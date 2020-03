Covid-19: Hohes Risiko für Bluthochdruck- und Diabetespatienten

Urs P. Gasche / 23. Mär 2020 - Die Medikamente ACE-Hemmer und Sartane verschlimmern die Folgen von Covid-19-Erkrankungen. Das zeigen vorläufige Studienresultate.

Bestimmte Medikamente können das Risiko schwerer und tödlicher Erkrankungen nach einer Ansteckung mit Coronaviren erhöhen. Es handelt sich um Arzneimittel, die gerade unter älteren Patientinnen und Patienten weit verbreitet sind. So werden gegen einen zu hohen Blutdruck oder bei Herzinsuffizienz mit einigem Nutzen häufig ACE-Hemmer wie Benazepril, Captopril oder ein anderes Medikament mit der Endung …pril verschrieben. Bei Herzinsuffizienz kommen auch Sartane wie Losartan, Valsartan oder ein anderes mit Endung …tan häufig zum Einsatz.

Diese beiden Medikamentengruppen erhöhen im Körper die ACE2-Enzyme.

Ausgerechnet diese ACE2-Enzyme dienen Coronaviren als Einfalltor in den Körper. Deshalb seien Bluthochdruck- und Diabetespatientinnen und -patienten, die ACE-Hemmer oder Sartane einnehmen, vom Coronavirus besonders betroffen. Darauf geben neue Studien starke Hinweise. Allerdings warnen US-Fachgesellschaften davor, ACE-Hemmer oder Sartane ohne ärztliche Begleitung abzusetzen oder zu ersetzen.

Enzyme als Einfallstor der Coronaviren

Bereits der Erreger der Lungenkrankheit Sars gelangte über das Enzym ACE2, ein Protein, in den Körper. Dieses Enzym befindet sich auf den Zelloberflächen. Der Virologe Peng Zhou vom Institut für Virologie der chinesischen Wissenschaftsakademie in Wuhan hat mit Kollegen herausgefunden, dass auch das neuartige Coronavirus über diese Enzyme in den Körper eindringt. Seine Resultate wurden am 3. Februar in der Fachzeitschrift «Nature» online publiziert.

Zum gleichen Schluss kamen Lei Fang, George Karakiulakis und Michael Roth am 11. März 2020 in der Fachzeitschrift Lancet. Professor Michael Roth ist Forschungsgruppenleiter der Abteilung für Lungenerkrankungen am Universitätsspital Basel. Die drei Forscher zitieren verschiedene aktuelle Studien über am Coronavirus vorzeitig Gestorbene oder in Intensivstationen Behandelte. Ein Grossteil aller dieser an Covid-19 schwer Erkrankten oder Verstorbenen litten vor der Ansteckung an Diabetes oder Herzschwäche. Die Studien untersuchten zwar nicht, welche Medikamente diese Patientinnen und Patienten eingenommen hatten. Doch ist es durch andere Studien belegt, dass Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes und anderen Herzkreislauferkrankungen bereits eine erhöhte Bildung des ACE2 haben. Bezüglich der Medikamente kann man davon ausgehen, dass die meisten von ihnen mit ACE-Hemmern oder Sartanen behandelt wurden. Diese Medikamente würden die Bildung des ACE2-Enzymes über einen längeren Zeitraum weiter erhöhen. Die drei Forscher haben daher die Hypothese formuliert, dass die drei Erkrankungen zusammen mit den Medikamenten, welche ACE2-Enzyme stimulieren, das Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs nach einer Ansteckung mit Coronaviren erhöhen.

Trotzdem sollten Patienteninnen und Patienten erst nach ärztlicher Beratung auf andere blutdrucksenkende Medikamente wechseln.

