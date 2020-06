kontertext: Corona ist kein Gedankenexperiment – oder doch?

Die Gereiztheiten in Corona-Zeiten führen zu allerlei Kapriolen und Exzessen. Ein paar Vorschläge zur Sortierung und Mässigung.

Ärger gehört zum Leben. Manchmal wirkt er wie das Salz in der Suppe. Er lässt uns spüren, was uns wichtig ist – und warum. Über den Artikel «Gott ist tot, es lebe die Gesundheit: Notizen eines alternden Mediziners und Bildungsbürgers zur Corona-Krise» des emeritierten Kardiologen Urs Scherrer habe ich mich bereits geärgert, als er am 15. Mai in der NZZ erschienen ist. Ein massloser Rundumschlag, polemisch, hämisch, unterkomplex und eitel, mit schiefen Vergleichen und falschen Kausalitäten. Aber da passte der Artikel wenigstens ins Umfeld, wo sich seit Wochen Corona-Massnahmen-Rebellen den auf Krawall gebürsteten Stift in die Hand geben.

Klar, über Corona-Massnahmen soll in einer Demokratie diskutiert werden. Und oft steckt auch in Ansichten, die einem nicht passen, mehr als ein Körnchen Wahrheit. Aber gibt es im zivilisierten Umgang mit verschiedenen Meinungen vielleicht doch Grenzen? Der Logik, der Ethik, des Stils?

Und: Kommen wir mit einem rein individualistischen Freiheitsbegriff wirklich aus dieser Krise heraus? Wie viel wilde Verschwörungsphantasien, Häme, Egomanie und masslose Übertreibungen verträgt die Lage? Welches sind die entscheidenden Werte, wenn es um Leben und Tod geht?

Dazu gibt es in der philosophischen Diskussion mannigfache Gedankenexperimente. Mit einigen beschäftige ich mich gegen Schluss dieses Textes (ab 6.). Vielleicht können sie auch in dieser Sache dienlich sein.

1. Geht’s bitte noch etwas schriller?

Zum gut vorgepflügten Scherrer-Boden in seinem Leibblatt ein paar wenige Beispiele: Am 11. April spricht Susanne Gaschke in der NZZ in Bezug auf die deutschen Corona-Massnahmen von «Ermächtigungsgesetz» – und rückt sie so in einen engen Kontext mit der faschistischen Machtergreifung. Und für jene, die es noch nicht begriffen haben, schiebt sie die Begriffe «Kontaktsperren-Totalitarismus» und «Selbstgleichschaltung der Medien» nach.

NZZ-Chefredaktor Eric Gujer wähnt uns alle am 17. April bereits im «Seuchen-Sozialismus» und sieht am 8. Mai – dem 75. Gedenktag zum Ende des 2. Weltkriegs! – nur noch «Gesundheitsminister in Feldherrenpose». Welch eine geschmackssichere Pointe.

Am 28. April behauptet NZZ-Feuilletonchef René Scheu in einem Interview mit dem Philosophen Markus Gabriel zu Corona: «Aber dieser Staat, der jetzt auf einmal Hunderte von Milliarden zur Verfügung hat, hat uns jahrelang 50 Prozent unseres Einkommens weggesteuert.»

Wirklich?

In der Tendenz geht es bei solchen Auslassungen – wie bei Scherrer und anderen – immer darum, die staatlichen Institutionen schlechtzureden, ihnen das Vertrauen zu entziehen, den superschlanken Staat zu predigen, letztlich: den Sozialstaat einzudämmen. Selbstredend, auch das ist in einer Demokratie erlaubt und durch die Meinungsfreiheit voll gedeckt. Man sollte sich nur an die Fakten halten.

In der Schweiz beträgt die Staatsquote aktuell 33 Prozent. (In Deutschland 44, in Italien 50 Prozent.) Und noch ist die NZZ eine Schweizer Zeitung – auch wenn sie publizistisch immer deutlicher auf ihre potenzielle deutsche und AfD-affine Leserschaft schielt.

2. Warum ausgerechnet auf Infosperber?

Das eigentlich Erstaunliche ist ja, warum ein solch faktenarmer, subjektivistischer Aufguss wie der von Emeritus Scherrer gleich am Folgetag aus der nicht gerade schmal gestreuten NZZ übernommen und bei Infosperber aufgeschaltet wird. Verstösst das nicht eklatant gegen das Infosperber-Motto «Sieht, was andere übersehen»? Lockte das offensichtliche Klickpotenzial eines solch aufpeitschenden Artikels? Der Text hält sich jedenfalls seit Wochen tapfer als meistgelesener und meistkommentierter auf Infosperber. Chapeau, Herr Kardiologe. Aber ist das Qualitätskriterium genug? Verfällt man so nicht einem Klick-Fetischismus, der scheinbare Relevanz vorgaukelt?

Zudem: Warum versieht die Infosperber-Redaktion den Text neu mit einem reisserischen, die Tatsachen grob verfälschenden Titel? (Corona: «Die Katastrophenszenarien waren offensichtlich falsch») Und ist der Zusatz «leicht gekürzt» passend, wenn mehr als ein Drittel des Originaltextes wegredigiert wird? Immerhin verdeckt das weitere Häme, Eitel- und Haltlosigkeiten des Autors (u.a. zu Boris Johnson, Sommaruga und Berset).

Jürg Müller-Muralt hat wichtige Qualitätsmängel des Scherrer-Artikels am 23. Mai auf Infosperber elegant und präzise aufgezeigt. Es geht dabei eben nicht nur um «Meinungen», sondern um handwerkliche und intellektuelle Redlichkeit.

Zumindest generiert die Kommentarspalte zum Scherrer-Text bei Infosperber ein Ablehnungs- bzw. Zustimmungsverhältnis von etwa 60:40 Prozent. (In der NZZ selber vom 28. Mai erschienen zum Artikel allerdings ausschliesslich zustimmende Zuschriften; ein Beleg für die kritischere Leserschaft auf Infosperber.) Man könnte die Sache also auf sich beruhen lassen, ginge es dabei nicht noch um Grundsätzlicheres.

3. Die Befeuerung der disparaten Corona-Rebellen

Ein Freund, mit dem ich die Scherrer-Empörung im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Situation diskutiert habe, meinte, was ihn an diesen Polemiken vor allem störe, sei diese Mischung aus Larmoyanz und Infantilität, die in den schlichten populistischen Ruf münde: «Ich will mein Leben zurück!» – Das ist genau der Sound der verwirrlichen Corona-Demos.

Damit man mich nicht falsch verstehe: Natürlich soll man über die Einschränkung der Grundrechte diskutieren und auch dagegen demonstrieren können. Die zu engmaschigen Beschränkungen des Demonstrationsrechts haben zweifellos etwas Absurdes und Weltfremdes.

Aber wenn sich der Medizin-Professor als Superprivilegierter zum trotzigen, anarchischen Helden hochstilisiert, ist das, mit Verlaub, nur noch peinlich: «Ich trotze den Notmassnahmen, verlasse mein quarantänekonformes Domizil, mache mich unmaskiert auf den Weg zur Bootshaab am See. Maskentragende Zombies, so weit das Auge reicht, ausweichend, abweisend, bonjour tristesse!»

Man darf es hier nochmals betonen: Die Massnahmen des Bundesrates für Privatpersonen waren immer nur Empfehlungen, nie absolute Gebote oder Verbote. Sie appellierten immer auch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und waren alles in allem, sehr verhältnismässig. Scherrer tut so, als habe die Schweiz strikte Ausgangssperren verhängt wie in Italien, Frankreich und Spanien. Wozu diese Verzerrung?

Ein Mantra, das viele Corona-Rebellen eint, ist die völlig stupide Behauptung, man wolle mit den Schutzmassnahmen den Tod abschaffen. Ja natürlich, wir sind alle sterblich. Das ist vor, während und nach Corona so. Und beileibe keine philosophische Erkenntnis, sondern eine Banalität, die hier als Desavouierungsmanöver benutzt wird.

4. Wer hat’s erfunden?

Verfolgt man die Corona-Diskussion in verschiedenen deutschsprachigen Medien, stellt man fest, dass der Kardiologe Scherrer mit seiner Empörung anderen Skeptikern und Pseudorebellen hinterherhinkt wie die alte Fasnacht.

Zusätzlich zu den oben bereits zitierten NZZ-Treibern seien hier ein paar ausgewählte Stimmen von ganz unterschiedlicher Qualität und Ernsthaftigkeit genannt:

Bereits am 26. März kritisiert der Philosoph Markus Gabriel im NZZ-Feuilleton, alle liberalen Demokratien hätten Ausgangssperren verhängt. Das stimmt so für alle deutschsprachigen Länder nachweislich nicht, macht aber Stimmung.

Am 24. April veröffentlicht die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, gemeinsam mit fünf weiteren Prominenten aus verschiedenen Fachbereichen, im Spiegel einen Appell an die Politik, mit demokratiepolitisch durchaus nachvollziehbaren Argumenten: «Raus aus dem Lockdown – so rasch wie möglich.»

Am 26. April äussert sich der deutsche Bundestagpräsident Wolfgang Schäuble in einem Interview mit dem Tagesspiegel folgendermassen: «Aber wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.» Auf dieses diffizil-differenzierte Wort wird noch zurückzukommen sein.

Am 28. April bemängelt der Theaterregisseur und ehemalige Volksbühnenintendant Frank Castorf im Spiegel-Gespräch die Freiheitsbeschränkung in der Corona-Krise: «Ich möchte mir von Frau Merkel nicht mit einem weinerlichen Gesicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Das beleidigt meine bürgerliche Erziehung.» Und als Dreingabe: «Ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich plötzlich sogar Trump mag. Weil der aus der Reihe tanzt.»

Ebenfalls am 28. April verkündet der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer im Fernsehen auf Sat1: «Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.» Nach geharnischten Protesten meinte er etwas schlicht, er sei bei dieser Aussage – die ja glasklar ist – falsch verstanden worden.

Am 3. Mai nimmt Reto Brennwald als Moderator der SRF-Sendung BaZ-Standpunkte den giftigen Palmer-Faden ungerührt auf und stellt die Massnahmen des Bundesrates infrage, da doch die meisten der Toten mehrere Vorerkrankungen gehabt hätten und ohnehin in ein paar Monaten gestorben wären. Über den unethischen Background einer solchen Aussage muss man hier hoffentlich nicht streiten. Grob irreführend ist allein schon die flapsig hingeworfene Bemerkung von den «paar Monaten». Neue Studien zeigen, dass die durchschnittliche Lebenszeit, die Betroffene verlieren, bei Frauen 11 und bei Männern 13 Jahre beträgt.

Fast wie eine direkte und notwendige Antwort auf solche Äusserungen wirkt der internationale Appell vom 23. Mai in der F.A.Z. von Prominenten aus Politik, Gesellschaft, Kirche und Wissenschaft wie Jürgen Habermas und Romano Prodi, der sich in diesen Corona-Zeiten eine «moralische Revolte» wünscht: «Der Wert des Lebens muss gleich für alle bleiben. Wer das zerbrechliche und schwache Leben der Älteren abwertet, bereitet einer Entwertung jeden Lebens den Weg.»

Muss man noch auf Blocher und Köppel verweisen, die auf all ihren Kanälen regelmässig die «Notrechts-Diktatur» herbeireden bzw. -schreiben?

Auch dies gilt in einer Demokratie: Jede und jeder darf selber entscheiden, in welchem argumentativen Umfeld er sich wohler und aufgehobener fühlt.

5. Die Schweden-Torte

Interessant ist auch, dass genau jene politischen Kreise, die sonst den schwedischen Wohlfahrtsstaat als bemutterndes «Volksheim» verspotten, die schwedische Durchseuchungsstrategie als klügere Alternative anpreisen. Die neuen Zahlen zeigen im Vergleich Schweiz – Schweden allerdings das folgende Bild:

Quelle: Tages-Anzeiger vom 25. Mai 2020

Noch negativer sieht die Bilanz aus, wenn man den schwedischen Sonderweg mit dem seiner direkten Nachbarn Norwegen und Finnland vergleicht, die rund zehnmal weniger Corona-Tote zu beklagen haben.

Wie die Endbilanz, je nach Entstehen und Intensität einer allfälligen zweiten Welle, aussehen wird, weiss im Moment niemand.

6. Freiheit ist rein individualistisch nicht zu haben

Freiheit funktioniert nur reziprok. Meine Freiheit ist immer auch die Freiheit des anderen. Alles andere endet in krudem Sozialdarwinismus, in einer Ellbogengesellschaft, im Recht des Stärkeren. Die ungestümen Lockerungs-Turbos klingen zurzeit oft wie Wiedergänger aus den 80er Jahren: «Freie Fahrt für die gesunden Bürger!» Die gesellschaftlich gesündere Devise würde heissen: mehr Rücksichtnahme, mehr Solidarität, mehr Bescheidenheit.

Wir jammern ja (fast) alle auf allerhöchstem Niveau.

Die Grundrechte auf Freiheit, Gleichheit, Leben, Gerechtigkeit, Sicherheit müssen miteinander in ein Verhältnis gebracht werden, gesellschaftlich und auch privat. Sie können einander in verzwickten Situationen auch entgegenstehen. In der praktischen Philosophie beschäftigt sich die Dilemma-Forschung mit solchen Problemkonstellationen. Es sind höchst unangenehme Gedankenexperimente – weil man, wie immer man sich entscheidet, nicht mit sauberen Händen herauskommt. Der Gewinn dabei: Man kann sich vielleicht etwas klarer werden über seine wichtigsten Werte. Machen wir die Probe aufs Exempel?

Dilemma A: Jim im Urwald

Jim kommt auf seiner botanischen Expedition in Südamerika zufällig in einen kleinen Ort. An einer Hauswand stehen zwanzig verängstigte Indigene, ihnen gegenüber mehrere Bewaffnete in Uniform. Der Offizier erklärt ihm, dass die Indigenen wegen ihrer Proteste gegen die Regierung und zur Abschreckung erschossen werden sollen, und bietet Jim – gleichsam als Gastgeschenk – an, selbst einen der Indigenen zu töten. Falls er einwillige, werden alle andern Indigenen laufen gelassen, andernfalls, wie vorgesehen, erschossen. Jim überlegt, ob er die Soldaten in seine Gewalt bekommen könnte. Das ist offensichtlich aussichtslos. Die Dorfbewohner und die Todgeweihten drängen Jim zur Einwilligung.

Was soll er tun?

Wie würden Sie entscheiden?

Meine Erfahrungen in zahlreichen Philosophiekursen mit Gymnasiast*innen und Studierenden zeigen folgendes (statistisch nicht repräsentative) Bild: Je jünger die Dilemma-Gequälten sind, umso eher entscheiden sie sich für das utilitaristische Kalkül der kleineren Opferzahl und damit fürs Schiessen, und zwar mit Mehrheiten von 80 bis 95 Prozent. Die deontologisch, also kantianisch Argumentierenden (ohne dass sie zu diesem Zeitpunkt diese Begriffe schon kennen), dass ein Mensch nie Mittel zum Zweck sein darf und kein Unschuldiger getötet werden dürfe, bilden immer eine radikale Minderheit von 1 bis 3 Gymnasiast*innen. Selten ist jemand in der anschliessenden Diskussion von seiner Erstentscheidung abgerückt. So tief steckt das utilitaristische Zähl-Prinzip «vom grössten Glück der grössten Zahl» in vielen von uns drin. – Bei Studierenden ist das Bild deutlich ausgeglichener, mit einem leichten Überhang in Richtung kantianischer Entscheidungen.

Weil dies ja nicht das Ende der Fahnenstange beim Entwickeln von Moralvorstellungen sein kann, konfrontiere ich die Gruppen jeweils mit weiteren, nicht weniger unangenehmen Dilemmata.

Dilemma B: Der Fahrer in der Bergbahn

Versetzen wir uns in die Lage des Fahrers einer Bergbahn, die sich auf Talfahrt befindet. Plötzlich tauchen fünf Gestalten im Nebel vor ihm auf; eine Vollbremsung ist zwecklos. Der Fahrer könnte allenfalls auf ein Nebengleis ausweichen, wodurch ein Arbeiter, der dort beschäftigt ist, zu Tode käme.

Hat der Fahrer das Recht, vielleicht sogar die Pflicht, die Gleise zu wechseln?

Wie würden Sie selbst in dieser Situation handeln?

Bei diesem Gedankenexperiment verkleinert sich nach meiner Erfahrung die Fraktion der Utilitaristen meist deutlich, vor allem weil die Schuldfrage ins Blickfeld genommen wird.

Dilemma C: Die Höhlenforscher

Sorry, jetzt wird es etwas unappetitlich.

Neun Höhlenforscher werden in einem inneren Höhlendurchgang blockiert, weil der Dickste der Gruppe im schmalen Loch steckenbleibt und weder vorwärts noch rückwärts bewegt werden kann. Gleichzeitig steigt eindringendes Wasser in dieser Höhlenkammer stark an, so dass schätzungsweise in einer Stunde alle neun Expeditionsteilnehmer ertrinken werden, wenn das Loch verstopft bleibt. Die Gruppe hat Sprengmaterial bei sich.

Darf man den Fettleibigen wegsprengen, um die Übrigen zu retten?

Die «Schuldfrage» stellt sich hier auf eine neue und sehr delikate Weise. Und das utilitaristische Kalkül schmilzt bei der Entscheidungssuche erfahrungsgemäss weiter zusammen.

7. Die Quintessenz

Das sind nur drei von Dutzenden von Beispielen, mit denen man sich gedankenexperimentell über wichtige ethische Fragen den Kopf zerbrechen kann. Utilitaristische Überlegungen (Welches sind die quantifizierbaren Folgen meines Handelns?) können bei zahlreichen Güterabwägungen im praktischen Leben durchaus sinnvoll sein. Für Entscheidungen über Leben und Tod aber ist der Utilitarismus – meines Erachtens – absolut untauglich.

Denn damit liessen sich zentrale Grundwerte unseres Zusammenlebens aushebeln. Zum Beispiel das Folterverbot, um allenfalls durch Foltermassnahmen einen Terroranschlag zu verhindern. Oder alle Formen des Aufrechnens des Werts eines Lebens gegen ein anderes. Dagegen hilft nur, da hat Wolfgang Schäuble recht, das Festhalten an der unantastbaren Würde jedes einzelnen Lebens.

Gerade in diesen Corona-Zeiten sind immer wieder utilitaristische Überlegungen angestellt worden. Welches Leben lohnt es sich bei knappen Mitteln zu retten, das des 28-Jährigen oder das des 77-Jährigen? Wie viel ist überhaupt ein Menschenleben wert? Der Ökonom Dirk Krüger hat es für Amerika berechnet: 11,5 Millionen Dollar. Was das alles mit Corona zu tun hat, konnte man am 10. Mai in der NZZ am Sonntag lesen. Gefallen muss einem das nicht.

Corona ist kein Gedankenexperiment, sondern beinharte Wirklichkeit, die reales, praktisches Handeln erfordert. Oft unter Zeitdruck und mit noch unvollständiger Wissensbasis. Da hilft auch keine vollmundige Besserwisserei. Man kann letztlich nur hoffen, dass die verantwortlichen Entscheidungsträger ethisch richtig verankert sind. Trainings in ethischer Güterabwägung können dafür dienlich sein. Sie können nicht früh und breit genug ansetzen.

Zum Schluss: Es gab in der Zeit des Lockdowns sehr viele lohnende Artikel in verschiedenen Medien, die sich wesentlich besser geeignet hätten für eine ernsthafte Auseinandersetzung als die emotionalisierende Scherrer-Polemik. Hier nur zwei Beispiele:

Bereits am 24. März setzte sich der Staatsrechtler Daniel Moeckli in der Republik sehr kritisch und differenziert mit der Beschränkung der Grundrechte durch die Corona-Massnahmen auseinander.

Am 2. Mai spricht der Geschichtsprofessor Caspar Hirschi mit der NZZ (Ressort Schweiz) über die Gefahren einer Instrumentalisierung der Wissenschaft, Herdentriebe in der Politik und die Rückkehr des Nationalstaats. Wunderbar lebendig, kritisch und erhellend.

---------------------

Der kritisierte Urs Scherrer verzichtet auf eine Replik: «Sie glauben wohl nicht im Ernst, dass dieser hochstehende Kontertext eine Replik verdient.»