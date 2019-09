SoZ verbreitet mit Steuergeldern bezahlte Mythen und Märchen

© tamedia

Ausschnitt der bezahlten Seite in der Sonntags-Zeitung vom 8. September 2019

Urs P. Gasche / 08. Sep 2019 - Das war gewollt: Viele Leserinnen und Leser beachteten nicht, dass die Fleischlobby die ganze Seite der Sonntags-Zeitung zahlte.

Die meisten Leute lesen zuerst die grossen Titel und Untertitel und dann vielleicht den ganzen Artikel. Sie sind es nicht gewohnt, zuerst das Kleingedruckte am obersten Zeitungsrand zu lesen, wo in der Regel das Datum, der Name der Zeitung und manchmal die Seitenzahl stehen und nur selten «Sponsored» und «Tamedia Commercial Publishing».

Sofern die ganze Aufmachung der Seite auf den ersten Blick identisch scheint wie eine redaktionelle Seite, wird allzu leicht übersehen, dass der ganze Inhalt bezahlte Werbung ist. Das ist Absicht, sonst würde die Zeitung ein auffällig anderes Layout vorschreiben – mit dem Risiko, dass dann Inserenten solche Seiten nicht mehr so gut zahlen würden.

Ein Beispiel dieser in Kauf genommenen Täuschung der Leserschaft liefert die Sonntags-Zeitung vom 8. September 2019.

Unter den attraktiven Titelzeilen «Mythen und Märchen auf dem Teller: Um die Ernährung ranken sich allerhand Irrtümer und Halbwahrheiten. Wir räumen mit den 13 häufigsten Food-Märchen auf» folgte nicht etwa eine Recherche der Redaktion, sondern ein bezahltes Inserat der Organisation der Fleischlobby Proviande, deren Aufgabe es ist, den Absatz von Schweizer Fleisch zu fördern. Der Bund subventioniert die Proviande-Fleischwerbung mit mehreren Millionen Steuergeldern. Indirekt subventioniert der Bund damit die unsägliche Vermischung von Werbung und unabhängiger Information in grossen Zeitungen. Am wenigsten stört dies die «Bauernpartei» SVP, die sonst gerne gegen zu viel Staat und Bürokratie wettert.

Auf der bezahlten Seite zitiert Proviande jeweils ohne genaue Quellenangabe eine Studie, die meist von einer Lobby finanziert wurde, und stellt «Mythen und Märchen» beispielsweise wie folgt richtig:

«Bei denjenigen, die mehr rotes Fleisch assen als empfohlen, reduzierte sich das Risiko eines frühen Todes um 25 Prozent. Ausserdem erlitten die Mehr-Esser 22 Prozent weniger Herzattacken.»

«Die Rindfleischproduktion ist nicht schuld an den negativen Klimaauswirkungen. In der von der Milchwirtschaft geprägten Schweizer Landwirtschaft sind Fleisch und andere tierische Nahrungsmittel verknüpft ... Milch Käse, Butter und auch Eier gibt es nicht ohne Fleisch.»

«Hormone und Antibiotika zur Leistungsförderung sind in der Schweiz seit 1999 verboten. Das wird vom Bund kontrolliert.»

«Die Tierhaltung in der Schweiz ist besser als im Ausland.»

«Fleischfett macht massvoll genossen weder schlank noch dick, hat im Körper aber eine sättigende Wirkung. Gut zu wissen: Tierische Fette stehen den pflanzlichen in nichts nach.»

«Selbst bei einem Zuckerverzehr von 120 Gramm täglich kommt es nicht zu einem Defizit.»

Es ist zu befürchten, dass die Behörden des Bundes den Verbrauch von Antibiotika, die Tierhaltung und das verwendete Futter in grossen Ställen etwa gleich kontrollieren wie den Inhalt der Fleischwerbung, die der Bund mit Steuergeldern subventioniert.

Sonntags-Zeitung vom 8.9.2019: Die linke Seite ist bezahlt, die rechte ist redaktionell. Copyright Tamedia.

