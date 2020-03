Coronaviren und Klimaanlagen – es ist kompliziert

© Pixabay / Gerd Altmann

Ob Klimaanlagen wirklich keine Viren übertragen ist nicht ganz klar.

Monique Ryser / 11. Mär 2020 - Ob das neue Virus die Klimaanlage überlebt, ist nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen.

Experten entwarnen, auch wenn sie nicht ganz ausschliessen können, dass sich das COVID-19 auch über Klimaanlagen verbreiten kann. Was sicher ist: Das Coronavirus kann relativ lange aktiv bleiben, wie ein deutsches Forschungsteam aus Greifswald und Bochum aus aktuellem Anlass bei der Auswertung verschiedener Studien herausgefunden und im Journal of Hospital Infection veröffentlicht hat. Die ausgewerteten Arbeiten, die sich unter anderem mit den Erregern Sars-Coronavirus und Mers-Coronavirus befassen, ergaben zum Beispiel, dass sich die Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen halten und infektiös bleiben können. Im Schnitt überleben sie zwischen vier und fünf Tagen. Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit steigern ihre Lebensdauer noch.

Ob sie aber durch eine Klimaanlage verbreitet werden können ist nicht klar. Wie der Arzt Klaus Stadtmüller, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin, erklärt, werden die Coronaviren – wie auch Grippeviren – über Tröpfcheninfektion verbreitet. Zwar sind die eigentlichen Viren noch kleiner als Bakterien, da sie aber immer an einem Träger haften, sollten sie in den Filtern der Klimaanlage hängen blieben. «Tests bei der Lungenkrankheit SARS haben ergeben, dass eine Übertragung durch die Klimaanlage nicht möglich ist – ausser unter ganz speziellen Umständen.» Stadtmüller weist darauf hin, dass das Wissen über das Coronavirus COVID-19 noch sehr klein sei. Es gelte aber in jedem Fall, dass eine Klimaanlage gut gewartet und die Filter gemäss Hersteller regelmässig ausgetauscht werden sollten.

Keine klare Antwort von der deutschen Bahn

Ob gefilterte Luft im Büro, im Zug oder im Flugzeug – der Wissensstand über Viren und deren Verbreitung über Klimaanlagen ist noch ungenügend. Das deutsche Magazin «Spiegel» hat bei der deutschen Bundesbahn nachgefragt: Zur Funktionsweise der Klimaanlagen, die in den Zügen im Einsatz sind, habe die Bahn auf Nachfrage des «Spiegels» keinerlei Angaben gemacht. «Eine Ausbreitung des Coronavirus über die Klimaanlage ist nach gegenwärtigem Wissensstand unwahrscheinlich», sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem Magazin. Sie berief sich dabei auf eine Einschätzung der Betriebsmediziner, sagte jedoch nicht im Detail, auf welchen Erkenntnissen diese beruht. Auch der vom «Spiegel» angefragte ICE-Hersteller Siemens gab der Redaktion keine klare Antwort. Weil die Lufthygiene in Schienenfahrzeugen eine wesentliche Rolle spiele, gebe es «nationale und internationale Normen für Klimaanlagen bezüglich der Filtrierung und Reinhaltung», teilte Eva Haupenthal, Sprecherin von Siemens Mobility, dem «Spiegel» mit. «Diese Normen werden auch in den Fahrzeugen der ICE-Flotte eingehalten.»

Kreuzfahrtschiffe sind ungesund

Kreuzfahrtschiffe hingegen sind gefährlicher, da Klimaanlagen die Luft dort oft vor allem umwälzen. Für Qingyan Chen, einen Experten für Ventilationssysteme der US-amerikanischen Purdue Universität, ist denn auch klar: «Auf Schiffen kann die Luft nicht genügend gefiltert werden.» Dies sagte er während der Quarantäne des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess gegenüber «BuzzFeed News». Gesundheitsexperten hatten schon lange vor dem Ausbruch der Coronavirus-Krise vor den sanitarischen Gefahren auf Kreuzfahrtschiffen gewarnt.

Zwei Wochen nachdem ein Passagier positiv auf das Cornoavirus getestet worden war, hatten sich auf der Diamond Princess zehn Passagiere angesteckt. Als die Passagiere nach zwei Wochen in Japan an Land gehen konnten, gab es rund 700 Infizierte. Ein japanischer Arzt, der das Schiff betreten hatte, kritisierte aber auch, dass die erkrankten Passagiere nicht sauber abgetrennt worden seien.

In Singapur hat die Regierung übrigens dazu geraten, Klimaanlagen abzustellen. Allerdings nicht wegen der Gefahr durch eine Übertragung der Viren, sondern wegen des Milieus, in dem sich die Viren wohlfühlen: Im tropischen Inselstaat ist es in aller Regel über 30 Grad heiss und diese hohe Temperatur scheint dem Virus weniger zu behagen als kühlere Temperaturen. Experten waren sich einig, dass das gesündeste wäre, sich gleich draussen aufzuhalten.

