Die Schwierigkeit, im Überfluss den (Strom-)Mangel anzukünden

Strom im Winterhalbjahr wird künftig knapp: Geleerter (Reschen-)Stausee am Ende des Winterhalbjahrs

Hanspeter Guggenbühl / 05. Jun 2020 - Bis 2035 soll die Schweiz ihre Produktion an Winterstrom um 15 bis 30 Prozent ausbauen, fordert die ElCom. Das wird schwierig.

Pech für die Schweizerische Elektrizitätskommission (ElCom). Just in einer Zeit, wo die Schweiz über Strom im Überfluss verfügt, terminierte sie ihre (gestrige) Medienkonferenz, um auf den künftig drohenden Strommangel im Winter hinzuweisen. Doch sie tut das zu Recht. Denn die aktuelle Situation unterscheidet sich diametral von der langfristigen Lage.

Vom momentanen Überfluss zum späteren Mangel

Aktuell ist der Stromverbrauch als Folge der Corona-Epidemie und des milden Winters in der Schweiz und in Europa eingebrochen. Die nur bedingt drosselbaren Kraftwerke erzeugen darum überschüssigen Strom zu tiefen und teils negativen Preisen (Infosperber berichtete darüber hier und hier). In normalen Jahren hingegen muss die Schweiz im Winterhalbjahr im Schnitt 4 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) mehr Strom importieren, als sie exportiert, um den Strombedarf im Inland zu decken. Das zeigt die Statistik über die letzten zehn Jahre.

Diese Versorgungslücke wird tendenziell grösser. Denn einerseits werden in den nächsten 10 bis 25 Jahren die alten Atomkraftwerke im Inland abgeschaltet, die bisher rund 40 bis 50 Prozent zur Stromproduktion im Winterhalbjahr beitrugen. Andererseits erhöht der Umstieg auf Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge die Nachfrage nach Strom; dies trotz Effizienzsteigerung. Damit wächst die Abhängigkeit der Schweiz vom Stromimport im Winterhalbjahr. Doch die Möglichkeiten zum Import werden unsicherer. Denn Deutschland und Frankreich, die heute die Schweiz im Winterhalbjahr mit Bandstrom aus Atom- und Kohlekraft versorgen, wollen ihre fossile und nukleare Produktionskapazität reduzieren.

ElCom fordert Zubau um 15 bis 30 Prozent

Auf den langfristig drohenden Engpass in der Stromversorgung haben Infosperber (zum Beispiel hier) und ElCom schon in früheren Jahren mehrmals hingewiesen. Neu jedoch beschränkt sich die ElCom nicht aufs Warnen, sondern stellt folgende konkrete Forderung: Die Schweiz soll bis zum Jahr 2035 im Inland neue Produktionskapazitäten bereitstellen, die im Winterhalbjahr 5 bis 10 Mrd. kWh Strom zusätzlich erzeugen, im Minimum 5 Mrd. kWh. Dieses Ziel soll mit der laufenden Revision im Stromversorgungs-Gesetz (StromVG) gesetzlich verankert werden.

Was das bedeutet, zeigen folgende Grössenordnungen:

o Die Atomkraftwerke im Inland, die bis spätestens 2044 stufenweise abgeschaltet werden, erzeugen heute im Winterhalbjahr bei störungsfreiem Betrieb rund 12 Mrd. kWh Strom. Sie könnten also selbst mit dem maximalen Zubau, den die ElCom anpeilt (10 Mrd. kWh), nicht vollständig ersetzt werden.

o Der gesamte Stromkonsum in der Schweiz im Winterhalbjahr beträgt zurzeit rund 34 Mrd. kWh (Inlandproduktion aus Atom-, Wasser-, Wind-, Solarkraft und fossilen Anlagen plus rund 4 Mrd. kWh Importüberschuss). Der von der Elcom verlangte Zubau könnte also knapp 15 bis 30 Prozent des heutigen Strombedarfs im Winterhalbjahr decken.

Mehr Strom im Winter erzeugen, aber wie?

Die Forderung der ElCom, die inländische Stromproduktion im Winterhalbjahr um 5 bis 10 Mrd. kWh zu erhöhen, vermindert die künftige Importabhängigkeit der Schweiz also nur geringfügig; einige Umweltverbände und die Solarlobby haben – allerdings bezogen aufs ganze Kalenderjahr – weit ehrgeizigere Ausbauforderungen. Aus folgenden Gründen ist es trotzdem nicht einfach, das Ziel zu erreichen:

- Die einfachste Lösung, nämlich der Zubau von flexiblen gasbetriebenen Kraftwerken oder Wärmekraftkopplungs-Anlagen, die Strom gezielt im Winter erzeugen, stehen im Konflikt mit dem Klimaziel «netto null CO2 bis 2050».

- Das Potenzial für zusätzliche Windkraftnutzung oder Verstromung von Biomasse ist in der Schweiz gering und teilweise umstritten.

- Ein massiver Zubau an Solarstrom-Anlagen erhöht den Stromüberschuss vor allem im Sommer, aber bringt im Winter relativ wenig. Denn Fotovoltaik-Anlagen erzeugen im Schnitt nur einen Viertel ihres Stroms im Winterhalbjahr.

- Die Umwandlung von im Sommer erzeugtem Solarstrom-Überschuss in Wasserstoff, der sich im Winter zurück verstromen lässt, ist ineffizient (hohe Umwandlungsverluste) und teuer.

- Der weitere Ausbau der Wasserkraft in der Schweiz ist ökologisch umstritten und begrenzt. Zudem würden die meisten noch verbliebenen Wasserkraft-Projekte vor allem Sommerstrom erzeugen.

Der Markt versagt. Stromsparen als Ausweg

Der Markt, den viele beschwören, kann das Problem nicht lösen. Denn solange die Strompreise tief sind, investieren die Stromfirmen nicht in neue Anlagen, sofern der Staat diese nicht massiv subventioniert. Die weitere Subventionierung der Stromproduktion ist aber ebenfalls umstritten.

Als naheliegender Ausweg aus diesem Winterstrom-Dilemma bleibt eines. Wir müssen den Konsum der wertvollen aber heute sehr billigen Elektrizität reduzieren. Als Mittel dazu dienen Lenkungsabgaben, die den Strom verteuern, aber auch Gesetze, die unnötige Stromanwendungen einschränken. In Zeiten, wo die Schweiz im Elektrizitätsüberfluss schwimmt, haben solche Forderungen politisch allerdings einen schweren Stand.

