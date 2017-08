«Ehe für alle» dient der Reproduktions-Industrie

Urs P. Gasche / 15. Aug 2017 - Bis der Staat euch scheidet? Warum keine «eingetragene Partnerschaft für alle»? Zwischenruf der 90-jährigen Carola Meier-Seethaler.

Von der «Ehe für alle», die Deutschland eingeführt hat, profitiert die Reproduktions-Industrie. Sie kommt zu neuer Kundschaft.

Die Philosophin Carola Meier-Seethaler vermutet, dass die Reproduktions-Lobby den Entscheid des Bundestags stark gefördert hat. Bei der «Ehe für alle» gehe es keineswegs nur um die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften, schreibt Meier-Seethaler in der Internet-Zeitung «FrauenSicht». Diese Gleichstellung sei zwar überfällig, doch dazu würde auch das Einführen einer «eingetragenen Partnerschaft» für alle genügen – ein Status, der schon heute für viele heterogene Paare zutreffe.

«Warum trotzdem das hartnäckige Beharren auf dem Begriff ‹Ehe für alle?›», fragt Meier-Seethaler. Die Institution der Ehe stamme ja aus dem sakralen Bereich und gelte im christlichen Verständnis als Sakrament, d.h. als heiliger Akt zur Familiengründung. Daran geknüpft war die Verpflichtung zur lebenslangen Bindung: «Bis dass der Tod Euch scheidet».

Das entspreche schon längst nicht mehr der Realität unserer liberalen Gesellschaft. Über 40 Prozent aller Ehen werden geschieden. Es wäre deshalb realistischer, eine «eingetragene Partnerschaft für alle» einzuführen.

Meier-Seethaler sieht folgende Gründe, weshalb Liberale und sogar solche, die das bestehende Eherecht kritisieren, an der Ehe für homosexuelle Paare festhalten:

«Der entscheidende Punkt ist wohl das angebliche Recht auf eigene leibliche Kinder, dessen Realisierung die hochentwickelte Reproduktionstechnologie in Aussicht stellt und die bisher nur von heterosexuellen Paaren in Anspruch genommen werden kann. Das heisst: In Zukunft sollen homosexuelle Paare das Anrecht auf künstliche Befruchtung mittels gespendeter oder gekaufter Samenzellen, Eizellen und Embryonen bzw. auf die immer offener propagierte Leihmutterschaft haben, wobei letztere in der Schweiz noch verboten ist.»

Carola Meier-Seethaler

Aktive Reproduktions-Lobby

Alle diese Verfahren seien äusserst kostspielig, wobei der erzielte Profit hauptsächlich den Eizellen- Samen- und Embryonenbanken, den Reproduktionsmedizinern, Vermittlungsagenturen und Rechtsanwälten zufalle, während die SpenderInnen und die von Armut getriebenen Leihmütter relativ bescheiden entlohnt würden.

Im Lichte dieser Tatsachen sei es nicht verwunderlich, wenn die Reproduktions-Lobby alles daran setze, um die «Ehe für alle» im allgemeinen Bewusstsein und in politischen Kreisen akzeptabel zu machen.

Einmal mehr soll sich die Diskussion auf nachvollziehbare humane Bedürfnisse konzentrieren, um materielle und prestigeträchtige Beweggründe zu kaschieren.

Verdächtige Eile

Auch die Eile, mit der dies geschehe, sei verdächtig. Sie verhindere eine dringend nötige, breite Diskussion über die Folgen der Reproduktionstechnologien für Kinder, die auf diese Weise entstanden sind, und auch für die Gesellschaft als Ganzer.

Meier-Seethaler möchte eine breite Diskussion namentlich um folgende Fragen:

Wie kommen Heranwachsende damit zurecht, mehrere Mütter oder zwei Väter zu haben und nicht alle genetischen Elternteile zu kennen?

Oder besteht, wenn durch hoch eingeschätzte Samenspender Hunderte von Kindern gezeugt werden, die als Halbgeschwister in aller Welt leben, das Risiko, aus Unkenntnis inzestuöse Beziehungen einzugehen?

Ist Leihmutterschaft moralisch überhaupt zu rechtfertigen?

Es scheine, dass die langjährige Kritik am unbegrenzten Machbarkeitsanspruch der Reproduktionstechnologie auch von der heutigen Linken politisch nicht ernst genommen wird, weil auch sie auf der Welle rein individueller Problemlösungen reite.