Mit 322 km/h im öffentlichen Verkehr: Ist das Freiheit?

Felix Schindler / 02. Aug 2020 - Ein Tempolimit wäre ein Eingriff in die Freiheit, sagen die Gegner. Was würde der Begründer des modernen Liberalismus dazu sagen?

Für die Freiheit lohnt es sich zu sterben. Für die Freiheit, auf deutschen Autobahnen so schnell zu fahren, wie man will, sterben jedes Jahr ungefähr 100 bis 150 Menschen. Ohne Zweifel: Freiheit gehört zu den bedeutendsten Gütern einer Gesellschaft. In Deutschland wird sie durch den zweiten Artikel des Grundgesetzes geschützt. Mit gewissen Einschränkungen gilt: Jeder darf sein Glück dort suchen, wo es ihm beliebt – und sei es in der faszinierenden Wirkung der körpereigenen Drogen, die bei hohen Geschwindigkeiten ausgeschüttet werden.

Die Anatomie eines Glaubenskriegs In Deutschland wird seit den 1970ern impulsiv über ein Tempolimit auf Autobahnen gestritten. Jetzt haben die Grünen angekündigt, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen durchzusetzen, sollten sie es in die Regierung schaffen. Und inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der Widerstand gegen die Vernunft zusammenbricht. Diese Debatte reflektiert letztlich auch unser eigenes Verhältnis zum Auto, das viel mehr von Emotionen als durch die Vernunft gesteuert ist. Deshalb gehen wir dem Glaubenskrieg ums Gaspedal in drei Teilen auf den Grund.

Wir zeigten, mit welchen Strategien die Gegner eines Autolimits die Vernunft besiegten und wie gross der Einfluss eines strengeren Gesetzes auf die Verkehrssicherheit und das Klima wäre. Teil II: Die letzte Freiheit

Ein Tempolimit wäre ein unangemessener Eingriff in die persönliche Freiheit, sagen die Gegner. In diesem Teil fragen wir uns: Was würde John Stuart Mill, der Begründer des modernen Liberalismus, dazu sagen? Ausserdem unternehmen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Schweizer Tempolimits.

Im letzten Teil gehen wir der Frage nach, warum Deutschland in dieser Frage so anders tickt als der Rest der Welt – und warum das Recht auf Rasen in absehbarer Zukunft trotzdem fallen könnte. Dieser Beitrag wird in den kommenden Tagen erscheinen.

Für viele Deutsche ist Autofahren ein Lebensgefühl, ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Diese Freiheit ist zwar durch hunderte Verkehrsgesetze so streng reglementiert wie vermutlich keine zweite: Der Fahrer selbst ist in seinem Sitz festgezurrt, Leitplanken bestimmen seine Fahrtrichtung, andere Autos die Geschwindigkeit. Viel Freiheit bleibt da nicht mehr übrig. Umso grösser ist der Stellenwert der deutschen Autobahn, auf der jeder so schnell fahren kann, wie er kann und will. Wer das als Rasen bezeichnet, riskiert einen gehässigen Streit – lieber spricht man vom freien Fahren. Man könnte sagen: Es ist die letzte Freiheit deutscher Autofahrer.

185 km/h oder schneller

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen geht mit dieser Freiheit verantwortungsbewusst um. Mehr als die Hälfte aller Autofahrer fährt auch auf Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung nicht schneller als 130 km/h. Dies ergab eine Untersuchung der Bundesanstalt für Strassenwesen. Nur: Die Hambuger Wochenzeitung «Zeit» wertete Daten des Navigationsherstellers Tomtom aus und stellte fest, dass die schnellsten zehn Prozent auf Strecken ohne Tempolimit 185 km/h und mehr fahren. Das Internet ist voll mit Videos, die zeigen, dass diese Freiheit auch als Recht ausgelegt wird, mit einem Sportwagen mit 300 km/h andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Eine Freiheit übrigens, die ausschliesslich Männer in Anspruch zu nehmen scheinen – einen Clip mit einer Frau am Steuer konnten wir nirgends finden.

Spätestens beim Betrachten solcher Szenen wird klar: Freiheit hat Grenzen. Der britische Philosoph und Politiker John Stuart Mill gilt als Begründer des modernen Liberalismus und lieferte 1859 mit «On Liberty» eines der wichtigsten Werke über politischen Liberalismus. Für Mill war klar: Der Staat ist verpflichtet, die Freiheit des Individuums zu verteidigen.

Mill legte aber auch eine bis heute anerkannte Definition vor, wo die Freiheit endet: «Der einzige Zweck, um dessentwillen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft rechtmäßig ausüben darf: die Schädigung anderer zu verhüten.»

Etwas einfacher drückte Immanuel Kant den Sachverhalt aus: «Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.» Und plakativer bringt es die folgende, amerikanische Redewendung auf den Punkt: «Your Liberty To Swing Your Fist Ends Just Where My Nose Begins.» Und so hält es auch das deutsche Grundgesetz: Niemand darf die Rechte anderer verletzen und jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit [Grundgesetz].

Kleine Geschichte des Tempolimits in der Schweiz Innerorts 10 km/h, ausserorts 30 km/h: So schnell durften Autos ab 1903 in der Schweiz noch fahren, nachdem das erste Tempolimit erlassen wurde. Der Historiker Christoph Maria Merki untersuchte den Siegeszug des Autos in der Schweiz, Deutschland und Frankreich und publizierte mehrere Standardwerke über die Geschichte der Mobilität. «Damals», sagt Merki, «waren Autos Spielzeuge von vermögenden Herrenfahrern». Deren Ideal war der Rennsport, ihr Auto repräsentierte Status und Sportlichkeit. «Vom sogenannten Publikum hingegen wurden Autos rasch als Gefahr angesehen, die es zu zügeln galt.» Zügeln war durchaus im Wortsinn gemeint, denn man passte den motorisierten Verkehr dem vormodernen Verkehr – dem Pferd – an. Geschwindigkeitsbeschränkungen waren dafür das zentrale Element, obwohl diese kaum zu kontrollieren oder durchzusetzen waren. «Es ging nicht nur darum, die Menschen zu schützen, sondern auch um Haftpflicht. Zuvor war es kaum möglich, Autofahrer für Unfälle verantwortlich zu machen», sagt Merki. 1914 wurden die Limiten leicht erhöht – in den folgenden 18 Jahren aber übernahm das Automobil den Platz, der zuvor den Fussgängern, Kutschern und Radfahrern gehörte. Diese wichen zur Seite, die Akzeptanz des Autofahrens nahm zu und 1932 strich man die Tempolimiten aus dem Gesetz. 27 Jahre lang durften Autofahrer in der Schweiz so schnell fahren, wie es dem Verkehr angemessen war – und diese Beurteilung lag selbstverständlich in ihrem Ermessen. Insbesondere stark steigende Unfallzahlen führten ab 1959 zu neuen Tempolimiten. Zunächst war auf Autobahnen die Geschwindigkeit 130 km/h erlaubt, 1984 wurde als Sofortmassnahme gegen das Waldsterben die Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h gesenkt. Zum ersten und einzigen Mal stimmte die Bevölkerung 1989 über Tempolimiten ab: Eine Initiative verlangte die Erhöhung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 120 auf 130 km/h – und scheiterte mit 62 Prozent Nein-Stimmen an der Urne. Bis heute wäre eine Erhöhung absolut chancenlos. 2015 sammelte ein Komitee Unterschriften für Tempo 130 auf Autobahnen und Tempo 100 ausserorts (unter dem Titel «Ja zu vernünftigen Tempolimiten»), doch die Frist verstrich, bevor 100'000 Personen den Vorstoss unterzeichnen wollten. Selbst die SVP verweigerte den Initianten die Unterstützung.

Mill lieferte auch Kriterien, die für eine Einschränkung der Freiheit des Individuums erfüllt werden müssen. Wenn die Folgen des Ausübens einer Freiheit:

für andere mehr als nur lästig sind,

mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit einem Dritten Schaden zufügen

und es dafür keine überwiegenden rechtfertigenden Gründe gibt,

dann sind die Grenzen der individuellen Freiheit erreicht.

Ist das auf deutschen Autobahnen der Fall? Tod und Klimaerwärmung sind mehr als nur lästig – und der Schaden tritt seit Jahren zuverlässig ein. Die einzige Rechtfertigung für Autobahnen ohne Tempolimit ist die faszinierende Wirkung der körpereigenen Drogen, die bei hohen Geschwindigkeiten ausgeschüttet werden.

Man muss annehmen: John Stuart Mill hätte ein Tempolimit unterstützt.