So erklärt ein junger Ukrainer die Schweiz: den «idealen» Staat

Direkte Demokratie à la Appenzell: Der 35jährige Ukrainer ist fasziniert.

Christian Müller / 01. Nov 2019 - Es ist immer interessant und informativ, zu sehen, wie Menschen aus anderen Ländern unsere Schweiz sehen und beurteilen.

Wissen wir Schweizer und Schweizerinnen, in welchem Paradies wir leben? Anton Ptushkin, ein junger, sympathischer Ukrainer, hat einen Film über die Schweiz gedreht, mit dem er allen Russisch sprechenden Leuten dieses Land in wunderschönen Bildern zeigt und mit viel Humor erklärt, wie es funktioniert und wie die Schweizerinnen und Schweizer mental ticken. Den absolut idealen Staat gebe es natürlich nicht, sagt Ptushkin, jeder Staat habe auch Nachteile, meint er. Aber wenn es einen Staat auf dieser Welt gebe, der dem Ideal ganz nahe sei, dann sei es die Schweiz!

Ein Punkt dabei ist besonders interessant: Die Ukraine – nein: die ukrainische Polit-Elite in der Hauptstadt Kiev – versucht ja seit Jahren auf Teufel komm raus, aus der Ukraine, einem historisch zusammengewürfelten und multikulturellen Land, eine einheitliche, einsprachige und zentral gesteuerte «Nation» zu machen. Selbst die in etwa einem Drittel der Ukraine gesprochene russische Sprache soll zugunsten der ukrainischen Sprache verdrängt oder gar verboten werden. Der Bürgerkrieg in Donetsk und Luhansk ist nicht zuletzt wegen dieser kulturell unsinnigen Sprach-Vereinheitlichung entstanden. Anton Ptushkin ist aber genau aus dieser Region: aus Luhansk! In seinem 50minütigen Video zeigt er – wohl nicht ganz zufällig – in Bildern und humorgeladenen Kommentaren, wie die Schweiz gerade nicht zentralistisch funktioniert und wie jeder Kanton und jede Region ihr Eigenleben leben darf.

Leider redet Anton Ptushkin in seinem Film über die Schweiz in seiner Muttersprache Russisch. Aber das Video hat wenigstens englische Untertitel, kann also auch von uns mehrsprachigen Schweizern und Schweizerinnen mit Vergnügen verfolgt werden: unser Land, die Schweiz, touristisch ein Traumland, aber auch politisch nachahmenswert. Mit sehr vielen Eigenheiten und politischen Kompetenzen in den verschiedenen Regionen. Oder, um die Terminologie der Diskussion in der Ukraine zu verwenden: mit viel regionaler Autonomie. Gäbe es in der Ukraine auch nur ein Körnchen Verständnis für unseren (Schweizer) Föderalismus – für das System «Subsidiarität», wie es in der wissenschaftlichen Politologie heisst – , der ganze bald sechsjährige Bürgerkrieg in Donetsk und Luhansk mit bisher etwa 13'000 Toten und andauerndem Elend der Betroffenen wäre nie ausgebrochen.

Es lohnt sich, in diese Liebeserklärung an die Schweiz hineinzuschauen. Das Thema Föderalismus erscheint ab Minute 14.30. Und es wird mit viel Humor vorgetragen:

Bis heute haben sich bereits über 3,6 Millionen Erdenbürger dieses positive Bild der Schweiz zu Gemüte geführt!

Nachtrag: Der Autor dieses Artikels hat im Jahr 2006 eine Informationsreise in die Ukraine gemacht und dabei mit etlichen Polit-Grössen des Landes reden können. Zu diesem Zweck hatte er eine kleine Präsentation gemacht, die zeigt, wie die Schweiz politisch funktioniert. Zum Anschauen hier anklicken. Siehe auch:

