Die grosse Corona-Welle ist in der Schweiz zu Ende

Urs P. Gasche / 14. Mai 2020 - Todesopfer wegen Covid-19 tendieren nach ganz unten. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik.

Die Zahl der täglich wegen Covid-19 Verstorbenen tendiert gegen Null (Grafik unten: orange-rote Balken) und bleibt unter 1600 (rote Kurve). Bei den Todesfällen könne man nicht unterscheiden, ob jemand «am» Coronavirus oder «mit» dem Coronavirus gestorben ist, erklärt das deutsche Robert Koch-Institut. Zum Vergleich: Laut Behörden waren als Folge der starken Influenza-Welle im Winter 2014/2015 rund 2500 Personen gestorben.

Die absoluten Zahlen, welche die Kantone und andere Quellen angeben, können von denen des Bundesamts für Statistik* leicht abweichen.

Die Zahl der gesamten Todesfälle in der Schweiz hat wieder die erwartete Zahl (rote Linie) der jährlichen Todeszahlen erreicht. Es gibt also keine Übersterblichkeit infolge von Covid-19 mehr (Grafik unten).

Gesamte Todesfälle in der Schweiz jeweils pro Kalenderwoche. Quelle: Bundesamt für Statistik BfS. Grafische Umsetzung: Josef Hunkeler

Selbst für die Altergruppe der über 65-Jährigen nähert sich die Zahl der Sterbenden in der ganzen Schweiz der jährlich zu erwartenden Todesfällen in diesen Wochen. Es gibt also praktisch keine Übersterblichkeit infolge von Covid-19 mehr (Grafik unten).

Gesamte Todesfälle der über 65-Jährigen in der Schweiz jeweils pro Kalenderwoche. Quelle: Bundesamt für Statistik BfS. Grafische Umsetzung: Josef Hunkeler

Situation im Tessin entspannt

Selbst im Tessin ist die Todesrate der besonders betroffenen über 65-Jährigen wieder auf das normale, erwartete Niveau gesunken.

Gesamte Todesfälle der über 65-Jährigen im Kanton Tessin jeweils pro Kalenderwoche. Quelle: Bundesamt für Statistik BfS. Grafische Umsetzung: Josef Hunkeler

Schulschliessungen und Ausgangsbeschränkungen haben wenig beigetragen

Bei obigen Zahlen ist zu beachten, dass sich die Verstorbenen schon mindestens zwei bis drei Wochen vor ihrem Tod mit Sars-CoV-2 angesteckt hatten. Das weist darauf hin, dass der extreme Abwärtstrend der Todesfälle hauptsächlich dem Verbot von grossen Menschenansammlungen, von Grossveranstaltungen sowie den Aufrufen zu Hygiene und Abstandhalten zu verdanken ist. Diese Massnahmen wurden noch vor Mitte März erlassen. Die nachher verordneten Schulschliessungen, Geschäftsschliessungen und Ausgangsbeschränkungen spielten eine untergeordnete Rolle.

Entsprechend ist auch eine viel heraufbeschworene grosse zweite Corona-Welle, die erneut Schul- und Geschäftsschliessungen sowie Ausgangsbeschränkungen nötig machen würde, äusserst unwahrscheinlich, so lange Massenveranstaltungen untersagt bleiben und Abstandsregeln einigermassen eingehalten werden.

*Das BfS vermerkt zu obigen Zahlen in den Grafiken Folgendes:Es handelt sich um die verstorbenen Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz, unabhängig davon, ob der Tod in der Schweiz oder im Ausland erfolgt ist.Letzte Zahlen am 3. Mai erfasst, publiziert am 12. Mai.

