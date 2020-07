Corona: Viele grosse Medien übertreiben

Urs P. Gasche / 09. Jul 2020 - Die Einteilung in «Neuinfizierte» und «Genesene» weckt den falschen Eindruck, es würden alle Angesteckten krank.

Im Ausland dramatisieren insbesondere die grossen TV-Kanäle CNN (USA) und CGTN (China). Mit fast stündlichen «Updates» möchte CNN dazu aufrufen, Präsident Trump wegen seiner Verharmlosung der Corona-Krise nicht mehr zu wählen. CGTN dagegen möchte der Welt mit täglich aufaddierten Infizierten und Todesfällen zeigen, wie gut China die Pandemie bewältigt und wie katastrophal dies vergleichsweise in den USA geschieht.

CNN weckt Ängste, indem der Sender auf Sars-CoV-2 positiv Getestete als «Infizierte» bezeichnet und im Bild immer wieder mit Spitalbetten illustriert. Es entsteht der falsche Eindruck, dass alle «Infizierten» krank waren, krank sind oder noch krank werden und häufig im Spital landen. Diese Irreführung wird in Kauf genommen.

Verharmlosung der Corona-Krise? upg. Wer kritisiert, dass Behörden und grosse Medien zuweilen übertreiben und unnötige Ängste schüren, steht schnell unter Verdacht, die Corona-Pandemie zu verharmlosen. Die Devise von Infosperber war von Anfang an «Information statt Panik». Erste Grenzschliessungen, Verbote von Grossveranstaltungen und Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen sowie die Hygiene-Kampagne hatten wir begrüsst und sogar kritisiert, dass diese Massnahmen zu spät beschlossen wurden. Es bestand die Gefahr, dass Intensivstationen überlastet werden könnten. Die jetzt beschlossene Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln scheint als Vorsorgemassnahme zumutbar, weil weder die persönliche Bewegungsfreiheit noch wirtschaftliche Tätigkeiten dadurch eingeschränkt werden.Es ist jedoch Aufgabe der Medien, Zahlen, Fakten und Aussagen kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen. Infosperber hat von Anfang an beanstandet, dass irreführende Zahlen und Vergleiche verbreitet und unnötig Angst geschürt wurde. Das von Infosperber veröffentlichte erste Faktenblatt vom 17. März 2020 erweist sich noch heute in allen wesentlichen Punkten als richtig.

Wer als «geheilt» in eine Statistik kommt, müsste vorher krank gewesen sein

CGTN verwendet sogar das Wort «geheilt», was den falschen Eindruck verstärkt, dass alle «Geheilten» vorher krank waren. So soll es am 20. Juni auf der ganzen Welt 4'247'527 Menschen gegeben haben, die «recovered» sind, also von der Krankheit Covid-19 «geheilte». Als Quelle benutzt der chinesische Staatssender pikanterweise die private «Johns Hopkins University» in den USA:

Nachrichtensendung vom 20. Juni im chinesischen Staatssender CGTN (China Global Television Network).

Tatsächlich weist die Johns Hopkins University auch alle diejenigen Angesteckten, die keine oder kaum Symptome zeigten, als «recovered» aus (am 4. Juli, deshalb die höhere Zahl):

Die Johns Hopkins University führt alle früher positiv Getesteten als «recovered» oder «geheilt» auf, auch wenn ein grosser Teil von ihnen nie krank war.

Wahrscheinlich war die Mehrheit der «Geheilten» gar nie krank

«Wahrscheinlich» deshalb, weil es keine zuverlässigen Zahlen darüber gibt. Die Behörden verfolgen nicht systematisch, ob die positiv Getesteten, die keine oder nur ganz schwache Krankheitssymptome haben, vielleicht nach einigen Tagen doch noch krank werden. In den offiziellen Statistiken sucht man den Anteil der positiv Getesteten, die keine oder nur milde Symptome aufweisen, vergeblich.

Doch sogar unter besonders gefährdeten, betagten Menschen in Alters- und Pflegeheimen blieben rund die Hälfte der positiv Getesteten symptomfrei oder hatten nur unbedeutende Symptome. Das zeigte eine Testreihe im Kanton Zürich. Unter den jüngeren Menschen, die im Rahmen des Tracings getestet werden, wird der Anteil der praktisch symptomfreien deutlich grösser sein. Sie alle als «geheilt» oder «genesen» zu bezeichnen, ist schlicht falsch.

Für eine Universität wie die Johns Hopkins, welche Medien auf der ganzen Welt als Quelle nutzen, ist es ziemlich unwissenschaftlich, alle diese positiv getesteten, jedoch nie krank gewesenen, als «recovered» oder «geheilt» zu bezeichnen. Sehr viele der positiv Getesteten spüren keine Krankheitssymptome oder nur so milde, dass sie nicht krankgeschrieben werden. Im Europa müssen sich sämtliche positiv Getesteten nur deshalb in Quarantäne begeben, damit sie niemanden anstecken.

Fakt ist: Bei den angeblich «Genesenen» handelt es sich bei einem grossen Teil um Gesunde, die gar nie krank gewesen sind.

Warum also nicht sachlich von «auf Corona positiv Getesteten» reden?

Warum nicht die Zahlen der tatsächlich Erkrankten und Hospitalisierten in den Vordergrund rücken anstatt die Zahl der Fälle?

Warum die Zahlen nicht so erheben und veröffentlichen, dass eine seriöse, zuverlässige und rasche Beurteilung der Lage möglich wäre (siehe Infosperber vom 10. April 2020: «Corona: Statt zu informieren führen Behörden eine PR-Kampagne» (nach unten scrollen)?

Es ist schwer nachvollziehbar, weshalb grosse Medien nach wochenlanger Beschäftigung mit der Coronakrise auch alle diejenigen positiv Getesteten, die keine oder nur geringfügige Symptome hatten und haben, in irreführender Weise noch immer als «Genesene» oder «Geheilte» aufführen.

Ein anderer Ausdruck kann ebenfalls den Eindruck des Übertreibens wecken. Das Wort «infiziert» ist bei vielen Zeitungslesern, Zuschauerinnen und Zuschauern mit «krank» assoziiert. Der Duden gibt als Bedeutung von «infizieren» an: «Einen Krankheitserreger übertragen» und nennt als Beispiele des Wortgebrauchs: «Jemanden mit einem Bazillus infizieren»; «von Typhuserregern infiziertes Wasser»; oder in übertragener Bedeutung: «Er ist mit gefährlichen Gedanken infiziert worden»

«Infiziert» klingt zweifelsfrei dramatischer als «positiv getestet».

Diese Zahlen wären wichtiger

Relevant zu wissen wäre es, wie viele der vielen positiv Getesteten denn tatsächlich Krankheitssymptome aufweisen und wie schwer ihre Symptome sind oder wurden. Und bei wie vielen oder wenigen von ihnen nach der Ansteckung eine Spitalbehandlung nötig wurde. Doch die meisten dieser Prozentzahlen findet man weder bei den Behörden noch bei der «Task Force».

Selbst nach lokalen Ansteckungsherden wie in einem Schlachthaus oder in einem Nachtclub informieren Behörden und Medien selten darüber, unter welchen Symptomen die Angesteckten oder eben die «neuen Fälle von Infizierten» denn leiden oder litten, oder wieviele von ihnen später sogar ins Spital mussten.

Bei den entsprechenden Prozentzahlen wäre zu berücksichtigen, dass längst nicht alle Angesteckten getestet werden, die keine oder kaum Symptome zeigen. Wegen der wahrscheinlich hohen Dunkelziffer der Angesteckten, ist der Prozentsatz der tatsächlich wegen Covid-19 Hospitalisierten oder ernsthaft Erkrankter noch deutlich kleiner als statistisch ausgewiesen.

Auch die NZZ, Tages-Anzeiger & Co und SRF gaukeln «Genesene» und «Geheilte» vor

Auch grosse Medien in der Schweiz bezeichnen den grossen Teil der symptomlosen Angesteckten oder positiv Getesteten, die nie krank waren, als «Geheilte»:

NZZ online am 4.7.2020: Weltweit angeblich 5'875'205 «Genesene»

Die Tamedia-Gruppe verbreitet «jeden Tag aktuell» aufaddierte Zahlen: Bis zum 5. Juli waren in der Schweiz 32'065 Personen positiv getestet («Fälle»). Davon wurden 29'200 Personen unterdessen angeblich «geheilt». Sie waren also vorher angeblich alle krank. An diesem irreführenden Begriff «geheilt» hält Tamedia in seinen «besten Arbeiten des Interaktiv-Teams» (Eigenwerbung) wider besseren Wissens fest.

SRF online weist 29'000 von 31'235 «Fällen» in der Schweiz als «genesen» aus (Screenshot vom 22.6.2020).

Auch das Robert Koch-Institut in Deutschland assoziiert die Coronavirus-Krankheit mit den «bestätigten Fällen»:

Das Robert Koch-Institut RKI weckt eine Assoziation zwischen Krankheit und «Fällen»: Unmittelbar unter dem grossen Titel «Krankheit» folgen die «bestätigten Fälle».

Solche irreführenden Informationen fördern das Misstrauen

Die unsaubere und unsachliche Wortwahl von Universitäten, Behörden und Medien kratzt an deren Glaubwürdigkeit, fördert Misstrauen unter der Bevölkerung und spielt Verschwörungsphantasierern in die Hände. Das bedeutet nicht, dass man das Virus nicht ernst nehmen soll. Eine differenzierte und einordnende Information, die glaubwürdig bleibt, motiviert die Menschen auf Dauer mehr, sich wo immer nötig zu schützen.

