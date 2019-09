Zum Klima-Gipfel empfiehlt die SoZ Traumreisen nach Übersee

Eine ganze Reihe von «Traumreisen» stellte die Redaktion der Sonntags-Zeitung am 22. September vor. Der redaktionelle Bund listete z.B. «die beliebtesten Städte der Welt» auf und stellte Reisen vor in die Karibik, die Antarktis, nach Uganda, Oman oder Kambodscha.

Titelseite des redaktionellen Zeitungsbundes in der Sonntags-Zeitung

In einem grossen Interview gab die SoZ dem CEO Martin Wittwer des Reisekonzerns TUI Gelegenheit zu erklären, dass TUI es mit der Nachhaltigkeit «extrem ernst» nehme und beispielsweise Hotels mit dem günstigsten ökologischen Fussabdruck auszeichne. Allerdings erfuhr man über Fussabdrücke im 20-seitigen Zeitungsbund sonst nichts mehr.

Auch bei genauer Lektüre war der inhaltliche Unterschied zu einer reinen Werbebeilage nicht ersichtlich, ausser dass die sonst üblichen übersehbaren Hinweise «Sponsered Content» oder «Tamedia Commercial Publishing» fehlten.

Das Fehlen solcher, wenn auch leicht übersehbarer Hinweise gefällt den Inserenten natürlich noch besser. Nur werden die Leserinnen und Leser noch stärker getäuscht.

Infosperber fragte die verantwortliche Redaktion

Den verantwortlichen Leiter der redaktionellen SoZ-Beilage «Traumreisen» bat Infosperber um Antworten auf folgende Fragen:

Weshalb hat die SoZ ihre Leserinnen bei den einzelnen Destinationen nicht darüber informiert, wie gross die CO2-Belastung der einzelnen Reisen ungefähr ist? Diese Angabe ist doch heute aktuell?

Warum kommen in dieser redaktionellen Beilage nur Vertreter der Reisebranche zu Wort (TUI-CEO Martin Wittwer, Hanseatic-Kapitän Roman Obrist, Reiseleiterin Janine Stemme etc.? Warum hat die Redaktion in der 20-seitigen Beilage keine kritischen Stimmen zu Traumreisen in ferne Kontinente zu Wort kommen lassen?

Warum wurde der Inhalt dieser Beilage nicht als Werbebeilage bezeichnet und die Aufmachung entsprechend gestaltet? Was unterscheidet den Inhalt vom Inhalt einer Werbebeilage?