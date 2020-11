Fragwürdige Nachrichten über das Katastrophenland Schweiz

© Screenshot ARD

Auf der Intensivstation des Spitals Sitten

Rainer Stadler / 23. Nov 2020 - Ein ARD-Team berichtet über die Corona-Schweiz. Und scheitert.

Es klingt dramatisch, was das ARD-Magazin «Kontraste» dieser Tage berichtete: In der Schweiz herrsche Corona-Notstand; und dennoch pflegten deren Einwohner ein frivoles, lockeres Leben. Die Moderatorin verkündet zur Einführung dem Publikum mit besserwisserisch-bemitleidendem Unterton, man bekomme gleich zu sehen, was geschehe, «wenn man aus Rücksicht auf die Wirtschaft alles erst mal weiterlaufen lässt».

Zur Einführung folgt eine Szene von einem Strassencafé in der Zürcher Innenstadt, wo Gäste in der Sonne sitzen. Kurz darauf wechselt der Blick nach Sitten, wo die Krise am härtesten zugeschlagen und das dortige Spital die Kapazitätsgrenzen erreicht habe.

Kapazitäten erschöpft?

Die Reporter interviewen den Chefarzt und eine Pflegefachfrau, die beschreiben, wie schwierig bis unmöglich die Lage sei. Die Rede ist davon, dass Atemgeräte knapp geworden seien und das Personal erschöpft sei. Zudem gebe es keine regulären Intensivbetten mehr. Der ARD-Beitrag beruft sich auf eine missverständliche Aussage der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), die von einer vollständigen Auslastung schreibt, aber in der Medienmitteilung gleichzeitig erwähnt, dass die Intensivstationen dank Ausweitung der Kapazitäten schweizweit dennoch nicht überlastet seien.

Gewiss kommt es in Spitälern zu schwierigen und belastenden Situationen wegen der Corona-Epidemie. Die Lage in einem Walliser Spital mit einer lockeren Strassencafé-Szene zu vergleichen ist allerdings so, wie wenn man einen medizinischen Engpass in Berlin mit dem Verhalten der Bevölkerung in Köln erklären würde. Der ARD-Beitrag verschweigt, dass das Wallis von der Epidemie deutlich stärker als Zürich getroffen wurde und dass man deshalb im Südwestschweizer Kanton schärfere Massnahmen als in der Limmatstadt ergriffen hat. Auch andere Länder in Europa beschliessen je nach Lage in ihren Regionen unterschiedlich strenge Restriktionen.

Positiven Trend verschwiegen

Deutschland verzeichnet deutlich weniger Corona-Fälle als die Schweiz. Darauf weisen die ARD-Leute zu Recht hin. Aber sie verschweigen den positiven Trend hierzulande. Die Anzahl der positiven Corona-Fälle ist seit etwa einer Woche rückläufig. Entsprechend gibt es Grund zur Hoffnung, dass die Gegenmassnahmen wirksam sind.

Diese sind viel sanfter als in den meisten Staaten. Noch weiss niemand, welcher Weg langfristig am besten ist, um die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu meistern. Umso mehr würde es die journalistische Neugier gebieten, ergebnisoffen hinzuschauen, wenn Staaten wie die Schweiz einen unkonventionelleren, weniger autoritären Weg einschlagen und die Eigenverantwortung höher gewichten als andere Länder.

Doch die ARD-Leute wählten lieber das Drama. So erwähnen sie den Ratschlag der SGI an Risikopatienten, eine Risikoverfügung auszufüllen. Und das heisse, so der Beitrag: Nicht nur Hochbetagte (über 86 Jahre) sollten sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie lebensverlängernde Massnahmen wünschten. Vielmehr müssten dies alle tun. Da schwingt unausgesprochen der Kommentar mit: Was für unmenschliche Verhältnisse in der Schweiz!

Patientenverfügung normal

Es ist indessen so, dass im Operationsbetrieb auch zu regulären Zeiten selbst Patienten mit sehr hoher Überlebenschance ein Papier bekommen, in welchem sie festlegen können, ob und welche lebensverlängernden Massnahmen sie wünschen, falls etwas Aussergewöhnliches geschieht. Das ist ein Zeichen von Menschlichkeit und eine Anerkennung der einzelnen Persönlichkeit. Kurz und gut: Man nimmt hier nicht nur Rücksicht auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Menschen.

Man könnte nun polemisch feststellen: Deutschland leistet sich das teuerste öffentliche Fernsehen Europas. Da müsste besserer Journalismus machbar sein.