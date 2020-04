Legionellen – die Gefahr im Duschkopf

© pixabay

Erst als Aerosole sind Legionellen gefährlich.

Monique Ryser / 14. Apr 2020 - 60 Grad heisses Wasser tötet die Bakterien – die Krankheitsfälle nehmen trotzdem zu. Der Bund hat ein Forschungsprojekt gestartet.

Der Zürcher Kantonschemiker Martin Brunner hat schon mal eine Warnung abgesetzt: Da durch die Corona-Krise viele Schulen, Sportanlagen, Restaurants und Hotels länger geschlossen sind, können sich Legionellen einnisten. Leitungen sollten deshalb täglich für mindestens 30 Sekunden durchgespült werden, sowohl mit heissem als auch mit kaltem Wasser, sagte er gegenüber dem «Landboten»..

Weit verbreitet – nicht grundsätzlich gefährlich

Legionellen sind Umweltbakterien, die weit verbreitet sind und in geringer Konzentration auch im Grundwasser vorkommen. Eigentlich sind sie überhaupt nicht gefährlich: Mit Legionellen belastetes Trinkwasser kann ohne Gesundheitsrisiko getrunken werden. Treffen Legionellen aber auf geeignete Lebensbedingungen, können sie sich zu hohen Konzentrationen vermehren. Gefährlich sind sie aber erst als Aerosole, also zerstäubtes oder vernebeltes Wasser, so wie es beispielsweise beim Duschen entsteht. Erst dann können sie eingeatmet werden und zu Infektionen führen. Die Krankheit äussert sich vor allem als Lungenentzündung unterschiedlichen Schweregrades.

Die Krankheit hat ihren Namen, weil sie in den 1970er Jahren erstmals nach einem Treffen von US-Kriegsveteranen der American Legion untersucht wurde: 181 vor allem ältere Personen erkrankten schwer an einer unbekannten Art der Lungenentzündung. Die Untersuchung des Vorfalls ergab, dass das vernachlässigte Kühlwassersystem des Hotels der Grund war. Die Bakterien erhielten daraufhin den Namen Legionella pneumophila.

Sie haben es gerne lauwarm

Die Vermehrung der Bakterien erfolgt in stehendem Wasser und bei Wassertemperaturen von 25 bis 50 Grad Celsius. Die beste Präventivmassnahme, um bei sanitären Installationen eine Legionella-Vermehrung zu verhindern, besteht darin, eine Heisswassertemperatur von 60 Grad Celsius am Boilerausgang beziehungsweise 55 Grad Celsius im Leitungssystem sicher zu stellen. Weiter sollte die Kaltwassertemperatur unter 25 Grad bleiben. Für öffentliche und halböffentliche Gebäude wie Altersheime, Spitäler, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Schwimmbäder oder Hotels besteht eine rechtliche Pflicht, einwandfreie Wasserqualität zu gewährleisten. Aber auch Betreiber von Kühltürmen in grossen Gebäuden, Klimaanlagen und Befeuchtungsanlagen müssen das Legionellenrisiko für ihre Anlage einschätzen können.

Die Legionärskrankheit ist selten, trotzdem ist sie in der Schweiz meldepflichtig. Oft tritt sie sporadisch, also als isolierte Fälle auf, oft aber auch als Häufung, wenn öffentliche Anlagen betroffen sind. Im Allgemeinen steigt die Zahl der Erkrankungen in und nach der warmen Jahreszeit. In der Schweiz werden dem Bundesamt für Gesundheit jährlich rund 400 Fälle gemeldet.

Zunahme der Krankheitsfälle - Ursache unklar

In den letzten Jahren haben die Zahlen der Erkrankten zugenommen und es ist nicht klar, warum das so ist. Deshalb hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) das Projekt «Legionellen-Bekämpfung in Gebäuden» (LeCo) in Auftrag gegeben.

«In der Literatur werden verschiedene Gründe für die Zunahme diskutiert», erklärt die Mikrobiologin Franziska Rölli von der Hochschule Luzern, die ein Mitglied des Expertenteams ist. Ursache könnten unter anderem der Bau von komplexeren und grösseren Anlagen sein, ein verändertes Nutzerverhalten von Wasserentnahmestellen, Wasser- und Energiesparmassnahmen, ein vermehrtes Testen und veränderte klimatische Bedingungen. «Für die aufgeführten Gründe gibt es Hinweise aus Studien, eine Reduktion auf einen Faktor ist aber zurzeit nicht möglich und es ist naheliegend, dass eine Kombination mehrerer Faktoren zu diesem Trend beiträgt», so Rölli.

Die Expertengruppe hat vier Jahre Zeit, den Gründen nachzugehen. Neben den Forschungsaspekten stehen aber auch die Sensibilisierung und der verstärkte Austausch zwischen verschiedenen betroffenen Akteuren im Fokus. Des Weiteren soll die nationale und internationale Zusammenarbeit in diesem Themenfeld gestärkt werden.

Tipp für Ferienwohnungs- und Ferienhausbesitzer

Wer seine Ferienwohnung des Corona-Lockdowns wegen längere Zeit nicht mehr nutzen konnte: Vor dem Gebrauch des Wassers den Boiler auf über 60 Grad aufheizen und alle Wasserhahnen gut durchspülen.