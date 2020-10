kontertext: «Keine Angst vor rassistischen Philosophen!»

... findet Barbara Bleisch. Warum sie fast recht hat, was sie vergisst und wo sie irrt.

Wie gehen wir heute damit um, dass grosse Denker wie «Kant, Voltaire, Hegel und Co.» Schriften verfasst haben, die «gespickt sind mit sexistischem, rassistischem oder antisemitischem Gedankengut»?, fragt die Philosophin Barbara Bleisch in ihrer Kolumne im Tagesanzeiger. Ihre Überlegungen regen zum Nachdenken an. Und zum Ergänzen. Und zum Widerspruch.

Rassismus als Abfallprodukt der Aufklärung

Die erste Frage, die Bleisch stellt, ist rhetorischer Art: Sollen die Texte vom Lehrplan gestrichen werden? Nein, findet Bleisch, denn sie enthalten auch jene Ideen, «die für die Verteidigung von Gleichheit, Menschlichkeit und Toleranz prägend sind und waren». Das stimmt. Doch sollen wir historische Texte nur lesen, wenn sie unsere heutigen Werte propagieren? Bestimmt nicht. Die Widersprüchlichkeit dieser Texte ist bezeichnend für die Ideen der Aufklärung. Gerade deshalb müssen wir sie ergründen. Misogynie, Rassismus und Antisemitismus sind keine zufälligen Entgleisungen dieser Autoren, sondern blühen im Licht der Aufklärung erst richtig auf. Sie sind Produkt – oder Abfallprodukt – jener Erzählung, die vom «Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit» berichtet, wie es Kant in seiner Abhandlung «Was ist Aufklärung?» von 1784 formuliert.

Kants Text gilt bis heute als Grundlage des aufgeklärten Denkens. Auch Bleisch beruft sich darauf, wenn sie uns heute dazu ermahnt, selbst zu denken, anstatt «gedankenlos mitzutrotten»: «Selbstverschuldete Unmündigkeit hat – und da zitiert man dann doch gern den alten Kant – ihren Grund nicht in einem Mangel an Verstand oder Wissen, sondern in der Angst davor, frei zu denken ohne Verweis auf Autoritäten.» Ohne Zweifel: Es ist absolut erstrebenswert, frei und mutig zu denken, als mündige Persönlichkeiten selbstbestimmt zu leben und Autoritäten zu hinterfragen. Doch wir müssen verstehen, wie das Postulat der Aufklärung in den kolonialen Kontext seiner Entstehungszeit eingebettet ist und welche problematischen Denkmuster es in unsere Gegenwart einschmuggelt.

Die gespaltene Menschheit

Die Idee der europäischen Aufklärung ist im eigentlichen Sinn ein «Narrativ» mit einer Dramaturgie: Aufklärung heisst, dass die Menschheit eine dramatische Veränderung erfährt und von einem Zustand in einen anderen Zustand übergeht. Der Mensch um 1784 befindet sich laut Kant genau an diesem Wendepunkt. Genauer: Die Menschheit spaltet sich. Die einen haben diese Schwelle gerade überschritten und eine höhere Stufe menschlicher Reife erreicht. Die anderen verharren noch im unterentwickelten Zustand. Laut Kant sind das nicht wenige: «Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so grosser Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben.»

Das Narrativ der Aufklärung führt also zu einer Differenz zwischen den Aufgeklärten und den (noch) nicht Aufgeklärten, denn es muss ja auch die Ausgangslage beschreiben, die überwunden werden soll. Es ist wenig überraschend, wie diese zwei Gruppen ausgemalt werden: Das «wir» ist männlich und europäisch. Das «sie» hingegen wird zur Projektionsfläche für alles, was als vormodern und somit als «wild», «irrational», «kindisch» und «animalisch» etikettiert wird. Genau hier entstehen jene Ungeheuer, die uns heute plagen, wenn wir die Ideen der Aufklärung – Toleranz, Gleichheit, Vernunft – tatsächlich umsetzen wollen.

Barbaren und Kannibalen

Ein gutes Beispiel für einen Text, der ohne hetzerische Absicht rassistische Denkmuster hervorbringt, ist die Streitschrift «Aufklärung ist ein Bedürfnis des menschlichen Verstandes» von Andreas Riem, einem Zeitgenossen von Kant. Auch er träumt von einer aufgeklärten Menschheit. Allerdings zeigt er uns etwas genauer, wie man sich jene, die noch im Zustand der selbstverschuldeten Unmündigkeit verharren, vorzustellen hat: «Wenn der Irokese den Huronen an einem Pfahle bei langsamem Feuer bratet, die Weiber ihm die Länge nach und langsam Striemen von Fleisch aus dem Leibe schneiden, die Nägel an Händen und Füssen mit langsamen Martern abreissen, und wenn sie ihn tagelang gequält haben, sich Vorwürfe machen, dass er zu früh ihren Martern unterlag: – was würde man dem wilden barbarischen Volk Besseres wünschen können als – Aufklärung?»

Andere Szenarien erzählen von «barbarischen Haufen» an den «Küsten von Afrika». Sie werden hier nicht zitiert, weil sie so blutig und rassistisch sind, dass sie aus heutiger Sicht lächerlich wirken. Diese Szenen sollte man im Kontext des gesamten Textes lesen. Dann wird ersichtlich, dass Riem kein stumpfsinniger Rassist ist, sondern die «Rechte der Menschheit» propagiert. Dass er dabei ein Weltbild mitbegründet, das es für uns spätere Generationen so schwierig macht, die Idee der Menschenrechte zu verwirklichen, ist die traurige Paradoxie der europäischen Aufklärung. Das Hauptproblem ist nicht, dass die Aufklärung zutiefst eurozentrisch angelegt ist, sondern «dass man in der Aufklärung die Idee einer universellen Menschheit nicht zu denken vermochte, ohne zugleich seine Exklusionsfigur – den Barbaren, den Kannibalen – ins Spiel zu bringen», wie der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke schreibt.

Lästige Heimsuchung

Diese Exklusionsfigur sucht uns heute heim. Nicht nur dort, wo rassistische, sexistische und antisemitische Ressentiments gepflegt werden. Auch immer dann, wenn eine Differenz gezogen wird zwischen «uns», die wir selber denken, und «ihnen», die sich von fragwürdigen Autoritäten und dummen Ideen blenden lassen. Die Unterscheidung zeigt sich häufig in der Wortwahl der Politik und der Presse: Während «wir» uns als mündige, vernünftige Bürgerinnen und Bürger von guten Argumenten überzeugen lassen, werden «sie» von willkürlichen Behauptungen manipuliert.

Laut NZZ begründete Verteidigungsministerin Viola Amherd einen Tag nach der Abstimmung die extrem knappe Annahme der Kampfjet-Vorlage damit, dass sie «die Wichtigkeit der Vorlage nicht genug erklärt» habe. In derselben Zeitung las man an anderer Stelle, es sei eben nicht gelungen, durch gute Argumente «die Behauptungen des politischen Gegners zu überstrahlen». Auch im Kampf gegen rechte Gewalt wird oft argumentiert, die Leute liessen sich aufhetzen, weil sie zu wenig informiert seien. Man setzt auf Aufklärung und Bildung und vergisst, dass Politik ein Kampf unterschiedlicher Interessensgruppen ist, deren Differenzen nicht in jedem Fall durch Aufklärung überwunden werden können. (Was nicht bedeutet, dass die Interessen in jeden Fall legitim sind.)

«Kinder ihrer Zeit»

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der bedacht werden muss: Narrative entwickeln sich gewöhnlich in eine Richtung und führen auf ein bestimmtes Ende hin. Dieses Ende ist im Anfang einer Geschichte bereits angelegt. In der Erzähltheorie spricht man von «Transformation»: Wir empfinden eine Erzählung als abgeschlossen, wenn eine bestimmte Art von Veränderung stattgefunden hat. Nicht irgendetwas muss sich ändern, sondern das, was in der Anfangssequenz als Problem, als Defizit oder als Aufgabe formuliert wurde, muss aufgelöst werden. Dieser Fluchtpunkt organisiert die Erzählung. Auch das Narrativ der Aufklärung zielt auf eine Transformation hin. Das Happy End heisst: Erkenntnis. Die Aufklärer haben sich selbst und ihre Leser bereits an diesem privilegierten Ort vorgestellt: Sie haben den Überblick und bewerten vom Ende her den Rest der Menschheit.

Interessanterweise wiederholt Bleisch diese erzählerische Logik: Auch sie setzt sich – und uns – ans Ende der Geschichte. Ihre zweite Frage lautet: Wie gehen wir mit den Autoren dieser Texte um? Sollen wir ihre Denkmäler stürzen? Oder sind sie unschuldig, weil sie «Kinder ihrer Zeit» waren? Dabei geht es Bleisch nicht um die Beurteilung der Philosophen, sondern um einen moralischen Appell an uns. Ihre Pointe: «Die Ausrede, wir seien Kinder unserer Zeit gewesen, wird uns die nachfolgende Generation im Rückblick nicht durchgehen lassen. Mag sie für verflossene Denker punktuell noch gelten – für uns sicher nicht mehr.»

Klüger als Kant?

Sind wir heute wirklich klüger als Kant? Können wir unser eigenes Denken besser kritisch hinterfragen? Sind wir auf einer höheren Stufe der Erkenntnis angelangt? Wohl kaum. Mag sein, dass wir in einer Zeit leben, in der «vieles gewusst und sehenden Auges hingenommen wird», einer Zeit, in der «eine Vielfalt an Autoritäten spricht und wir sorglos selber denken dürfen.» Doch zu glauben, dass das, was wir heute wissen, der Weisheit letzter Schluss ist, ist falsch. Auch wir sind Kinder unserer Zeit. Auch unser Denken ist begrenzt.

Um sich der blinden Flecken der eigenen historischen Position bewusst zu werden, reicht es nicht aus, «den Zeitgeist – oder neudeutsch: Mainstream – zu hinterfragen», wie Bleisch vorschlägt. Es braucht auch ein Bewusstsein für die eigene unlösbare Verstrickung in diesen Zeitgeist. Und es braucht eine sorgfältige, kritische Auseinandersetzung mit dem kulturellen Erbe, aus dem wir unsere heutigen Werte schöpfen. Das heisst: Wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum gerade die Aufklärung diese Ungeheuer hervorbringt. Nur dann können wir Diversität, Inklusion und Gleichstellung in unserer Gesellschaft tatsächlich fördern. Deshalb ist die kritische Auseinandersetzung auch mit rassistischen Frauenverachtern unbedingt zu empfehlen!