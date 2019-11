Kontertext: Boulevard der Scheinheiligkeit

Wie an der Story weitergedreht wird.

Letzte Woche hat der «Blick» mal wieder richtig auf die Pauke gehauen: «Mann stirbt in Sendung von Mona Vetsch», titelte das Boulevard-Blatt. Nach der Schlagzeile liefen die Drähte im Internet heiss. «SRF zeigt Mann beim Sterben – scharfe Kritik» titelte «Bluewin.ch», die «bzBasel» titelte: «Heftiges Reality-TV in Basel: Mann stirbt bei Dreharbeiten von SRF». So eine Meldung verspricht Boulevard vom Feinsten: Ein Toter, das Fernsehen, eine Fernsehprominente – was will man mehr. Der «Blick» jubelte: «Hautnah dabei beim Todeskampf»!

Entsprechend heftig drehte sich die Kommentar- und Meinungsspirale in der Schweiz und sogar darüber hinaus. Die «Aargauer Zeitung» hob den Zeigefinger: «Man darf niemanden beim Sterben zeigen». Sie liess dabei Maz-Chef Diego Yanez zu Wort kommen – allerdings nicht als Maz-Chef: «Ex-SRF-Chef übt scharfe Kritik am Fernsehen» liest sich natürlich viel besser. Der «Tages-Anzeiger» gab sich etwas zurückhaltender: «Medienethiker kritisieren SRF für Sterbeszene», schrieb der «Tagi» – und mit ihm die übrigen Tamedia-Blätter. Auch «Watson», sonst nicht zimperlich, war sich sicher: «Der Tote hätte nicht gezeigt werden dürfen». Und selbst das deutsche Nachrichtenmagazin «Focus» fragte: «Darf man das? Schweizer Fernsehen zeigt Toten in Reality-Doku – das sagen Experten» – offenbar war ein Toter auch den Deutschen etwas zu viel Realität im Reality-TV.

All den Kommentaren war allerdings gemeinsam, dass sie geschrieben wurden, bevor die «Sterbeszene» ausgestrahlt wurde. Im Fernsehen nahm sich das Ganze deutlich harmloser aus, als es die Schlagzeilen vermuten liessen. Mona Vetsch hatte die Basler Berufsfeuerwehr bei einem Einsatz begleitet. Die Feuerwehrleute mussten einen Mann aus einer WC-Kabine befreien. Der Mann hatte einen Herzstillstand und konnte nicht mehr reanimiert werden. Zu sehen war der Mann auf dem Sender nie. Wenn er ins Bild kam, wurde er verpixelt. Zu sehen waren vor allem die Reaktionen von Mona Vetsch und der Feuerwehrmänner. Selbst die nüchterne «NZZ» befand, das sei ein «gangbarer Weg», um das Thema zu bearbeiten: «Der Körper des Mannes ist nicht sichtbar, ebenso wenig sein Sterben. Zudem erhält das Publikum keine Informationen zur Identität des Opfers. Zur Sprache kommt aber, wie die Journalistin und die Feuerwehrleute mit Todesfällen umgehen», konstatiert die «NZZ».

Warum dann die ganze Aufregung? Ganz einfach: weil es sich lohnt. Die allermeisten Medien sind online heute werbefinanziert. Das bedeutet: Sie brauchen Reichweite auf Teufel komm raus. Klicks und Views, noch besser viele Kommentare, das bringt lange Verweilzeiten. Mit anderen Worten: Die allermeisten Medien setzen heute online auf Boulevard auf Teufel komm raus.

Was ist Boulevard? Die einfachste Definition lautet: Inhalte, die einen nach Luft schnappen lassen, weil sie so empörend/unglaublich/entsetzlich sind. Boulevard funktioniert damit noch genau so, wie damals, als er erfunden wurde. Im deutschsprachigen Raum war das 1904: Damals überarbeitete Louis-Ferdinand Ullstein, der Sohn des Verlagsgründers, das Konzept der «Berliner Zeitung», die seit 1878 im Ullstein Verlag erschien. Nach dem Vorbild US-amerikanischer Zeitungen machte Ullstein Junior aus der «Berliner Zeitung», die wie jede vernünftige Abo-Zeitung bis dahin am Morgen und am Abend erschienen war, eine Kaufzeitung, die nur noch einmal am Tag erschien: am Mittag. Sie nannte sich deshalb «B.Z. am Mittag». Die Mittagszeitung wurde ausschliesslich von Zeitungsjungen im Strassenverkauf abgesetzt. Rund 2000 Jungen verkauften das Blatt jeden Tag. Sie schrien «Bezett!» und riefen einzelne Schlagzeilen aus. Passanten mussten in Sekunden, nach einem Blick auf die Frontseite, entscheiden, ob sie das Blatt kaufen wollten. Der Erfolg der Zeitung hing also davon ab, dass jeden Tag ein, zwei Geschichten auf der Frontseite standen, die einen Passanten dazu brachten, die Geldbörse zu zücken. Die «B.Z. am Mittag» setzte deshalb auf Sensationen, die die Passanten dazu brachten, scharf Luft zu holen und zum Geld zu greifen. Weil die Zeitungen übrigens in Berlin vor allem auf jenen Strassen verkauft wurden, auf denen es am meisten Menschen hatte und weil das in Berlin die grossen Boulevards waren, kamen die Strassenzeitungen zu ihrem Namen: Boulevardzeitungen.

Heute muss niemand mehr die Geldbörse zücken, wenn er wissen will, was hinter der Schlagzeile in der «Strassenzeitung» steckt: Man muss nur noch klicken. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Inhaltlich funktioniert die Sache immer noch genau gleich: Skandal, Empörung, scharf Luft holen – und kaufen/klicken. Der grosse Unterschied zu 1904 ist: Heute funktionieren fast alle Zeitungen so.

Dass der «Blick» Boulevard macht – geschenkt. Der «Blick» ist eine Boulevardzeitung und will nichts anderes sein. Dass aber «Tages-Anzeiger», «Aargauer Zeitung» und mit ihnen alle Zeitungen aus dem Tamedia- und dem CH-Media-Verbund ebenfalls auf die Boulevard-Pauke hauen, das ist die reine Scheinheiligkeit. Die Zeitungen schreien «Skandal», weil das Fernsehen Quote mit einem Toten machen wolle – und versuchen auf diese Weise, mit ebendiesem Toten Klicks zu machen. Es ist scheinheilig, weil die scheinbar ach so moralische Empörung (Stichwort: Medienethiker) über den Fall nur deshalb so breit ausgewalzt wird, weil die Empörung Klicks bringt. Die Onlinezeitungen konterkarieren damit die hehren journalistischen Absichten, welche ihre Verleger immer wieder äussern. Dieselben Verleger, die hüben auf die Boulevard-Pauke hauen, machen drüben nämlich die hohle Hand und wollen für ihren demokratiepolitisch wertvollen Einsatz jetzt doch Subventionen.

Statt dem «Blick» in Sachen Boulevard hinterherzuhöselen, würden sich die Zeitungen gescheiter um mehr Substanz in ihrer Berichterstattung kümmern. Das Original holen die Zeitungen von Tamedia und CH-Media sowieso nicht ein. Denn Boulevard ist, wenn man die Story immer weiterdreht. Nach den medienethischen Vorwürfen ans Fernsehen machte der «Blick» nämlich publik, dass es sich bei dem Toten um einen C-Promi handelt, der auch schon auf SRF zu sehen war. Die Zeitung veröffentlichte Namen und Foto des Verstorbenen («Das ist der Tote aus der SRF-Sendung») – natürlich nur, um dessen Schwester zu Wort kommen zu lassen: «Es macht mich sprachlos, dass SRF so etwas zeigt.» Erfolg: Die beiden Artikel waren am Montag die Nummer 1 und 3 auf der «Blick»-Liste der meistgelesenen Artikel. Boulevard funktioniert. Scheinheilig ist es trotzdem.

************************************************************************