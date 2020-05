«Alle Corona-Patienten mit Blutverdünnern behandeln»

Urs P. Gasche / 09. Mai 2020 - Manche Covid-19-Patienten wären nicht gestorben, wenn man ihnen rechtzeitig Gerinnungshemmer gegeben hätte. Das zeigen Obduktionen.

«Das ist dramatisch und war für uns neu»: So reagierte Intensivmediziner Stefan Kluge, Professor an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, auf die neuste Auswertung von Obduktionen an über 170 an Covid-19 Verstorbenen:

Mehr als die Hälfte hatten in beiden Beinen Venenthrombosen;

Ein Drittel erlitt eine tödliche Lungenembolie (verstopftes Blutgefäss in der Lunge).

«Als klinisch tätige Ärzte können wir Todesursachen nur vermuten», erklärte Kluge in der Sendung «ARD extra» vom 7. Mai (ab 11' 17''). «Den Nachweis können nur Obduktionen erbringen.» Rund jeder Fünfte, der über 170 obduzierten Corona-Toten starb an einer Lungenembolie, sagte Kluge. Fast alle diese Patienten seien vorher noch nie wegen Thrombosen oder Lungenembolien behandelt worden.

«In unserer Universitätsklinik behandeln wir jetzt alle aufgenommenen Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, mit dem Gerinnungshemmer Heparin», sagte Kluge. Man müsse daran denken, sämtliche an Covid-19 Erkrankten [mit stärkeren Symptomen auch ausserhalb der Spitäler] prophylaktisch mit Heparin zu behandeln. Heparin wird intravenös (akute Phase) aber auch subkutan gespritzt (Prophylaxe, längere Therapie). Studien müssten untersuchen, in welchem Rahmen Medikamente zur Blutverdünnung am effektivsten seien, ohne Komplikationen durch ein erhöhtes Blutungsrisiko hervorzurufen.

Pathologe Klaus Püschel spricht sich ebenfalls für Prophylaxe aus

Die Obduktionen in Hamburg führte Pathologe Professor Klaus Püschel durch. Er versteht nicht, warum das Robert Koch-Institut anfänglich von Obduktionen abriet wegen einer angeblichen Ansteckungsgefahr. «Wir sind es gewohnt, mit Schutzkleidungen und Absaugeinrichtungen zu arbeiten», meinte er ebenfalls im «ARD-extra» (ab 7' 13''). Jetzt hätten sie nicht nur Gewebsblutungen in der Lunge, sondern auch im Hirn und in anderen Organen festgestellt. Entsprechend brauche es auch andere Therapien als bisher. Man müsse gegen Blutgerinnung generell vorbeugen. Püschel zeigt sich davon überzeugt, dass eine allfällige zweite Corona-Welle keinen Tsunami mehr auslösen würde.

Gleiche Resultate in der Schweiz

Infosperber hatte schon am 23. März darauf hingewiesen, dass zu den Hochrisikopatienten nicht nur solche mit grösseren Lungenproblemen zählen, sondern auch Menschen mit stark erhöhtem Blutdruck und starkem Übergewicht. Am 30. April informierte Infosperber, dass «Covid-19 auch die Niere, das Herz und das Hirn angreift». Professor Alexandar Tzankov vom Universitätsspital Basel hatte bis dann 41 an Corona Verstorbene obduziert. Er war zum gleichen Schluss gekommen wie Püschel in Hamburg: «Die wenigsten hatten eine Lungenentzündung.» Vielmehr hat Tzankov unter dem Mikroskop eine schwere Störung der Mikrozirkulation in der Lunge festgestellt. Der Fluss der roten Blutkörperchen in die Lunge funktioniert nicht mehr; die Sauerstoffversorgung kollabiert. Tzankovs Vermutung: Gewissen Patienten könne man «so viel Sauerstoff geben, ‹wie man will›. Sie sterben trotzdem.»

Auf die erhebliche Thrombosengefahr bei Covid-19-Patienten hatte schon ein Forscherteam unter Leitung des New Yorker Arztes Behnood Bikdeli in der Fachzeitschrift «Journal of The American College of Cardiology» hingewiesen. «Ich habe in meiner Karriere hunderte Blutgerinnsel gesehen, aber noch nie so viele anormale extreme Fälle», schreibt Bikdeli. Sars-Cov-2 könne mit Blutgerinnseln das ganze System zum Erliegen bringen. «Sars-Cov-2» ist offensichtlich eine falsche Bezeichnung, weil die Krankheit Covid-19 eine systemische Infektion ist, die mehrere Organe und nicht nur die Lunge angreift.

Und bereits am 22. April hatten italienische Ärzte in einer noch nicht abgeschlossenen Studie über die Autopsien von 38 verstorbenen Covid-19 Patienten berichtet: «Unsere Daten unterstützen nachdrücklich die Hypothese von neueren klinischen Studien, dass Covid-19 durch Blutgerinnungsstörung und Thrombose verkompliziert wird oder eng damit zusammenhängt.» Die Autoren fanden Thromben – Blutgerinnsel – bei 33 der 38 untersuchten Patienten.

Hätte man schon früher systematischer obduziert, wären wahrscheinlich manche Covid-19-Patienten nicht gestorben, weil man ihnen rechtzeitig Gerinnungshemmer gegeben hätte.

Gerinnungshemmende Blutverdünner Um die Gefahr von Thrombosen (Blutgerinnsel, das Blutgefässe verstopft) zu vermindern, kann man die Gerinnungsfähigkeit des Bluts mit Hilfe von Medikamenten herabzusetzen. Ein Mittel der Wahl ist das rezeptpflichtige Heparin, das direkt in die Venen gespritzt wird.

