Elektroautos mit verschiedenen Anreizen. Das meist verkaufte Elektroauto war «Tesla Model 3». Weltweit lieferte der US-Konzern Tesla 367'500 elektrische Tesla-Autos aus, davon 92'550 des günstigen Typs «Model 3» (siehe Bild oben). Noch Anfang 2019 war dieser Tesla-Wagen wegen Kinderkrankheiten in negative Schlagzeilen geraten. Der Tesla «Model 3» ist in Europa erst seit knapp einem Jahr auf dem Markt.

Norwegen, das wie die Schweiz viel Strom mit Wasserkraft herstellen kann, ist der Schweiz und Deutschland in Sachen Elektromobilität um Meilen voraus. In Deutschland sollen im 2019 nach provisorischen Zahlen erst 8,5 Prozent aller verkauften Autos einen «alternativen Antrieb» haben. In der Schweiz waren laut ersten Schätzungen nur rund 4 Prozent der verkauften Neuwagen elektrisch betrieben, und etwa 7 Prozent haben einen hybriden Antrieb.

