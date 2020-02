CO2-Lenkungsabgabe: Warum das Wissen so gering ist

© srf

66 Prozent der Bevölkerung sind der falschen Ansicht, es gebe eine Lenkungsabgabe auf Treibstoffen.

Kurt Marti / 27. Feb 2020 - Das Wissen der Bevölkerung über die CO 2 -Lenkungsabgabe ist laut einer Umfrage gering. Das ist keine Überraschung.

Aktuell ist der Klimaschutz in aller Munde, insbesondere das Instrument der CO 2 -Lenkungsabgabe. Trotzdem ist das Wissen der Bevölkerung darüber gering, wie eine gfs-Umfrage im Auftrag von swisscleantech zeigt: Zwei Drittel der Bevölkerung sind fälschlicherweise der Ansicht, in der Schweiz werde schon heute eine CO 2 -Abgabe auf Benzin und Diesel erhoben. Tatsächlich gibt es heute nur eine CO 2 -Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen (Heizöl und Erdgas), die laut einer Studie eine deutliche Reduktionswirkung hatte (siehe Kasten unten).

Auch über die Verwendung der CO 2 -Lenkungsabgabe auf Heizöl und Erdgas herrscht Unklarheit: Nur 28 Prozent der Befragten wissen, dass zwei Drittel der Abgabe an die Bevölkerung zurückverteilt werden.

Der geringe Wissensstand der Bevölkerung über die CO 2 -Lenkungsabgabe hat im Wesentlichen drei Gründe:

1. Bundesverwaltung

Die Rückverteilung der CO 2 -Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen wird gemäss Vorschrift des Bundes über die Krankenkassen abgewickelt. Das ist grundsätzlich eine kostengünstige und effiziente Lösung. Auf der Internet-Seite des zuständigen Bundesamts für Umwelt (BAFU) steht geschrieben: «Die Versicherten erfahren die Höhe des Betrages jeweils gleichzeitig mit der Prämienmitteilung. Der Betrag wird mit der Krankenkassenprämie verrechnet.»

Konkret heisst das: Pro Kopf und Monat wird aktuell am Schluss der Krankenkassen-Police der Betrag von 6,45 Franken abgezogen, mit dem kurzen Vermerk «Verteilung des Ertrages aus Umweltabgabe (VOC und CO 2 ) an die Bevölkerung». Darin ist zur allgemeinen Verwirrung auch noch die weit unbekanntere Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen (volatile organic compounds, VOC) integriert, die zur Bildung von bodennahem Ozon (Sommersmog) beitragen. In den monatlichen beziehungsweise halbjährlichen Prämienabrechnungen findet die Lenkungsabgabe keine Erwähnung.

Wie die gfs-Umfrage zeigt, nimmt die grosse Mehrheit der Bevölkerung von diesem kleinen Betrag von 6,45 Franken keine Notiz. Das ist nicht erstaunlich. Wer nicht will, dass eine Sache bekannt wird, der muss diese möglichst mit anderen Sachen vermischen und gleichzeitig miniaturisieren, das heisst den Gesamtbetrag zerstückeln. Denn eigentlich bekommt beispielsweise eine vierköpfige Familie rund 310 Franken pro Jahr aus dem CO 2 - und VOC-Abgaben-Topf zurückbezahlt (6,45 Franken x 12 x 4). Die Rückzahlung aus der CO 2 -Lenkungsabgabe allein beträgt rund 260 Franken pro Jahr (5,40 Franken x 12 x 4; siehe dazu: CO2-Lenkungsabgabe: Zwei Drittel Rückverteilung ausgeblendet, Fussnote 1). Es bleibt schleierhaft, warum nicht dieser Gesamtbetrag kommuniziert wird, inklusive Mechanismus der CO2-Lenkungsabgabe. Ebenso schleierhaft ist die Vermischung verschiedener Abgaben.

2. Parlament

66 Prozent der Bevölkerung sind irrtümlicherweise der Ansicht, es gebe schon heute eine CO 2 -Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass im Parlament seit 25 Jahren immer wieder darüber diskutiert wird, allerdings ohne dass eine solche je eingeführt worden wäre. Andererseits wird seit 2005 eine Treibstoff-Abgabe von 1,5 Rappen pro Liter Benzin und Diesel erhoben. Von 2005 bis 2012 hiess diese Abgabe «Klima-Rappen» und seither «CO 2 -Kompensation». Weil aber diese Abgabe nicht an die Bevölkerung zurückverteilt wird, sondern damit ein ineffizienter Ablasshandel im In- und Ausland subventioniert wird, ist es keine Lenkungsabgabe.

Mit dem Klima-Rappen und der CO 2 -Kompensation hat die Erdöl-Lobby zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Einerseits hat sie erfolgreich eine wirksame CO 2 -Lenkungsabgabe verhindert und andererseits ist in der Bevölkerung offenbar der falsche Eindruck entstanden, es gebe eine CO 2 -Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel.

Auch in der aktuellen Beratung des CO 2 -Gesetzes im Parlament ist erneut von einer Benzin-Abgabe von 12 Rappen pro Liter die Rede, ohne dass klar kommuniziert wird, dass es sich dabei wiederum nicht um eine CO 2 -Lenkungsabgabe handelt, sondern um die Weiterführung des Klima-Rappens beziehungsweise der CO 2 -Kompensation, also des altbekannten Verhinderungs-Vehikels der Erdöl-Lobby.

Um das Kommunikations-Chaos komplett zu machen, hat der Ständerat parallel zur Revision des CO 2 -Gesetzes ein Postulat zur Abklärung einer zukünftigen CO 2 -Lenkungsabgabe auf Treibstoffen an den Bundesrat überwiesen. Damit wurde die CO 2 -Lenkungsabgabe erneut auf die lange Bank geschoben.

Zudem zeigte sich, dass bürgerliche PolitikerInnen die Fehlinformation über Lenkungsabgaben verbreiteten, dass diese den Armen mehr weh täten als den Reichen (siehe dazu Infosperber: hier und hier).

3. Medien

Auch in den Schweizer Medien wird selten auf die politischen Hintergründe des Klima-Rappens und der CO 2 -Kompensation hingewiesen. Dass der Klima-Rappen das erfolgreiche Vehikel der fossilen Lobby zur Verhinderung einer CO 2 -Lenkungsabgabe ist, bleibt der Bevölkerung meist unbekannt. Auch aus diesem Grund gehen zwei Drittel der Bevölkerung davon aus, dass es bereits eine CO 2 -Lenkungsabgabe auf Treibstoffe gibt.

Ein Beispiel, dass die CO 2 -Kompensation mit einer CO 2 -Lenkungsabgabe verwechselt wird, ist ein Bericht von 20 Minuten vom 20. September 2019. Dort konnte man lesen: «Soll Benzin und Diesel teurer werden? Neben fossilen Brennstoffen sollen neu auch Treibstoffe mit einer Lenkungsabgabe besteuert werden. Die Einnahmen sollen gleichmässig an die Bevölkerung beziehungsweise an Unternehmen zurückverteilt werden. Der Nationalrat hatte im Dezember 2018 eine solche Abgabe von acht Rappen pro Liter noch abgelehnt.» Bei dieser Abgabe von acht Rappen handelte es sich eben nicht um eine Lenkungsabgabe, sondern um die oben erwähnte CO 2 -Kompensation.

Einen weiteren Lapsus leisteten sich diverse Schweizer Medien. Im November 2019 schlugen sie wegen der geplanten Erhöhung der CO 2 -Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen (Heizöl und Erdgas) Alarm: «Milliarden Mehrkosten für Mieter und Eigner», stand beispielsweise in den Tamedia-Blättern Tagesanzeiger, Bund, Berner Zeitung und Basler Zeitung. «Steigt die CO 2 -Abgabe, kostet die Wohnung 485 Franken mehr», behauptete Newsnet. «Wohnung 90 m2 unsaniert: 486 Fr. Mehrkosten», malte die SRF-Sendung 10vor10 an die Wand. Und: «Wer wird von diesem Total von 1,4 Milliarden wie viel tragen müssen?», fragten besorgt die Aargauer Zeitung, die Luzerner Zeitung, das St. Galler Tagblatt und weitere CH Media-Blätter.

Alle diese Berichte hatten einen gravierenden Haken: Sie ignorierten die Tatsache, dass zwei Drittel der CO 2 -Lenkungsabgabe auf Brennstoffen an die Bevölkerung zurückbezahlt werden. Dabei stützten sich die erwähnten Medien kritiklos auf die Zahlen der Immobilienberatungs-Firma Iazi, welche in ihrer schriftlichen Präsentation die Zweidrittel-Rückzahlungen an die Bevölkerung ebenfalls ausblendete.

Fazit: Der geringe Wissensstand in der Bevölkerung über die CO 2 -Lenkungsabgabe ist die Folge einer ungenügenden Kommunikation seitens der Bundesverwaltung, aber auch der jahrzehntelangen Verwirrtaktik des eidgenössischen Parlaments sowie des geringen Wissensstandes diverser Redaktionen. Das führt dazu, dass die fossile Lobby leichtes Spiel hat, die Bevölkerung hinters Licht zu führen.

Deshalb ist der Forderung des Nationalen Forschungsprogramms NFP «Energie» zuzustimmen, dass die Wissensdefizite abgebaut werden müssen, was laut NFP «nicht nur für Bürgerinnen und Bürger» gilt, «sondern auch für Entscheider in Politik und Wirtschaft.»