«Eine Frau» macht oft Schlagzeilen

Gleiche Front-Schlagzeile in fast allen Tamedia-Zeitungen

Barbara Marti / 14. Okt 2020 - Ein satirischer Eintrag in der französischen Wikipedia zeigt, wie Medien renommierte Frauen unsichtbar machen.

Eine Schlagzeile

«Jetzt soll ein Mann das Problem mit der EU lösen»

ist undenkbar. Deshalb muss die Schlagzeile «Jetzt soll eine Frau das Problem mit der EU lösen» zu denken geben.

Doch seit Anfang Jahr waren bereits etliche solche Schlagzeile in den Medien: «Eine Frau soll Michael Laubers Laden aufräumen», «Eine Frau wird Sportchefin beim Schlittschuhclub Bern», «Pritzker-Preis geht an zwei Frauen», «Frau an der Spitze von Griechenland», «Eine Frau beaufsichtigt neu die Vatikan-Finanzen», «Chefin für bemanntes Raumfahrtprogramm».

Unwahrscheinliche Schlagzeilen: «Ein Mann soll Michael Laubers Laden aufräumen», «Ein Mann wird Sportchef», «Pritzker-Preis geht an zwei Männer», «Mann an der Spitze von Griechenland», «Ein Mann beaufsichtigt neu die Vatikan-Finanzen», «Chef für bemanntes Raumfahrtprogramm».

Renommierte Frauen unsichtbar gemacht

Die Beispiele zeigen, dass viele Medien Frauen, die Schlagzeilen machen, auch heute noch oft auf ihr Geschlecht reduzieren. Die Persönlichkeiten verschwinden hinter der Bezeichnung «eine Frau». So heisst beispielsweise die vermutlich neue EU-Chefunterhändlerin Livia Leu Agosti und war bisher Botschafterin in Paris. Die «Frau an der Spitze von Griechenland» ist Ekaterini Sakellaropoulou. Die Staatspräsidentin war zuvor Präsidentin des obersten Verwaltungs- und Verfassungsgerichtes Griechenlands. Die Finanzrechtsexpertin Antonella Sciarrone Alibrandi beaufsichtigt die Vatikan-Finanzen. Sie ist Vize-Rektorin der Katholischen Universität in Mailand und lehrt dort Bank- und Finanzmarktrecht. Und die Ingenieurin und Managerin Kathy Lueders leitet die Direktion für bemannte Raumfahrt der US-Weltraumbehörde Nasa.

Viele Aktivitäten und Berufe

«Eine Frau» hat seit Mai in der französischen Wikipedia einen satirischen Eintrag. Sie hat keinen Vor- und keinen Nachnamen und viele Nationalitäten. Ihr Lebenslauf ist lang mit vielen Aktivitäten und Berufen. Einzig mit der Anerkennung hapert es: Sie hat nur sieben Nobelpreise für Chemie und nur einmal die Fields-Medaille erhalten, die höchste Auszeichnung für Mathematik-Talente. Basis für den unter einem Pseudonym verfassten Eintrag sind Schlagzeilen französischsprachiger Medien aus den letzten 60 Jahren.

Sexismus überwinden

Diese Wikipedia-Seite sei eine gute Methode, um den Menschen zu zeigen, wie Medien unterschiedlich über Frauen und Männer berichten, sagte die feministische Journalistin Marine Périn gegenüber «Le Monde». Es sei ganz einfach, diesen Sexismus zu überwinden: Man müsse die Frau mit Vornamen, Namen und ihrer Funktion nennen.

