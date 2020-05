Ein Medizinprofessor im Wutbürger-Modus

Die Wut siegt über die Argumentationsstärke. Eine Replik zum Artikel «Die Katastrophenszenarien waren offensichtlich falsch».

Prof. Dr. med. Urs Scherrer musste offenbar grossen Ärger loswerden, als er seinen Gastbeitrag zur Corona-Pandemie für die NZZ vom 15. Mai 2020 verfasst hat, der tags darauf leicht gekürzt auch bei Infosperber erschienen ist. Die argumentative Stringenz hat unter der Verärgerung allerdings in einem Mass gelitten, wie es für einen Medizinprofessor ungewöhnlich ist. Im Folgenden einige Beispiele.

Virus nur «mässig gefährlich»?

«Da tritt ein neues Virus auf, mässig gefährlich, keine Pest». Die Pest ist es nicht, aber ob der Erreger wirklich nur «mässig gefährlich» ist, bleibt abzuwarten. Vieles rund um das Corona-Virus ist medizinisch noch unsicher, es häufen sich zum Beispiel Berichte über Unklarheiten im Bereich der Spätfolgen bei Genesenen. «Wir vermuten, dass Covid-19 nicht nur zu fürchterlichen Akutschäden, sondern auch zu Folgeerkrankungen führt. Wir wollen daher möglichst alle Patienten aus Schleswig-Holstein mit überstandener Corona-Infektion über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren nachuntersuchen», sagte Joachim Thiery, Vorstand für Forschung und Lehre am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, am 18. April 2020 zum Nachrichtenmagazin Spiegel. Die deutsche Bundesregierung hatte zuvor ein Covid-19-Forschungsnetz der deutschen Universitätsmedizin ins Leben gerufen; das Klinikum in Schleswig-Holstein hat für die geplante Erforschung der Langzeitfolgen von Corona-Infektionen den Aufbau einer Corona-Biobank konzipiert.

«Wir wissen, dass Covid-19 eine Systemerkrankung ist; es mehren sich Berichte beispielsweise zu neurologischen Störungen und Schädigungen des Herzens. Über die Ursachen und die Bekämpfung dieser Folgeschäden wissen wir praktisch noch nichts.» Es sei zu befürchten, dass man auch Jahre nach einer überstandenen Corona-Infektion einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erleide, der im Zusammenhang mit Covid-19 stehe, sagt Thiery: «Die überschiessende Entzündung verursacht bei manchen Corona-Patienten schwere Schädigungen der inneren Aderhaut, die Mikrogerinnsel auslösen könnten, auch Blutdruckregulation und Leber sind betroffen.» Es bleibt also vorerst unklar, ob das Virus wirklich «nur mässig» gefährlich ist.

Regierung «in Panik»?

«Die ratlose Regierung verfällt in Panik und erklärt den Notstand». Ob die Regierung tatsächlich in Panik war, können wir objektiv nicht wissen; es spricht aber einiges dagegen. Sie hat nicht von einem Tag auf den anderen den Notstand ausgerufen, sondern ist etappenweise vorgegangen; die ausserordentliche Lage wurde als letzte Stufe angeordnet. Zudem wurden beispielsweise Massenveranstaltungen eher zögerlich und eher spät verboten, also nicht panikartig.

Die Sache mit der Akzeptanz

«Das Volk kuscht, die Freiheit ist bloss noch eine Erinnerung». (…) «Die Bilder der Särge auf abtransportierenden italienischen Militärlastwagen führten zur plötzlichen und widerspruchslosen Akzeptanz von Notrechtsmassnahmen europaweit». Diese Aussagen sind gleich in mehrfacher Hinsicht problematisch. Zum einen bietet sich der Medizinprofessor als Stichwortgeber der eigenartigen Samstagsdemonstrationen an; das sei ihm unbenommen. Doch woher genau kennt Scherrer die Kausalität zwischen den Militärlastwagen und der Akzeptanz von Notrechtsmassnahmen? Natürlich können Bilder Reaktionen auslösen. Könnte es aber nicht sein, dass hinter der breiten Akzeptanz auch Einsicht in die Notwendigkeit dieser Massnahmen steckt? Vielleicht zeigt sich wahre Freiheit in gewissen Situationen – wie einer Pandemie – eben auch als «Einsicht in die Notwendigkeit», wie es der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel formulierte. Als Einsicht also, unveränderbare Gegebenheiten, wie es dieses Virus und die damit verbundenen Vorsichtsmassnahmen nun einmal sind, zu akzeptieren.

Polemik in Reinkultur

«Lemmingen gleich verordnen Politiker die überall gleichen Massnahmen». Diese Aussage ist sachlich falsch. Die Massnahmen waren und sind ziemlich unterschiedlich, sowohl zwischen den Staaten als auch teilweise innerhalb der Länder. So kannte etwa die Schweiz nie ein totales Ausgehverbot wie andere Staaten.

«Ist es das uneingestandene Ziel der Regierung, unter horrenden Qualen und Kosten für das Volk einigen App-Entwicklern Studien zu ermöglichen?». Diese rhetorische Frage von Scherrer ist Polemik in Reinkultur.

Kollegenschelte

Epidemiologen sind für Scherrer die «Apparatschiks der modernen Medizin». Dass innerhalb eines Wissensgebiets die einen Spezialisten den anderen Spezialisten Ignoranz, Unfähigkeit und Schlimmeres vorwerfen, ist nicht ganz neu. Solche Vorhaltungen lassen Fairness vermissen und zeugen nicht immer von einem Übermass an interdisziplinärem Verständnis.

Was heisst hier «Risikoaversion»?

«Der Kampf gegen die neue Pandemie, deren Verlauf niemand kennt, erfordert Entscheide auf unsicherer Grundlage. Risikoaversion ist keine wünschenswerte Eigenschaft für Politiker in Krisenzeiten». Dass Entscheide auf unsicherer Grundlage gefällt werden mussten und wohl weiterhin müssen, hat der Bundesrat immer wieder in der einen oder anderen Form kommuniziert. Er hat Entscheide auch angepasst und präzisiert. In einigen Fällen ist die Kommunikation widersprüchlich oder unklar (Stichwort Gesichtsmasken); das wird in den Medien auch breit thematisiert – zu Recht. Es geht hier um Lernprozesse in einem Gebiet mit vielen Unbekannten. Doch mit Risikoaversion hat das nichts zu tun, sondern eben mit der dynamischen Entwicklung der Pandemie. Schliesslich ist der Bundesrat mit der Ausrufung der ausserordentlichen Lage und den damit verbundenen Massnahmen ein grosses politisches, wirtschaftliches und soziales Risiko eingegangen. Wo ist da die Risikoaversion?

Die Falle des Präventionsparadoxes

Und zum Schluss noch dies: Zu allem Überfluss tappt der Herr Professor auch noch in die Falle des Präventionsparadoxes. Aus den nicht überlasteten Intensivstationen schliesst der Meisterdenker Scherrer messerscharf: Die «gemalten Katastrophenszenarien waren offensichtlich falsch». Man wird dereinst, beim Vorliegen gesicherter Erkenntnisse, vielleicht einmal feststellen, dass einige Massnahmen unnötig oder zumindest überzogen waren. Aber diese Erkenntnisse müssen durch die Entwicklung der Dinge und durch Forschung erst einmal auf dem Tisch liegen. Heute schon Behörden und Institutionen zu diffamieren, die uns höchstwahrscheinlich durch harte Massnahmen vor diesem Katastrophenszenario bewahrt haben, ist nicht nur intellektuell unredlich, sondern auch ein Fehlschluss – weil ja gerade die Prävention grossen Anteil daran hatte, Schlimmeres zu verhindern.