Corona-Folge: Glücklich ist, wer Strom vernichten kann

Hanspeter Guggenbühl / 01. Jun 2020 - Leere Stauseen sind zurzeit wertvoller als volle. Denn sie erlauben, überflüssigen Strom mit Hochpumpen von Wasser zu entsorgen.

Zugegeben, Titel und Vorspann dieses Artikels sind etwas zugespitzt, weil der Platz dafür beschränkt ist, aber trotzdem zutreffend. Denn sie weisen auf eine Besonderheit im aktuellen Strommarkt hin – einem Markt, der am Überfluss leidet. Doch beginnen wir von vorne.

Die Einschränkungen, welche die Regierungen gegen die Corona-Epidemie verordneten, senkten in den letzten drei Monaten den Elektrizitätsverbrauch in Europa und trieben die Marktpreise in den Keller. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres nahm der Stromkonsum in Italien und Frankreich um 20 bis 30 Prozent ab, in Deutschland und der Schweiz um rund zehn Prozent. Unter dem Titel «Wie die Epidemie den Stromkonsum und CO2-Ausstoss senkt» berichtete Infosperber darüber schon am 8. April. Seither hat sich die Lage nichts wesentlich verändert, ausser dass die Marktpreise im April und Mai noch unter das bereits tiefe Niveau im März sanken (das zeigt die nachfolgende aktualisierte Grafik).

Strompreis im Monatsmittel: Grafik: bricklebrit/hpg. Quelle: Epex-Spot

Stromer horten Wasser in Stauseen

Für die Produzenten von Strom (wie auch von anderen Gütern) ist es nachteilig, wenn die Nachfrage abnimmt und die Preise einbrechen. Für die Umwelt hingegen ist es vorteilhaft. So stellten die Stromunternehmen in Europa viele Kohlekraftwerke ab und drosselten – vor allem in Frankreich und Italien – die Leistung ihrer Atom- und Gaskraftwerke.

In der Schweiz hingegen, wo die Wasserkraft dominiert, leiden unter dem Nachfragerückgang vor allem die Betreiber von Speicher-Kraftwerken, die primär Spitzenstrom produzieren. Denn die Preise für Spitzenstrom auf dem Spotmarkt (Peak tagsüber oder während Spitzenstunden) waren in den letzten Monaten ähnlich tief wie jene für Bandstrom.

Die Konsequenzen dieser ökonomischen Situation fallen Leuten ins Auge, die in den Bergen wandern oder im Umfeld von Stauseen wohnen. Und sie zeigen sich auch in der wöchentlich nachgeführten Statistik über den Inhalt der inländischen Speicherbecken (siehe Grafik unten).

Überdurchschnittlich viel Wasser im Jahr 2020 (rote Linie) in den Schweizer Stauseen. Quelle/Grafik: Bundesamt für Energie

So waren die Schweizer Stauseen am 25. Mai 2020 im Schnitt um 40.6 Prozent gefüllt (siehe rote Linie in der Grafik), jene im Kanton Graubünden sogar um 44 Prozent. Das ist ungewöhnlich. Denn in normalen Jahren schwankte der Füllungsgrad der Schweizer Stauseen in dieser Jahreszeit – also kurz nach der winterlichen Absenkperiode – zwischen 18 und 28 Prozent.

Der Grund für diese besondere Lage: Die Betreiber der Speicherwerke halten möglichst viel Wasser in den Stauseen zurück, weil sich die Verstromung der wertvollen Energie zurzeit nicht auszahlt. Dabei hoffen sie auf steigende Marktpreise, bevor die Stauseen überlaufen und sich die Turbinierung des Wassers nicht weiter aufschieben lässt.

Pumpen wertvoller als turbinieren

Im Unterschied zu den reinen Speicherwerken profitieren zurzeit die Betreiber von Pumpspeicher-Kraftwerken von den rekordtiefen Marktpreisen. Zwar bekommen sie für ihren Spitzenstrom nicht mehr Geld als andere Produzenten; im April und Mai 2020 waren das im Schnitt rund 20 Euro pro MWh respektive tausend kWh. Aber sie können den Strom, den sie für das Hochpumpen des Wassers von unteren in obere Speicherbecken benötigen, zurzeit für weit weniger Geld und teilweise zu negativen Preisen einkaufen. Allein im April 2020, so weiss Stefan Bisculm, Sprecher des Stromkonzerns Repower, waren die Preise auf den Märkten von West- und Zentraleuropa während 200 Stunden negativ, viermal so oft wie im April 2019.

Dazu das Beispiel am 24. Mai. An diesem Sonntag, als die Wind- und Solarkraftwerke in den umliegenden Staaten besonders hohe Stromüberschüsse erzeugten (zusätzlich zum Sockel aus Atom- und Flusskraftwerken), kostete Strom im Schweizer Spotmarkt (Swissix) im Schnitt minus 13 Euro pro MWh, in einzelnen Stunden viel weniger. Die Stromer erhielten also Geld, wenn sie den Strom abnehmen konnten, um Wasser in die Stauseen hochzupumpen. Am Montag und Dienstag konnten sie dann das hochgepumpte Wasser turbinieren und den Strom zu rund 20 Euro/MWh verkaufen. Der ökonomische Gewinn war damit viel höher als der energetische Verlust von 20 Prozent, den dieser Umwälzbetrieb (Hochpumpen und Turbinieren) des Wassers bewirkt. Oder zugespitzt: Wer zu Corona-Zeiten Strom mit Pumpen vernichtete, profitierte finanziell. Zumindest kurzfristig.

Die Folgen des Überflusses

Im Stromnetz müssen Angebot und Nachfrage von Elektrizität stets ausgeglichen sein; andernfalls kommt es zum Crash. Der Strompreis hängt meist von den variablen Kosten des teuersten Kraftwerkes ab, das es gerade noch braucht, um die aktuelle Nachfrage zu decken. Anders verhält es sich in Zeiten des Stromüberflusses: Negativ werden die Strompreise dann, wenn die Nachfrage auf dem Markt kleiner ist als die momentane Produktion, und wenn sich diese Produktion nicht ohne ausserordentliche Kosten genügend drosseln lässt. Es fehlt also, wie Fachleute definieren, an «negativer Flexibilität».

Solch negative Flexibilität bieten im schlechten Fall Elektroheizungen von Bahnweichen im Hochsommer an, im besseren Fall eben Pumpspeicher-Kraftwerke. In einer soeben veröffentlichten Studie über die «Auswirkungen der Corona-Pandemie» konstatiert die Schweizer Elektrizitätskommission (Elcom): «Es ist davon auszugehen, dass der Verbrauch durch die Pumpen nach dem Ausruf der ausserordentlichen Lage in der Schweiz zugenommen hat und im Vergleich zu den gleichen Kalenderwochen 2019 höher liegt.» Diesen Befund bestätigt Guido Lichtensteiger, Sprecher des Stromkonzerns Alpiq, der selber an Schweizer Pumpspeicherwerken beteiligt ist.

Grosses Potenzial, aber kaum Rendite

Das Potenzial der Pumpspeicherung in der Schweiz ist gross. Die Leistung aller Speicherpumpen zusammen beträgt zurzeit 2500 Megawatt. Davon entfallen allein 1000 Megawatt auf das Axpo-Werk Linth-Limmern. Im Corona-Monat April verzeichnete deshalb der Standortkanton Glarus im Unterschied zur Gesamtschweiz einen massiven Zuwachs an (Pump-)Stromverbrauch. Mit dem Pumpspeicherwerk Nante de Drance kommen nächsten Winter weitere 1000 Megawatt hinzu. Das heisst: Ab 2021 können die Schweizer Pumpspeicherwerke kurzzeitig 3500 Megawatt Leistung oder die dreieinhalbfache Produktion des Atomkraftwerks Gösgen verpumpen.

Weil vor allem die neuen Pumpspeicher-Kraftwerke auf hohen Kapitalkosten sitzen und weil ausserhalb von Corona-Zeiten der Spread zwischen Pump- und Spitzenstrom nicht sehr gross ist, rentieren sie langfristig wohl trotzdem nicht; das zeigen etwa in normalen Zeiten die hohen Verluste des Pumpspeicherwerks Linth-Limmern

