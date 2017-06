Pestizide: Kassensturz schweigt Initiative tot

Kassensturz lässt zwei Pestizid-Initiativen unter den Tisch fallen.

Tobias Tscherrig / 18. Jun 2017 - Die TV-Sendung berichtete zweimal über Pestizide in der Landwirtschaft. Über zwei Volksinitiativen zum Thema informierte sie nicht.

Die Sendung Kassensturz berichtete am 6. Juni über Walliser Winzer, die sich beim Einsatz von Pestiziden um den Gewässerschutz foutieren. Die Walliser Reben, nicht selten in schwierig zugänglichem Gelände gelegen, werden oft per Helikopter mit Gift besprüht. Eine effiziente Methode, die allerdings einen Nachteil hat: Die Giftduschen sind ungenau, die Chemikalien landen auch dort, wo sie nichts zu suchen haben. Das Problem entsteht, weil Walliser Weinbauern die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstände zu Wäldern und Bächen systematisch und seit Jahren missachten. So steht es in einem Bericht der Denkwerkstatt «Vision Landwirtschaft», den die Kassensturz-Macher zitieren.

Kassensturz konfrontierte die zuständigen Walliser Behörden mit den Erkenntnissen – diese gaben zu, dass die Kontrollen nicht genügen, Schutzstreifen zu Bächen fehlen und Pestizide illegal angewandt werden.

Als Folge verunreinigen die Chemikalien Böden und Gewässer. Ein Problem, das nicht nur das Wallis betrifft, sondern schweizweit für Besorgnis sorgt. «Die Pestizidbelastung des Trinkwassers durch die Landwirtschaft gehört aktuell zu den grössten Bedrohungen des Trinkwassers», sagte etwa Roman Wiget, Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein in der Sendung.

Das Kassensturz-Team recherchierte weiter und veröffentlichte eine Woche nach der ersten Sendung einen weiteren Aspekt der Thematik: Die Pestizid-Werte in den Schweizer Gewässern sind viel zu hoch. Und das sogar dort, wo sich die Bauern an die Vorschriften halten. Kassensturz zeigte auf, dass das Bundesamt für Landwirtschaft bei der Zulassung von Pestiziden hohe Risiken eingeht – und das wissentlich.

Aus Programm gekippt

Die Beiträge zur Pestizid-Thematik waren fundiert und legen den Finger auf den wunden Punkt. Nichtsdestotrotz unterschlägt der Kassensturz dem Publikum zwei aktuelle Initiativen von Privatpersonen, die beide mit unterschiedlichen Massnahmen die Nutzung von Pestiziden einschränken oder verbieten wollen. Initiativen, für welche zurzeit die Unterschriftensammlungen laufen und welche die gesamte Thematik abdecken – und deshalb relevant sind.

Das war wohl auch den Kassensturz-Journalisten klar, sie kontaktierten die Urheber der Initiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz». Ein Termin wurde vereinbart, anschliessend begleitete Kassensturz die Urheber während zwei Tagen beim Sammeln von Unterschriften, auch verschiedene Statements der Initianten wurden aufgenommen. Szenen, die in die Sendung hätten einfliessen sollen. «So sollte die Sicht der Bürger dargestellt werden», bestätigt Franziska Herren vom Initiativkomitee. Daraus wurde nichts.

Erst habe sich der Kassensturz gemeldet und mitgeteilt, die Szenen seien gekürzt worden. Dann sei die Initiative ganz aus der Sendung geflogen. «Das war eine grosse Enttäuschung», so Herren, die mit ihrem Team seit Ende März Unterschriften für ihr Anliegen sammelt und bis jetzt rund 20'000 Unterstützer gefunden hat. Herren musste ihre Helferinnen und Helfer, die sich um das Bekanntmachen der Kassensturz-Sendung kümmern sollten, wieder zurückpfeifen. Das Komitee reagierte mit einem Rundschreiben an seine Unterstützer, in dem SRF vorgeworfen wird, kalte Füsse bekommen zu haben.

Kassensturz-Redaktor Daniel Mennig nennt es normal, dass Szenen gedreht würden, die dann anschliessend nicht gesendet würden. «Es gibt keinen politischen Grund, vielmehr wurde die Thematik im Lauf der dreimonatigen Recherche immer komplexer, die Schwerpunkte haben sich verschoben.» Ausserdem seien die meisten der Aufnahmen mit den Initianten mittels Mobiltelefon gedreht worden. «Formal und technisch hat es nicht funktioniert.»

Bürger müssen mitreden

Den Initianten stiess allerdings sauer auf, dass die Initiative in der Sendung nicht einmal kurz erwähnt wurde. Auch die in der Westschweiz lancierte Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» fand im Kassensturz keine Erwähnung. «Wenigstens wurde über die Thematik berichtet», meint Etienne Kuhn vom entsprechenden Initiativkomitee. «Bisher wurde das Thema immer nur zwischen dem Staat und verschiedenen Experten besprochen. Manchmal schalteten sich zusätzlich Naturschutzorganisationen in die Diskussion ein.» Die Bürger müssten endlich mitreden und ihre Meinung kundtun, so Kuhn, der es bedauert, dass die Initiativen in den Sendungen mit keinem Wort erwähnt wurden.

Kuhn erwähnt das grosse Interesse, auf das die Initiative stosse. Pestizide seien im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen. «Wir sind erstaunt, wie viele Leute unterschreiben», sagt Kuhn. «Die Menschen machen sich Sorgen, täglich erreichen uns Unterschriften aus der gesamten Schweiz, auch wenn wir nur über wenig finanzielle Mittel verfügen und praktisch keine Werbung schalten können.» Kuhn will allerdings nicht genau sagen, wie viele Unterschriften bereits zusammen sind. Die Sammelfrist läuft Ende Mai 2018 ab.