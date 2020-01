kontertext: Radioprogramme – verdünnt und weichgespült

Am Beispiel der Zusammenführung von «Doppelpunkt» auf SRF 1 und «Input» auf SRF 3.

Im Frühjahr wurden die Redaktionen der Wortsendungen «Input» und «Focus» von SRF 3 mit derjenigen von «Doppelpunkt» auf SRF 1 in eine sogenannten Co-Redaktion zusammengelegt. Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass die drei Sendegefässe eine lange Geschichte und Tradition haben. «Input» war das Flaggschiff der Wortsendungen auf dem dritten Programm, eine wichtige Ergänzung zu den thematischen Musiksendungen. Ehemals dauerte die Sendung zwei Stunden und konnte damit auch brisante Themen weit gefächert ausbreiten. Nach einem heftigen Kampf um den Erhalt der Sendung und nicht zuletzt um die Existenz des dritten Senders, wurde «Input» auf eine Stunde reduziert. «Focus», ein einstündiges Gespräch mit einer interessanten Person, ist eine wichtige Ergänzung dazu. Sie wird jeweils am Montagabend – also einen Tag später als «Input» – ausgestrahlt. Das Sendegefäss «Doppelpunkt» ist noch viel älter. Ursprünglich wurde es von DRS 2 hergestellt, dauerte ebenfalls zwei Stunden und wurde als Zweitsendung auch vom ersten Sender übernommen, später wechselte die Sendung ins erste Programm und wurde auf eine Stunde gekürzt. «Doppelpunkt» setzte dabei vermehrt auf aktuelle gesellschaftspolitische Themen, während «Input» die Vielfalt aller möglichen gesellschaftlichen Themen beibehielt.

Soweit also die Geschichte. Dass diese Sendegefässe ein so langes Leben haben, ist mit ihrem thematischen Schwergewicht und der Beliebtheit beim Publikum zu erklären. Aber selbstredend bleibt die Geschichte nicht stehen und die Bedürfnisse verändern sich. So gibt es auch keinen Anlass, die neueste Wandlung zu kritisieren. Und selbst eine senderübergreifende Zusammenarbeit könnte durchaus eine Chance bieten, wenn die Kapazitäten damit erweitert würden. Das heisst, wenn sich die Qualität steigert.

Mehr Privates und mehr Pseudopsychologie

Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Es hat eine drastische Verflachung stattgefunden; sie betraf die Sendung «Focus» weit weniger, obwohl die Verschiebung bei der Auswahl der Porträtierten deutlich zu spüren war. Da wurde der Focus vermehrt auf Sportler und andere Prominente verlegt. Doch dank einer guten Auswahl und der persönlichen Ausstrahlung der Gesprächspartner wurde das Niveau der Sendungen hochgehalten. Anders bei den beiden anderen Partnern – dem «Input» und dem «Doppelpunkt». Hier war eine massive Veränderung spürbar, die vor allem weg von den allgemeinen gesellschaftskritischen und gesellschaftspolitischen Themen zu psychologisierenden Inhalten stattfand.

Da gibt es etwa eine Sendung, die fragt, wie sich Sterben anfühlt oder wie sich das Menschen vorstellen. Dort geht es um Scheidungskinder und um die Beziehungen der Kinder zu ihren Stiefvätern. Nicht dass solche Themen wichtig sein können, die Bearbeitung jedoch war immer auf die individualisierten Geschichten gerichtet; Erklärungen dazu gaben mehr oder weniger ausgewiesene Experten ab. Meistens artete es in eine Art Lebenshilfe aus, die Ratgeber in Zeitschriften oft nüchterner und besser machen.

Daneben waren auch ein paar vermeintliche Tabubrüche angesagt, etwa in der Sendung über den Anus – oder den After, der in der Umgangssprache meistens mit derberen Worten bezeichnet wird. Oder eine Sendung zu Seitensprüngen in Beziehungen. Meistens angereichert mit ein wenig Sex oder persönlichen Erlebnissen aus dem Innersten, die den Zuhörer zum Voyeur machen. Besonders fragwürdig war die Sendung über Depressionen, bei der ein selbsternannter Therapeut seine persönlichen Erfahrungen ausbreiten und vor allem sich selbst darstellen konnte. Keine hilfreiche Sache.

Zum traurigen Höhepunkt wurde vor Kurzem die Sendung zu den Schwiegermüttern. Wer glaubte, dieses von stereotypen, abgeschmackten Sprüchen umrankte Thema sei sogar an Männerstammtischen im Aussterben begriffen, sah sich getäuscht. Nur waren diesmal die Rollen vertauscht. Es waren die Frauen, die ihre Schwiegermütter mit Spott und Häme eindeckten. Sie durften es in der Sendung gleich reihenweise anonym tun. Das ist ein journalistischer Missgriff, denn geschützt darf nur werden, wer wirklich bedroht ist, und keineswegs jene, die nicht zu ihrer Aussage stehen möchten. Der Ausgangspunkt zu dieser Sendung war übrigens ein Buch einer deutschen «Beziehungsexpertin», die 2008 ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat und in der Sendung ausführlich zu Worte kam. Sie sparte nicht mit Vergleichen aus der Tierwelt, mal waren die Schwiegermütter zugeklemmte Austern, dann Klammeräffchen oder gar Meckerziegen. Sie verwechselte das offenbar mit Humor.

Versöhnlicher hätte die letzte in diesem Jahr ausgestrahlte Sendung stimmen können, die sich mit den «Stillen» in der Gesellschaft befasste, jenen, die sich nicht ständig mitteilen wollen und oft lieber alleine sind. Hier hätte es in der Tat Ansätze zu einer Analyse des mittlerweile üblichen Zwangs zu lauter Selbstinszenierung gegeben. Leider wurde auch diese Chance verpasst und es blieb beim Werben um Verständnis für die ach so anders gearteten Mitmenschen. Ähnlich oberflächlich fiel auch jene Sendung über Arbeitslose aus, die nach einer Krankheit oder einer persönlichen Krise trotz aller Bemühungen keine Arbeit mehr finden. Auch hier wurde auf ein Einzelschicksal fokussiert und es gab weder grundsätzliche Fragen zu einer Gesellschaft, die Menschen auf diese Weise ausschliesst, noch darüber, was allenfalls zu ändern wäre.

HörerInnen für dumm verkauft?

Das Ziel dieser beiden grossen Wortsendungen wäre es nach wie vor, gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen, sie möglichst breit zu beleuchten und sie zur Debatte zu stellen. Das ist bis vor Kurzem beiden gelungen – der einen in der breiten Ausfächerung, der andern eher im handfesten aktuellen Bezug. Zu beobachten ist jedoch, dass die Sendungen neuerdings einen gesellschaftskritischen Ansatz ängstlich vermeiden und sich mehr in die Darstellung der privaten Meinungen und persönlicher Befindlichkeiten flüchten – analog zum Austausch in den sozialen Medien.

Und damit wären wir beim wunden Punkt angelangt: Offenbar ist die Konkurrenzangst vor den sozialen Medien die treibende Kraft bei den Programmverantwortlichen von SRF. Sie setzen darauf, finanzielle und personelle Mittel auf die Digitalisierung umzupolen für zusätzliche Angebote im Netz (Podcasts, Video- und Audioangebote), die mehrfach verwertet werden können und den Eindruck von Omnipräsenz erwecken, obwohl doch allen klar ist, dass ein lineares Radioprogramm noch immer das Rückgrat des öffentlichen Rundfunks ist und es auch bleiben wird.

Wenn jetzt finanzielle Ressourcen von diesen Sendungen abgezogen werden, respektive die Vielfachverwertung mehr personelle Ressourcen verschlingt und die Programmschaffenden viel mehr zeitraubende digitale Arbeit leisten müssen, dann fehlt die Zeit anderswo für das Wichtigste: für die Qualität. Zwangsläufig zieht das eine Verflachung und Nivellierung der Inhalte nach sich. Gleichzeitig findet auch eine Verdünnung des Programms statt, weil man hofft, mit den oft über Tage hingezogenen Mehrfachverwertungen und Wiederholungen im Programm einen Teil der Mittel wieder einsparen zu können. So fehlt der Platz für andere Inhalte. Mit der Zeit werden sich alle betrogen fühlen, in diesem Falle die anspruchsvollen HörerInnen von «Input». Sie werden sich früher oder später abwenden. Und die ebenso anspruchsvollen «Doppelpunkt»-HörerInnen, die sich gerne mit gesellschaftspolitischer Aktualität befassen. Sie werden hier für dumm verkauft. Das hat für das öffentliche Radio längerfristig Konsequenzen.

