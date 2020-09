NZZ schreibt mit fragwürdigen Grafiken eine zweite Welle herbei

Urs P. Gasche / 23. Sep 2020 - Wegen Corona kommen heute nur noch wenige ins Spital oder sterben. Doch findet man mit mehr Tests mehr Fälle (fast) ohne Symptome.

Etwas vorschnell titelte die NZZ am 12. September «Die zweite Corona-Welle ist da». Optisch illustrierte sie diese Aussage mit einer ganzen Reihe eindrücklicher Grafiken mit Fall- und Todeszahlen verschiedener Länder. Eine weitere Grafik zeigte alarmierend die «Corona-Fälle» im August 2020 in der Stadt Zürich im Vergleich zu den Fällen im März/April. Was optisch ins Auge fiel, hat die NZZ mit der aufschreckenden Überschrift aufgenommen:

«Fast so viele Corona-Fälle in der Stadt Zürich wie im März»

Tatsächlich scheint diese NZZ-Grafik die Darstellung zu bestätigen, der Stadt Zürich drohe eine zweite Welle, die bald das Ausmass der ersten Welle erreicht. Doch dies ist aus folgenden Gründen eine Irreführung:

Es handelt sich nicht um einen Vergleich der an Covid-19 Erkrankten, sondern um die Zahl der positiv getesteten Virusträger.

Ein Vergleich der Hospitalisierten und der Todesfälle zeigt schnell, dass von einer zweiten Welle kaum die Rede sein kann.

Im Frühjahr wurden vorwiegend Menschen mit Krankheitssymptomen getestet, so dass viele der «Fälle», also der positiv Getesteten, auch krank waren oder wurden. Dagegen wurden im August viel mehr Menschen ohne oder mit nur ganz leichten Symptomen positiv getestet. Ein grosser Teil von ihnen war oder wurde nie krank. Obwohl man die Entwicklung und Schwere einer Epidemie gemeinhin an den Erkrankten misst, publizieren heute Behörden und Medien meist an erster Stelle die Zahl der positiv getesteten Menschen.

Die Zahl der Tests hat seit März/April nach Angaben des BAG um mindestens 70 Prozent zugenommen. Folge: Mit mehr Tests findet man auch mehr positive «Fälle», weil es eine erhebliche Dunkelziffer von symptomfreien oder symptomarmen Angesteckten gibt.

Je mehr Menschen ohne Symptome man testet, desto stärker fallen die fälschlicherweise positiv Getesteten ins Gewicht.

Auf Anfrage von Infosperber bestätigt das Statistische Amt des Kantons Zürich: «Der grösste Unterschied zwischen März und August besteht wohl darin, dass nun mehr getestet wird und nicht nur Risikogruppen.»

NZZ: «Unsere Einordnung ist einzigartig»

Auf die fragwürdige Schlagzeile «Fast so viele Corona-Fälle in der Stadt Zürich wie im März» angesprochen, verweist die «Leiterin Unternehmenskommunikation» auf die ergänzenden und relativierenden Informationen auf der zahlungspflichtigen Homepage der NZZ: Die dortige «Corona-Übersicht» zeige die «Einordnung der Infektionszahlen relativ zur Anzahl Hospitalisierungen, Todesfälle und Tests». Die «umfassende Einordung» auf NZZ-online sei «im deutschsprachigen Raum einzigartig». Tatsächlich ist dort eine gute Einordnung zu finden. Doch zur fragwürdigen Grafik in der gedruckten Ausgabe der NZZ nahm die «Leiterin Unternehmenskommunikation» nicht weiter Stellung.

Corona-Fallzahlen im Überblick

In einer Zusammenstellung von Grafiken illustrierte die NZZ die Fallzahlen seit März in insgesamt 13 Ländern. Relevanter als diese «Fallzahlen» ist jedoch die Zahl der ernsthaft Erkrankten, messbar an den Spitaleinweisungen, sowie die Zahl der Todesfälle (schwarze Balken): In der Schweiz wie in allen anliegenden Ländern und in Grossbritannien sind die Todesfälle seit Ende Juni auf tiefstem Niveau geblieben. Anders verhält es sich in Serbien, Australien, Japan, Israel und den USA, wo vermehrt Menschen an oder mit Covid-19 sterben.

Doch in den Vordergrund stellte die NZZ auch bei diesen Vergleichen die «verschiedenen Entwicklungen der Coronavirus-Fallzahlen» (orange in der Grafik ganz unten). Ein Blick auf die Grafiken weckt den Eindruck, Frankreich und Spanien befänden sich in einer zweiten Corona-Welle, die noch stärker sei als die erste im März/April. Doch die höheren Ausschläge der Fallzahlen im August sind in den anderen Ländern auf gleiche oder ähnliche Faktoren zurückzuführen, welche für die Entwicklung in der Stadt Zürich gelten.

In einer Stellungnahme meint die NZZ, die gestiegene Testfrequenz werde «im Beitrag ausführlich thematisiert». So wird im Artikel tatsächlich festgestellt, Spanien und Frankreich hätten «die Testkapazitäten massiv aufgestockt».

Trotzdem verbreitet NZZ online nonchalant die Schlagzeile «Zweite Welle in Spanien ist grösser als die erste Welle». Sie übernimmt die fragwürdigen Zahlen der privaten Johns Hopkins-Universität, welche bei den veröffentlichten Fallzahlen ebenfalls nicht berücksichtigt, dass Spanien die Testkapazitäten seit März/April massiv erhöht hat. (Grössere Auflösung der Grafik hier)

Dass aus den oben genannten Gründen der grafisch dargestellt Vergleich der positiv Getesteten fragwürdig ist, will die NZZ nicht einräumen, sondern meint einzig: «Weil die Testregimes von Land zu Land stark variieren und es kaum verlässliche, aktuelle Daten zu den durchgeführten Tests innerhalb der unterschiedlichen Staaten gibt, sind wir der Ansicht, dass die an Covid-19 Verstorbenen eine verlässlichere Angabe sind». Dem ist nicht zu widersprechen. Bei diesen «verlässlicheren Angaben» zu den Verstorbenen ist allerdings keine zweite Welle in Sicht.

Diese NZZ-Grafiken wecken überdies den falschen Eindruck, dass es am Höhepunkt der Coronakrise in allen Ländern gleich hohe Maximalzahlen an positiv Getesteten und Corono-Todesfällen gegeben hätte. In Wirklichkeit waren die Unterschiede ziemlich gross. Ein Ländervergleich ist nur aussagekräftig, wenn die Fall- und Todeszahlen jeweils pro 100'000 Einwohner angegeben werden. Grössere Auflösung der Grafik hier.

