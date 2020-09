kontertext: Hass ist kein Menschenrecht

Berichte über «Coronademonstrationen» laufen Gefahr, antidemokratische, antisemitische und rechtsextreme Tendenzen zu legitimieren.

Wie viele andere bin auch ich voll gegen Corona. Ich kritisiere diese Krankheit aufs Schärfste, weil sie heimtückisch und mitunter sogar tödlich ist. In diesem Sinne bin ich massive Coronagegnerin, weshalb ich auch gar nichts gegen den Versuch habe, COVID-19 mit geeigneten Massnahmen einzudämmen, vor allem wenn diese so billig zu haben sind wie beispielsweise mit Maskentragen und Abstandhalten. Menschen, die jetzt als «Coronakritiker» an «Coronademonstrationen» gehen, haben also schon einmal den falschen Namen beziehungsweise den falschen Adressaten. Ruedi Widmer hat dies in einem Cartoon in der WOZ vom 3. September 2020 auf den Punkt gebracht: «Die Pest im Mittelalter hätte es nicht gegeben, wäre genug dagegen demonstriert worden.»

Es ist aber nicht nur Name und Adressat dieser Kundgebungen schief, sondern auch die Fragestellung, die gewisse Medien an das Protestphänomen herantragen. Der Tages-Anzeiger vom 10. September 2020 wollte wissen: «Entsteht hier eine neue politische Kraft?» Die Online-Ausgabe desselben Artikels doppelte nach: «Eine Schweizer Querfront?» Was «Querfront» meint, wird nicht erklärt, lediglich auf Deutschland verwiesen, wo diese «extrem vernetzt in den sozialen Medien» sei. Unerläutert bleibt die Geschichte des Begriffs und der damit gemeinten Personen. Eine erste «Querfront» gab es bereits in der Weimarer Republik. Seither taucht sie immer da wieder auf, wo sich linke und rechte Gruppierungen und Parteien in Antidemokratie, Nationalismus und Antisemitismus sowie Rassismus treffen. Adäquater wäre demnach zu fragen: Wie kann man verhindern, dass hier eine politische Kraft entsteht? Denn aus einem Mix aus Rechtsextremismus, Neonazis, Verschwörungstheoretikerinnen, ein paar Impfgegnern und Esoterikerinnen, ein bisschen Antisemitismus und wahlweise etwas Homophobie ist keine demokratische Politik zu machen.

Offen für ideologische Übernahmen

Auf diese Personenmischung spielte wohl auch der im oben genannten Tages-Anzeiger-Artikel indirekt zitierte «Internetaktivist und Kampagnenexperte Daniel Graf» an, der gesagt habe, «es werde spannend zu beobachten sein, ob dieser bunte Haufen von Corona-Kritikern von irgendwem aufgesogen werde – oder ob eine eigene Bewegung entstehe.» Dieser so genannte «bunte Haufen», und das ist schon lange bekannt, ist in seinen eigenen Reihen gut organisiert. Mit der Studie von 2015 des Publizisten Wolfgang Storz kann man nachvollziehen, wie diese «Gegen-Öffentlichkeit» bereits vor 10 Jahren als ein «politisch-publizistisches Netzwerk» aktiv wurde, zu dem der aktuell bekannte Ken Jebsen bereits zählte. Gemäss Storz war es gar nie das Ziel dieser Gruppierungen, «in den traditionellen Massenmedien präsent zu sein», sondern von Anfang an sollte eine eigene mediale Öffentlichkeit geschaffen werden. «Querfront» meint dabei, dass auch klassische Rechts-links-Positionen kein Kriterium mehr zur politischen Einordnung liefern, vielmehr die «grundsätzliche Gegnerschaft zur bestehenden Gesellschaftsordnung».

«Ist die Demokratie in Gefahr?»

Was demnach die «Querfront» eint, sind keine klaren politischen Forderungen, die man in einem demokratischen Prozess diskutieren könnte, sondern eine «diffuse politische Unzufriedenheit», wie auch die Republik am 30.05.2020 schrieb. Das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Beliebigkeit, sondern ein Angebot an ideologische Übernahmen. So gibt auch die Republik eindringliche Warnungen von Beobachterinnen, Netzaktivisten und Publizistinnen wieder: Die Inhaltsleere sei die grösste Gefahr, und Verschwörungsmythen würden hier als «Radikalisierungsbeschleuniger» funktionieren, die sogar dazu benützt werden, Gewaltanwendung zu legitimieren.

Die richtige Frage zu diesem Protestphänomen lautet deshalb so, wie sie von der Historikerin Birte Förster und dem Soziologen Armin Nassehi in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.09.2020 gestellt wurde: «Ist die Demokratie in Gefahr?» Sie beantworteten dies mit einem tendenziellen «Ja»: «Der gezielte wie unbedarfte Schulterschluss von selbsternannten ‹Querdenkern› mit hasserfüllten Verschwörungstheoretikern und Antisemiten, die Indienstnahme des Corona-Stresses der Gesellschaft durch ‹Reichsbürger› und andere rechtsradikale Gruppen deuten darauf hin.»

Zehn Jahre «Wutbürger»

Wenn heutige Medien so genannte «Corona-Skeptiker» besuchen und zu Wort kommen lassen (Blick, 10.09.2020), machen sie den gleichen Fehler wie damals, als debattiert wurde, ob man «die Sorgen der Bürger» ernst nehmen müsse. Das Auftauchen der zugehörigen gesellschaftlichen Spezies kann mit einer Ausgabe des Spiegel vor zehn Jahren am 11.10.2010 genau datiert werden: «Eine neue Gestalt macht sich wichtig in der deutschen Gesellschaft: Das ist der Wutbürger.» Entgegen seiner Bezeichnung, so der Spiegel damals, habe dieser Mensch mit dem bürgerlichen Vorbild nicht mehr viel zu tun: «Er bricht mit der bürgerlichen Tradition, dass zur politischen Mitte auch eine innere Mitte gehört, also Gelassenheit, Contenance. Der Wutbürger buht, schreit, hasst.» Dem Wutbürger gehe es auch nie um das Gemeinsame (seine Stadt, seine Gesellschaft), sondern um das Eigene und um seinen Hass.

Im Misstrauen gegen die so genannte «Lügenpresse» oder die «Mainstreammedien» samt den «Eliten» zeigt sich eine hohe Kontinuität in den ganzen zehn Jahren; gleichfalls eine verquere Idee von (Meinungs-)Freiheit, die sich in Bezug auf die Coronademonstrationen so zusammenfassen lässt: «Jeder darf seine Theorie verbreiten.» (SWR aktuell, 9.5.2020) Darin klingt das Echo der gesamten «Man-wird-ja-wohl-noch-sagen-dürfen»-Fraktion nach, ebenso wie das derjenigen, die «Fake News» schreien, um selber welche zu verbreiten. Der performative Widerspruch darin ist augenfällig: Während man die «Mainstreammedien» diskreditiert, profitiert man gleichzeitig von deren Berichterstattung.

Es gibt kein Menschenrecht auf Hass

Es ist deshalb falsch, die Gründe für die Motivation, an Coronademonstrationen teilzunehmen und sich Verschwörungstheorien anzueignen, durch eine persönliche Befindlichkeit oder die Psyche erklären zu wollen, wie das der Tages-Anzeiger am 8./9.9.2020 machte. Unter dem Titel «Nichts ist, wie es scheint» wird ein Tour d’Horizon über die Verschwörungstheorien seit den Hexenverbrennungen bis zur Gegenwart versucht. Zur heutigen Lage steht: «In unsicheren Zeiten finden Verschwörungstheorien nicht nur mehr Anhänger, auch eine grössere Anzahl von Menschen fühlt sich ohnmächtig. Und wer sich ohnmächtig fühlt, der ist leichter von Verschwörungstheorien zu überzeugen.» Eine solche Darstellung suggeriert, dass es eine legitime Kausalität zwischen Virus und prekärer Wirtschaftslage einerseits und Verschwörungstheorien andererseits gibt. Wird aber das Phänomen, dass Rechtsextreme und ImpfgegnerInnen gemeinsam durch die Strassen ziehen, damit erklärt, dass sie durch «die unsicheren Zeiten» emotional etwas deroutiert seien, legitimiert man diese Gruppierungen, ohne hinzusehen, woraus sie ihre Überzeugungen schöpfen. Aber aus Existenzängsten muss kein Rechtsextremismus resultieren. Aus einer Wirtschaftskrise folgt kein Antisemitismus. Hass ist kein Menschenrecht.

Selbstbestimmt in die Verschwörung

Auf Meinungsfreiheit wird an Coronademonstrationen zwar gepocht, gleichzeitig haben verschiedene Teilnehmende das eigene Nachdenken an den Glauben an die rechtsextremistische und antisemitische Verschwörungstheorie «QAnon» oder «Q» abgegeben. Diese Verschwörungstheorie geht auf 2016 und die Erfindung des «Pizzagate» in den USA zurück; seither wird daran weitergestrickt, wobei sie in diesem Jahr vor allem dadurch AnhängerInnen gewann, dass sich die Coronapandemie ins Gedankengerüst gut integrieren liess und dass sich Donald Trump der Sache nicht abgeneigt zeigte. Er wird inzwischen als inkarnierter Erlöser am «Tag der grossen Enthüllung» gehandelt. Was fast wie ein «alternative reality game-like phenomenon» begonnen habe, hat sich inzwischen zu einer sektenhaften Glaubensgemeinschaft ausgewachsen, die ihre Energien darauf verwendet, diese äusserst krude kommunizierte, aber auf klassische antisemitische, rechtsradikale und völkische Ideologien sich abstützende «Theorie» mit selbst recherchierten Indizien weiter abzustützen (ABC News 22.9.2020). Das «full commitment to free-speech» bedeutet auf den einschlägigen Kanälen ungebremsten hate speech und Aufruf zu Gewalt; mehrere Massenmörder der USA verwendeten sie.

Mehr «rationale Debatte»

Diese Gruppierungen sind für eine «rationale Debatte», wie sie Yves Wegelin in der WOZ vom 17. September 2020 forderte, verloren. Unter dem Titel «Die illusorische Selbstermächtigung» analysierte er, dass es durchaus berechtigte Ohnmachtsgefühle in Anbetracht der Tatsache gebe, dass das «Demokratieversprechen westlicher Länder» durch den globalisierten Markt enorm unter Druck geraten sei: Der Anspruch der Menschen auf Selbstbestimmung zerbreche an der Realität. Um die Ursachen dieser Gefühle zu bekämpfen, benötige es aber gerade mehr Demokratie: «Einerseits braucht es Antworten auf die grosse Frage, wie der entgrenzte Kapitalismus unter demokratische Kontrolle gebracht werden kann. Andererseits braucht es Wege, die rationale Debatte zu stärken.»

Medien sitzen eigentlich an einer guten Stelle, um diese «rationale Debatte» zu den drängendsten Fragen der Gegenwart innerhalb einer Demokratie sachbezogen und wissensbasiert mitzugestalten. Wenn sie aber die Aufmerksamkeit ständig in sensationslüsternem Eifer auf das Defilée von Verwirrtheiten an Coronademonstrationen lenken, arbeiten sie an der Destabilisierung der Demokratie mit.

