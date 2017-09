Es ist Zeit, für die SRG auf die Strasse zu gehen!

Die Vielfalt in der Schweizer Medienlandschaft ist hoch gefährdet: Im Bereich der Zeitungen und der privaten Radio- und TV-Stationen sind es gerade noch vier Familien und eine Zürcher Finanz-Gruppe, die das Sagen haben:

Das ist das eine.

Das andere ist: All diese Medien-Gruppen haben ein gemeinsames Interesse: die Demontage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Radios SRF, der SRG. Vorkämpferin in diesem Kampf gegen die SRG ist die Blocher-Partei SVP mit ihrer Nationalrätin Natalie Rickli. Mit von der Partie ist schon seit längerem der Schweizerische Gewerbeverband mit Hans-Ulrich Bigler an der Spitze. Und jetzt geht auch «economiesuisse», der Dachverband der Schweizer Wirtschaft unter Präsident Heinz Karrer, auf SVP-Kurs und empfiehlt den Parlamentariern der bürgerlichen Parteien, die SRG mit geeigneten Gesetzen und Massnahmen, insbesondere mit einer Reduktion des SRG-Budgets über eine Gebühren-Halbierung, zu demontieren.

Das ist ein lautstarker Warnschuss! Und eben hat der Nationalrat gezeigt, dass er mit der Demontage der SRG Ernst machen will: Die Beschränkung, dass private Medien-Unternehmen nicht mehr als zwei Radio und Fernsehstationen betreiben dürfen, soll fallen. Und die privaten Medien sollen SRG-Angebote preisgünstig übernehmen dürfen.

Alles zugunsten einer privaten Oligopol-Medienlandschaft, alles zulasten der öffentlich-rechtlichen Medien SRF. Die osteuropäische Oligarchen-Medienszene lässt grüssen!

Peinliche Werbung

Der Verband Schweizer Medien VSM, dem mit Ausnahme von Ringier alle grossen Medienunternehmen angehören, hat eben eine Werbekampagne am Laufen – offiziell eine Kampagne zum Thema Fake News, de facto aber natürlich eine Kampagne für die privaten Schweizer Medienunternehmen. Und was sagt da Nationalrätin Natalie Rickli, die Vorkämpferin der SRG-Demontage, in dieser Werbekampagne? «Unabhängige Medien sind wichtig für unsere Demokratie». Als ob fünf Mediengruppen in der Hand von SVP und FDP-nahen Verleger-Familien unsere Demokratie sicherstellen könnten!

SRF bietet hervorragende Information

Bei aller möglichen Kritik vor allem an Sendungen des Schweizer Fernsehens, es gibt auf SRF absolut hervorragende Informationssendungen, wie sie auch im Ausland nicht leicht zu finden sind. Das Echo der Zeit, das Rendez-vous am Mittag, das Tagesgespräch, Trend, Espresso: alles hervorragende Sendungen!

Allein schon die Auslandredaktion des Schweizer Radios, die Korrespondenten Martin Alioth in Grossbritannien, Urs Bruderer in Osteuropa, Patrik Wülser in Afrika, Karin Wenger in Südostasien, und wie immer sie alle heissen: hervorragende Leute, die vor Ort leben und aktuell berichten und kommentieren können. Da kann keine Zeitung mithalten! Der heute übliche Parachute-Journalism – mal schnell hinfliegen, wenn's irgendwo brennt – und erst recht der Newsroom-Copypaste-Journalismus – Verteilung der von den grossen Agenturen hereinkommenden Neuigkeiten auf die verschiedenen Kanäle – das kann nicht unsere Lösung sein. Die Auslandredaktion von Radio SRF ist ein Beispiel, wie es sein könnte und sein müsste – sein kann und sein muss.

Die Schweiz braucht öffentlich-rechtliche Medien, in mindestens drei Sprachen, deutsch, französisch und italienisch, für die verschiedensten Zielgruppen, für die verschiedensten Bedürfnisse, als Service public – und am besten mit starken Sendern, damit man die Programme auch 50km nördlich von Basel und 50km südlich von Chiasso noch hören kann. Die privaten Medien, Zeitungen, Radiostationen und regionalen Fernsehsender, sie machen nur, was Profit verspricht. Ist das aber das, was wir wollen – und was wir brauchen?

Es ist Zeit, für die öffentlich-rechtlichen Medien auf die Strasse zu gehen!