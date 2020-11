Schweiz: Pestizide sind überall – auch in Bio-Betrieben

© pixabay

In der Schweiz sind auch biologisch bewirtschaftete Betriebe von Pestiziden belastet

Tobias Tscherrig / 13. Nov 2020 - Greenpeace stellte bei Analysen auf Bio-Höfen zahlreiche Pestizid-Rückstände fest. Grund dafür ist die Verfrachtung durch die Luft.

Seit langem gibt es Hinweise darauf, dass sich umwelt- und gesundheitsschädliche Ackergifte auch über grössere Entfernungen hinweg vom ursprünglichen Einsatzort verbreiten. Pestizide legen auf dem Luftweg kilometerlange Strecken zurück, ihre Rückstände sind überall zu finden – so zum Beispiel auch in Naturreservaten oder in eigentlich biologisch geführten Landwirtschaftsbetrieben. Also auch dort, wo sie definitiv nichts zu suchen haben.

Ein Problem, das nicht nur die Schweiz betrifft. Trotz all der Hinweise gibt es aber kaum umfassende staatliche Untersuchungen, die das Problem analysieren. Weder in Deutschland noch in der Schweiz existiert ein permanentes, landesweites und digitales Monitoring, das die Verwendung und Luftverbreitung von Pestiziden überwacht und analysiert.

Also haben mehrere Umweltverbände die Sache selbst in die Hand genommen: In Deutschland gaben das «Umweltinstitut München» und das «Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft» die «bisher umfassendste Studie zur Pestizidbelastung der Luft» in Auftrag, in der Schweiz legte «Greenpeace» kürzlich die Analyse «Pestizide in der Schweizer Luft» vor.

Die Ergebnisse gleichen sich und sind besorgniserregend: Demnach verbreiten sich Pestizide viel stärker mit der Luft, als bisher gedacht. Selbst bei biologischen Betrieben, wo die Gifte nicht ausgebracht werden, fand «Greenpeace» eine Mehrfachbelastung von insgesamt 25 Pestiziden, die durch die Luft verfrachtet wurden und die teilweise als sehr giftig für den Menschen gelten und für die Umwelt problematisch sind.

Mehrfachbelastung an allen Standorten

Um zu messen, wie sich Pestizide in der Schweiz mit der Luft verteilen und wie stark sie von ihrem eigentlichen Austragungsort per Luftweg abdriften, liessen «Greenpeace» und das «Umweltinstitut München» zwischen Mai und November 2019 bei jeweils einem biologischen Betrieb im Wallis, in der Nordwestschweiz, im Mittelland und in der Ostschweiz Passiv-Sammler aufstellen, auf denen Pestizid-Rückstände haften bleiben. Pro Standort und Messzeitraum konnten so insgesamt 213 Pestizidwirkstoffe und Metaboliten analysiert werden – und das bei biologisch bewirtschafteten Betrieben, die die nachgewiesenen Produkte nicht nutzen.

Wie «Greenpeace» mitteilt, werden die genauen Standorte, an denen die Messungen stattfanden, in «Absprache mit den Landwirten nicht öffentlich kommuniziert.»

An allen Standorten sei «sowohl im Sommer als auch im Herbst eine mehrfache Belastung mit Pestiziden» festgestellt worden. Der biologisch geführte Betrieb im Wallis sei dabei der am stärksten, derjenige in der Nordwestschweiz der am wenigsten Belastete gewesen. So wurden im Wallis insgesamt 14 Pestizidwirkstoffe und Metaboliten nachgewiesen, auch die gemessenen Werte sind in der Summe mit Abstand die höchsten (30'888 Nanogramm). In der Nordwestschweiz wurden elf Pestizidwirkstoffe sowie ein Metabolit nachgewiesen, in der Summe waren die gemessenen Werte mit 1268 ng an diesem Standort am geringsten. Im Mittelland wurden 13 Pestizidwirkstoffe nachgewiesen, die Summe der Werte lag bei 2305 ng. Auf dem Biobetrieb in der Ostschweiz wurden elf Pestizidwirkstoffe gefunden, die gemessenen Werte waren mit 4439 ng in der Summe am zweithöchsten.

Auswirkungen auf Natur und Gesundheit

Bei der Analyse der Rückstände sind am häufigsten die Fungizide Folpet, Captan, Chlorothalonil und Cyprodinil, die Herbizide Terbuthylazin, Metolachlor und Pendimethalin sowie das Insektizid Chlorpyrifos nachgewiesen worden. Die folgende Liste basiert auf der EU-Pestiziddatenbank und zeigt die wichtigsten Auswirkungen der nachgewiesenen Stoffe auf die Gesundheit und auf die Natur:

Folpet: Verursacht vermutlich Krebs. Führt zu schweren Augenreizungen und ist beim Einatmen gesundheitsschädlich. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Für Wasserorganismen sehr giftig.

Verursacht vermutlich Krebs. Führt zu schweren Augenreizungen und ist beim Einatmen gesundheitsschädlich. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Für Wasserorganismen sehr giftig. Terbuthylazin: Wirkstoff, der bei längerer oder wiederholter Exposition innere Organe schädigen kann. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung.

Wirkstoff, der bei längerer oder wiederholter Exposition innere Organe schädigen kann. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Captan: Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig beim Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenschäden.

Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig beim Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenschäden. Chlorothalonil: Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Lebensgefährlich beim Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenschäden.

Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Lebensgefährlich beim Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Verursacht schwere Augenschäden. Chlorpyrifos: Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Giftig beim Verschlucken. Chlorpyrifos-ethyl wird zudem mit strukturellen Veränderungen im Gehirn von Menschen in Zusammenhang gebracht, die dem Wirkstoff im Mutterleib ausgesetzt waren.

Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Giftig beim Verschlucken. Chlorpyrifos-ethyl wird zudem mit strukturellen Veränderungen im Gehirn von Menschen in Zusammenhang gebracht, die dem Wirkstoff im Mutterleib ausgesetzt waren. Cyprodinil: Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Substitutionskandidat, der zwei der Kriterien aus der Gruppe persistent, bioakkumulierend und toxisch erfüllt.

Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Substitutionskandidat, der zwei der Kriterien aus der Gruppe persistent, bioakkumulierend und toxisch erfüllt. Metolachlor: Metolachlor ist einer von drei Pestizidwirkstoffen, die in den Jahren 2014 bis 2017 die Grenzwerte für Grundwasser an mehreren Messstellen in der Schweiz überschritten haben. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung.

Metolachlor ist einer von drei Pestizidwirkstoffen, die in den Jahren 2014 bis 2017 die Grenzwerte für Grundwasser an mehreren Messstellen in der Schweiz überschritten haben. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung. Pendimethalin: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Gewässergefährdend und sehr giftig für Wasserorganismen, sowohl mit akuter als auch mit langfristiger Wirkung.

Glyphosat haftet an Staubpartikeln

Die erhobenen Daten zeigen also, dass diese Pestizide nicht nur an ihrem Einsatzort verbleiben, sondern mit der Luft überall in die Schweiz getragen werden. Auch wenn beim Ausbringen der Pestizide sämtliche Vorschriften beachtet werden, kommt es zu Abdrift: Dabei verteilen sich Tröpfchen des eingesetzten Mittels in die Luft und werden davongetragen – oder die verdampften Stoffe verteilen sich durch die Luft. Selbst Stoffe wie etwa Glyphosat, die kaum flüchtig sind, haften an Staubpartikel und verbreiten sich mit dem Wind.

So kontaminieren sie andere landwirtschaftliche Kulturen, inklusive der Produkte von biologischen Erzeugerinnen und Erzeugern. Auch Ökosysteme in Schutzgebieten seien von der Kontamination durch Abdrift betroffen, schreibt «Greenpeace». Weiter beeinträchtige die Abdrift die Menschen, die in der Nachbarschaft von intensiv betriebener Landwirtschaft leben.

Auswirkungen auf Bio-Betriebe

Die nachgewiesenen Pestizide auf den biologisch bewirtschafteten Flächen stellen «eine grosse wirtschaftliche Gefahr» für Bio-Betriebe dar, schreibt «Greenpeace». Unter Umständen könnten diese Betriebe ihre Produkte nicht mehr als biologisch produziert auf den Markt bringen.

Gemäss der Umweltorganisation würden einige Bio-Betriebe bereits heute Massnahmen treffen, indem sie Produkte, die in direkter Nachbarschaft zu konventionell bewirtschafteten Feldern erzeugt wurden, ohne Bio-Label vermarkten. «Dadurch entsteht ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden, den die biologisch wirtschaftenden Betriebe nicht selbst zu verantworten haben, aber dennoch tragen müssen.»

«Massnahmen sind unzureichend»

Zwar existieren in der Schweiz Massnahmen, die den Abdrift von Pestiziden verringern sollen. Sie sind in den «Weisungen betreffend die Massnahmen zur Reduktion der Risiken bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln» festgehalten. Allerdings gelten diese Weisungen nur für bestimmte Pestizide. Und einige davon, wie zum Beispiel die Regelungen zu Mindestabständen, können bei bestimmten Produkten durch die Berücksichtigung von anderen Massnahmen legal umgangen werden.

«Greenpeace» zieht deshalb klare Schlüsse: «Die vorliegende explorative Untersuchung gibt deutliche Hinweise darauf, dass die [in den Weisungen] festgehaltenen Massnahmen nicht ausreichend sind, um die Verfrachtung von Pestiziden durch die Luft zu vermeiden.» Die Umweltorganisation sieht vor allem die Ausbringung mittels Drohnen, welche das abdriftstarke Sprühen per Helikopter ersetzen soll, als problematisch. Zwar seien Anforderungen erarbeitet worden, die eine gesundheits- und umweltschonende Ausbringung mit Drohnen ermöglichen sollen. Der Fund der hohen Menge Folpet im Wallis liefere aber starke Hinweise darauf, «dass diese Anforderungen nicht ausreichend sind und dass deren Einhaltung auch nicht ausreichend kontrolliert wird.»

Forderung nach unabhängigen Studien

Die Umweltorganisation fordert von Bund und Kantonen unter anderem, das Ausbringen von Pestiziden mit Helikoptern zu verbieten und den Einsatz von Drohnen stärker zu reglementieren. Behörden und Politik müssten sicherstellen, dass «der Biolandbau vor Pestizid-Drift geschützt wird». Weiter brauche es unabhängige Studien, die untersuchen, «ob bestimmte, immer wieder mit Pestiziden in Verbindung gebrachte Erkrankungen wie Parkinson, ALS und NH-Lymphome in Regionen mit hohem Pestizid-Einsatz überdurchschnittlich oft vorkommen.»