«Zahlen der Corona-Fälle und Infizierten vernebeln den Blick»

Urs P. Gasche / 15. Apr 2020 - Die täglichen Schlagzeilen über Corona-Erkrankte und Todesfälle seien irreführend. Das erklärt Statistik-Professor Gerd Bosbach.

«Der engstirnige Blick auf die angeblichen Infiziertenzahlen und das Hantieren mit den täglichen Steigerungen bei den Todeszahlen verbreiten Angst. Befeuert wird es dadurch, dass immer noch von Erkrankten und nicht korrekterweise von positiv Getesteten gesprochen wird.»

Dieses Zitat stammt von Professor Gerd Bosbach, der bis 2019 an der Hochschule Koblenz Statistik und Mathematik gelehrt hatte. In einem Interview mit den «Nachdenkseiten» formuliert Bosbach das Evidente so:

«Wenn sie in der gleichen Gruppe morgen doppelt so viele Menschen testen wie heute, werden sie morgen wahrscheinlich auch fast doppelt so viele Infizierte finden wie heute. Daraus lässt sich aber weder ermessen, wie sehr das Virus in der Gesamtbevölkerung bereits verbreitet ist, noch in welchem Tempo es sich verbreitet.»

Innerhalb kurzer Zeit hätte sich die Zahl der Tests vervielfacht.

«Mit der Verdreifachung der Tests ergab sich auch etwas mehr als eine Verdreifachung der positiv Getesteten. Diese Verdreifachung wurde den Bürgerinnen und Bürgern als Verdreifachung der Infizierten vorgeführt.»

Doch die meisten Medien verbreiten weiterhin täglich die «Zahl der Neuansteckungen» und vergleichen sie mit den Neuansteckungen von Anfang und Mitte März, ohne gleichzeitig über die Zahl der jeweils erfolgten Tests zu informieren. Es ist evident, dass die eine Zahl von der anderen abhängig ist: Mitte März wurden im Vergleich zu heute nur ein Bruchteil der Tests durchgeführt. Und auch an Wochenenden zeigt die Statistik deutlich weniger «neue Fälle», ganz einfach, weil sich am Wochenende oder über die Ostertage weniger Menschen wegen harmloser Symptome bei Ärzten melden.

Besonders bedenklich fällt auf, dass sogar Kantonsärztinnen wie Yvonne Hummel im Kanton Aargau im Namen des «Kantonalen Führungsstabs» in ihren täglichen «Lagebulletins» lediglich die aufaddierten Gesamtzahlen der «bestätigten Fälle» im Kanton bekanntgibt. Die Gesamtzahl stieg von 168 in der Woche 12 auf 850 in der Woche 15. Angaben über die Zahl der wöchentlichen Tests, über die Auswahl der getesteten Personen oder über die Entwicklung der täglich in ein Aargauer Spital aufgenommenen Personen informiert die Kantonsärztin nicht. Damit leistet die Kantonsärztin keinen Beitrag zu einer sachgerechten Information, was die Aufgabe der Medien natürlich erschwert.

Doch bei den täglichen «neuen Fälle» geht es vielen Medien mehr um Schlagzeilen als um eine sachliche Information. Dabei stört es diese Medien nicht, dass die jeweils neuste Zahl stets nur sehr provisorisch und unvollständig ist. Die Tageszahlen werden in den darauffolgenden Tagen erheblich aufgestockt. Das zeigt die folgende Grafik (siehe 3. bis 12. April):

Die blauen Balken zeigen die täglich neuen Fälle. Die farbigen Aufstockungen zeigen die an nachfolgenden Tagen ergänzten Fälle. (Zahlen: BAG. Grafik: Josef Hunkeler)

Licht hinter die Dunkelziffern ist nötig

Nur wenn man wüsste, wie viele Menschen das Coronavirus bereits in sich tragen, könnte man das reale Risiko von Covid-19 für die Bevölkerung abschätzen. «Je höher die Dunkelziffer ist, desto geringer fällt der Anteil der Schwererkrankten und der Toten aus», sagt Bosbach. Um zu diesem Wissen zu kommen, brauche man nicht die ganze Bevölkerung zu testen. Es genüge ein repräsentativer Test nach der Methode, welche statistische Bundesämter häufig anwenden. Die anfängliche Begründung, es gebe zu wenige verfügbare Tests, sei heute eine Ausrede.

Tatsächlich liegen in der Schweiz gegenwärtig grössere Testkapazitäten brach, wie das Schweizer Fernsehen am Ostermontag berichtete. Und in Deutschland wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bereits in der letzten Märzwoche 350'000 Tests durchgeführt, von denen man «mehrere Tausend hätte abzweigen können, um endlich mit sauberen Daten zielgenau zu entscheiden», meint Bosbach.

Weitere schiefe Statistiken halten sich hartnäckig

Auch andere fragwürdige Coronazahlen und Vergleiche schlagen uns Medien täglich um die Ohren. Sie sollen beispielsweise zeigen,

in welchen Ländern es angeblich mehr Corona-Erkrankte gibt als in anderen;

wie die Kurve der Todesfälle weiter nach oben zeigt;

Viele dieser stets aktualisierten Grafiken und neusten Zahlen sagen wenig aus. Sie zeigen nicht an, ob und wie stark sich die Epidemie weiter verbreitet, oder ob und wie stark die getroffenen Massnahmen Wirkung zeigen. Es hilft dabei wenig, wenn Medien als gut klingende Quelle die private Johns Hopkins University angeben. Denn auch diese feuert das Verbreiten von Rekordmeldungen an:

Sowohl die weltweit «bestätigten Fälle» (linke Kolonne) als auch das weltweite Total der Todesfälle (zweite Kolonne von rechts) erreichen jeden Tag ein neues Rekordniveau. Sie sagen nichts darüber aus, wie stark sich die Pandemie ausbreitet. Die Fallvergleiche zwischen den Ländern (linke Kolonne) wäre nur aussagekräftig, wenn 1) die Fälle pro 100'000 Einwohner angegeben und 2) die Fälle in Bezug zur Anzahl durchgeführter Tests gesetzt würden. Die Vergleiche der Todesfälle wären nur aussagekräftig, wenn sie altersstandardisiert wären. Grössere Auflösung der Grafik hier.

Mangelhafte Vorgaben für die Erhebung der Daten

In der Schweiz und in Deutschland sind die Gesundheitsbehörden mitverantwortlich für die lückenhafte und irreführende statistische Basis, auf welche sich Regierungen und Medien zum Teil stützen müssen.

Denn die Corona-Statistiken erfüllen in keiner Weise die Kriterien einer epidemiologischen Datenbasis, die es erlauben würde, die richtigen politischen und gesellschaftlichen Schlüsse zu ziehen.

Unter dem Titel «Statt zu informieren führen Behörden eine PR-Kampagne» hat dies Infosperber bereits aufgezeigt. In der Schweiz nutzte der Bundesrat die Ausnahmegesetzgebung für vieles, aus unerfindlichen Gründen aber nicht dafür, um bei Spitälern und Ärzten von Anfang an beispielsweise folgende Informationen für eine seriöse Statistik zu verlangen:

Bei der täglichen Statistik der positiv Getesteten jeweils auch die Zahl der vorgenommenen Tests angeben. Bei den täglichen Tests angeben, wie viele davon a) an Schwerkranken, b) an Menschen mit deutlichen Symptomen und c) an Menschen ohne Krankheitssymptomen durchgeführt wurden. Angabe der gewählten Testmethode (es gibt unterschiedliche mit unterschiedlichen Trefferquoten). Wie viele Menschen werden täglich wegen Covid-19 in ein Spital eingewiesen und wie viele wieder entlassen. Wie viele Menschen müssen täglich neu wegen Covid-19 in eine Intensivstation. Wie viele Menschen brauchen täglich neu eine künstliche Beatmung. Wie viele von ihnen überleben und wie viele können aus dem Spital entlassen werden. Welches sind die Grunderkrankungen der Verstorbenen gewesen. Eine einheitliche, vergleichbare Erfassung aller dieser Daten.

Infosperber-DOSSIER: Coronavirus: Information statt Panik

