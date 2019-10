Mutige Tamedia-Redaktionsmitglieder blitzen bei CEO-Supino ab

Urs P. Gasche / 09. Okt 2019 - Der Verleger des «Tages-Anzeiger», «Bund» und «Berner Zeitung» will der Leserschaft weiterhin gesponserte PR-Artikel unterjubeln.

Viele Redaktionsmitglieder und Produktionsmitarbeitende der Tamedia-Zeitungen (u.a. Tages-Anzeiger, Bund, Berner Zeitung, Basler Zeitung) wollen die Verseuchung ihrer journalistischen Arbeit mit bezahlten, aber auf den ersten und zweiten Blick nicht erkennbaren PR-Artikeln, nicht mehr hinnehmen. 128 von ihnen schrieben deshalb am 23. September einen Brief an ihren eigenen Verleger Pietro Supino: «Tamedia publiziert seit Monaten ganzseitige, textlastige Anzeigen, die in Layout, Schrift, ja Autorenschaft (‹Mark van Huisseling›) eindeutig darauf abzielen, den Leser über ihren Anzeigencharakter zu täuschen und vorgaukeln, es handle sich um redaktionellen Inhalt.» Diese «offensichtliche Täuschungsabsicht» widerspreche den Richtlinien des Presserats.

Laut KleinReport stiess unter anderen ein ganzseitiger, kommerziell motivierter Zeitungbeitrag für Mazda sauer auf, der optisch wie ein redaktioneller Beitrag dahergekommen war. Nur ganz oben auf der Zeitungsseite, im Vergleich zum fetten Titel klar untergeordnet, fand der Leser bei genauerer Betrachtung eine kleingeschriebene Kennzeichnung als «Tamedia Commercial Publishing, Sponsored, Anzeige von Mazda.»

Infosperber hatte ein Beispiel vom 9. September 2019 kritisiert: Unter den attraktiven Titelzeilen «Mythen und Märchen auf dem Teller: Um die Ernährung ranken sich allerhand Irrtümer und Halbwahrheiten. Wir räumen mit den 13 häufigsten Food-Märchen auf» folgte nicht etwa eine Recherche der Redaktion, sondern ein bezahlter Artikel der Organisation der Fleischlobby Proviande, deren Aufgabe es ist, den Absatz von Schweizer Fleisch zu fördern. Die Aufmachung der Seite glich vollständig einer redaktionellen Seite. Nur ganz oben am Rand der Seite hiess es kleingedruckt «Anzeige von Proviande – Sponsored – Tamedia Commercial Publishing»:

Das Konzept ist klar: Die Sponsoren oder Inserenten möchten, dass die meisten Leserinnen und Leser nicht oder höchstens nach erfolgter Lektüre merken, dass es sich um bezahlte PR handelte. Je besser das gelingt, desto mehr sind sie bereit zu zahlen. Deshalb verzichten Verlage auf eine Schrift und eine Aufmachung, die sich auf den ersten Blick vom redaktionellen Teil unterscheidet. Sie kommen den Unternehmen so weit entgegen, dass sie lediglich am Rand der Seite «Anzeige von Proviande – Sponsored – Tamedia Commercial Publishing» oder Ähnliches vermerken. Wohlwissend, dass die wenigsten Leute beim Zeitungslesen diese Oberzeilen lesen.

Das Geschäft scheint zu lukrativ zu sein, als dass CEO Supino zu Konzessionen bereit wäre – allen Bekenntnissen zur «deutlichen Trennung des kommerziellen Inhalts» zum Trotz. Keck behauptet er in einer E-Mail an die protestierenden Redaktionsmitglieder, dass die kritisierten Seiten «eindeutig als kommerzielle Botschaft erkennbar» seien. Das berichtet KleinReport.

Von einer «Täuschungsabsicht» will Pietro Supino nichts wissen, im Gegenteil: Die Umsetzung von Native Advertising sei bei Tamedia fast schon vorbildlich: «Im Vergleich in der Schweiz – beispielsweise in der NZZ am letzten Sonntag für die UBS – scheint mir das Format bei uns besser», findet der Verleger. Und weiter: «Wir sind überzeugt, dass kommerzielle Inhalte damit deutlich als solche ausgewiesen werden und für die Leserinnen und Leser klar erkennbar sind.»

