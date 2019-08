Samstägliche Scheuklappen im Leitartikel der NZZ

Urs P. Gasche / 26. Aug 2019 - Ungleichheit habe Vorteile, verkündet René Scheu auf der NZZ-Frontseite – und blamiert sich mit ökonomischer Stümperei.

upg. Mit dem Titel über diesen Artikel habe ich gezögert, weil er auf die Person zielt. Doch obwohl es sich um den gross aufgemachten Samstags-Leitartikel handelt, möchte ich nicht die ganze NZZ-Redaktion in Sippenhaft nehmen.

«Die Schere zwischen ‹den› Reichen und ‹den› Armen öffnet sich immer weiter.» Diesem «Mantra» würden «viele Politiker und Intellektuelle» auch in der Schweiz anhängen. Doch dies sei «zu kurz gedacht», schreibt René Scheu in der NZZ vom Samstag 24. August im Leitartikel auf Seite 1. Denn «In der Ungleichheit liegt viel Kraft – in der Verknöcherung und eindimensionalen Gleichheitsfixierung unserer saturierten Gesellschaft aber liegt die grösste Gefahr für die Zukunft und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.»

Wer die Kluft zwischen Reichen und Armen kritisiert, verbreite ein «schiefes Bild», schreibt Scheu weiter, und müsse sich einen «Populismus nicht nur der Angst, sondern auch des Neids» vorwerfen lassen.

In diesem Leitartikel polemisiert Feuilleton-Redaktor Scheu nicht nur mit dem Begriff «Neid», der jede Debatte zur Verteilungsfrage abklemmt. Gleichzeitig dilettiert er auch bei der Interpretation wirtschaftlicher Daten. Man könne diese «im Netz leicht abrufen» und erkennen, dass «gerade die Armen die grössten Nutzniesser der Globalisierung sind». Die Armut «auf absolutem Niveau ... schwindet auf dem Globus ebenso rasant wie die Ungleichheit». Vor allem in China und Indien sei eine urbane Mittelschicht entstanden, deren Einkünfte sich vervielfacht haben.

In den Industriestaaten gebe es zwar eine Kluft, räumt Scheu ein, doch seien die Leute mit niedrigen Einkommen nicht etwa ärmer geworden, sondern die Gutverdiener hätten überproportional zugelegt – in der Schweiz indessen wegen der «ziemlich brutalen Steuerprogression» etwas weniger.

Die grossen Scheuklappen

Der Feuilleton-Chef der NZZ übersieht bei seiner Google-Suche im Netz, dass sich viele Menschen mit ihrem «gestiegenen» Einkommen heute kaum mehr kaufen können als früher, oft sogar weniger. In den USA zum Beispiel waren die Reallöhne (Kaufkraft unter Berücksichtigung der Inflation) der Arbeiter im Jahr 2019 lediglich 12 Prozent höher als vor über fünfzig Jahren im Jahr 1964. (Quelle: Professor Robert Reich, US-Arbeitsminister unter Präsident Bill Clinton, aufgrund von Zahlen des Pew Research Center. Siehe auch Grafik unten mit Zahlen des U.S. Bureau of Labor Statistics).

Seine durch Scheuklappen eingeschränkte ökonomische Sicht beweist der studierte Philosoph aber vor allem dadurch, dass er sich undifferenziert auf Einkommensdaten stützt und damit die Vermögen vernachlässigt. Das ist deshalb von Belang, weil sich Arme und Reiche in erster Linie durch das verfügbare Vermögen unterscheiden. Denn Arme besitzen kein oder fast kein Vermögen, Reiche dagegen verfügen über Ländereien, Immobilien, Aktien, Jachten und Privatflugzeuge. Doch diese Vermögen klammert Scheu vollständig aus und berücksichtigt in seinem ganzen Artikel nur die Einkünfte.

Dabei zitiert René Scheu eingangs ausgerechnet den Wirtschafts-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, der von einer «grossen Kluft» spreche, «die eine Gesellschaft zerrüttet». Scheu zählt Stiglitz zur «ganzen Industrie der Ungleichheitsbewirtschaftung». Es gehe «um die Ungleichverteilung der Einkünfte in unserer Welt».

Offensichtlich hat sich Scheu «im Netz» verheddert – und Stiglitz nicht selber gelesen. Denn dem Nobelpreisträger geht es in erster Linie um die krass einseitig verteilten Vermögen und weniger um die Einkommen. In seinem Buch «Der Preis der Ungleichheit» prangert Stiglitz an, dass ein einziges Prozent der Bevölkerung in den USA fast die Hälfte des gesamten privaten Vermögens besitzt – und die restlichen 99 Prozent müssen den Rest unter sich aufteilen. Die Zahl der vermögenslosen Armen steige und die Mittelschicht rutsche ab.

Eine andere Quelle ist der «Global Wealth Report» der Credit Suisse. Daraus geht hervor: Von der weltweiten Zunahme der Vermögen haben in erster Linie die Reichsten in den reichsten Ländern profitiert. Das bedeutet, «dass die Ungleichheit weiter zugenommen hat». Und dies auch in der Schweiz: Das reichste ein Prozent der Bevölkerung besitzt 30 Prozent aller Vermögen.

Allein durch Vererbung und Schenkungen zu Lebzeiten – und nicht etwa durch Leistung, die Scheu ins Feld führt – verschieben sich jedes Jahr rund 80 Milliarden Franken von Superreichen zu meist ebenfalls bereits Reichen (Quelle: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien Bass).

Ebenfalls ohne Leistung steigern sich die Vermögen der Reichen, weil deren Land-, Immobilien- und Aktienbesitze – dank Nullzinspolitik, Geldpolitik der Notenbanken und der zunehmenden Bevölkerung – im Wert enorm zugelegt haben. Wer keine Aktien, Ländereien und Immobilien besitzt, bleibt jedoch ein Habenichts.

Die Kluft zwischen Armen und Reichen hat sich in den letzten Jahren weiter aufgetan. Und dies nicht etwa wegen «Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft ... Können, Fleiss und Glück», wie es René Scheu glauben macht, sondern durch einen simplen Mechanismus: Wer hat, dem wird gegeben.

___________________

Trotz eines rasanten Wachstums der Wirtschaft haben sich die realen, inflationsbereinigten Stundenlöhne der Arbeiter und Angestellten in den USA seit den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts nur ganz wenig erhöht (grüne Linie). Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics. Grössere Auflösung der Grafik hier.

___________________

Möglichkeit zur Stellungnahme

upg. Infosperber hat René Scheu Gelegenheit gegeben, zu folgenden beiden Kritikpunkten Stellung zu nehmen:

1) Bei der Kluft zwischen Armen und Reichen vernachlässigen Sie die Verteilung der Vermögen. 2) Bei der Einkommensentwicklung der Menschen mit niedrigen Einkommen gibt es durchaus Industriestaaten, in denen die realen Einkommen heute tiefer sind als vor zwanzig oder dreissig Jahren. Zum Beispiel die Arbeitereinkommen in den USA.

Bis zum Redaktionsschluss hat Scheu nicht reagiert. Falls er dies noch tut, werden wir an dieser Stelle darüber informieren.

___________________

Zum NZZ-Leitartikel von René Scheu hier.