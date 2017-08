«Beste Armee» am falschen Ort

Schweizer Kampfjet-Piloten landen auf US-Flugzeugträgern. In Bondo Geröll wegzuräumen, ist für die Armee hingegen «zu gefährlich».

«Das ist es!», jubelte SRF-Reporter Michael Weinmann am vergangenen Sonntag im Schweizer Fernsehen: «Der Schweizer landet erstmals auf dem Flugzeugträger.» Und dann die obligate Frage an den Luzerner F/A-18-Piloten Andreas Kuhn: «Wie fühlst Du Dich?» Kuhn bestätigt umgehend, der Katapultstart von und später die Landung auf der USS Dwight D. Eisenhower mitten im Atlantik sei «sehr, sehr herausfordernd» und ein Höhepunkt seiner Karriere als Kampfjet-Pilot der Schweizer Luftwaffe.

Der ebenso solide in die US-Navy auf dem Flugzeugträger «eingebettete» Schweizer Reporter Weinmann hatte zuvor eingeräumt, die Eindrücke auf dem grossen Kriegsschiff «erschlagen mich fast». Man merkte es seiner Jubelreportage an: Er feierte Kuhns alltägliches Routine-Manöver, als wäre es eine Mondlandung. Kritische Fragen wollte oder durfte Weinmann hingegen nicht stellen. Die Zuschauer erfuhren darum nicht, was der Pilot eines Schweizer Abfangjägers (denn das sind die 30 Schweizer F/A-18 Hornet ausschliesslich; sie können keine Ziele am Boden bombardieren) für die Sicherheit der neutralen Schweiz oder die Verteidigung unseres Landes denn von den US-Marinefliegern lernen könne. Von Kampfpiloten notabene, die in den letzten Jahren mit ihren Bombenjets Tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt die Infrastruktur ganzer Länder (Afghanistan, Irak) in Schutt und Asche gelegt und Hunderttausende toter Soldaten und Zivilisten zu verantworten haben.

Wozu Kuhns «Carrier-Qualifikation» (Landekompetenz für Flugzeugträger) auf dem Flugplatz daheim in Meiringen oder in Payerne gut sein soll, wurde nicht klar. Was der ganze Spass die Bundeskasse koste, vergass der SRF-Reporter auf hoher See ebenfalls zu fragen.

Begeisterter Schweizer Pilot auf US-Flugzeugträger (Bild SRF)

Gefährlich Abhängigkeit von der US-Navy

Erst recht nicht angesprochen wurde im 22 Minuten langen Propagandafilm von SRF-Reporter die gefährliche Abhängigkeit von der US-Navy, in welche Armeeführung, Bundesrat und Parlament unsere Luftwaffe mit dem Kauf des US-Jets F/A-18 hineinmanövriert haben: Für Wartung und Betreuung der Elektronik dieser Kampfjets ist zu grossen Teilen die US-Navy-Base China Lake in Kalifornien zuständig. Auf entscheidende Elemente der F/A-18- Elektronik haben Schweizer Armee-Ingenieure keinen Zugriff. Das gilt erst recht für die Luft-Luft-Raketen AMRAAM (Advanced Medium Range Air to Air Missile) der F/A-18. Das ist alles «plombiert» und nur Fachleuten der US-Navy vorbehalten.

Das US-Militär bittet die Schweizer zudem zur Kasse: Als unsere Luftwaffe vor Jahren in Nevada testweise einige der millionenteuren AMRAAM-Raketen abfeuerte, kostet das die Schweizer Steuerzahler weit mehr als 10 Millionen Franken. Doch die Amerikaner zeigten den Schweizern (wegen «need-to-know» Vorbehalten) nicht einmal die Hälfte der Testresultate. Kürzlich wurde bekannt, dass die Schweizer Luftwaffe sogar für die Aufklärung eines F/A-18-Absturzes in der Schweiz die US-Navy um Hilfe bitten musste. Wenn jedoch die Ersatzteile knapp werden, bedienen die US-«Partner» prioritär die Kampfjets in ihrer eigenen «flight line» bei weltweiten Kriegseinsätzen. Die Schweizer F/A-18 bleiben derweil in Payerne und Meiringen manchmal wochenlang am Boden.

Armee lässt Dorf nach Bergsturz im Stich

Da hilft dann die «Carrier-Qualifikation» des SRF-Helden Andreas Kuhn erst recht nichts mehr. Und während er und andere ausgewählte Soldaten der Schweizer Armee sich auf US-Flugzeugträgern im Atlantik amüsieren (Kuhn: «Ein Europapark-Feeling!»), glänzt die «beste Armee der Welt» (SVP-Bundesrat Ueli Maurer) daheim, wo sie gebraucht würde, mit feiger Abwesenheit: «Wo bleibt denn die Schweizer Armee?» So fragten jedenfalls viele der vom schlimmen Bergsturz im Val Bondasca (Bergell) betroffenen Bewohner des Dorfes Bondo.

Verteidigungsminister Guy Parmelin habe wohl Hilfe zugesagt, konnte man nun in allen Medien lesen. Derzeit sei ein Armeeeinsatz im Bergell jedoch «zu gefährlich». Wie bitte? Die Genie-Truppen der Armee haben doch alle notwendigen schweren Baumaschinen und bestens ausgebildete Fachleute um die verschütteten Auffangbecken bei Bondo rasch wieder freizulegen. Wozu finanzieren wir denn das alles mit Millionen an Steuergeldern, wenn nicht für die rasche Hilfe im Notfall?

Und überhaupt: Bagger- und Lastwagenfahrer privater Baufirmen sind seit Tagen schon daran, das Geschiebe bei Bondo wegzuräumen. Ist es für diese Leute denn nicht «zu gefährlich»? Oder geht es um die ewiggestrige Privatisierungs-Ideologie: Dass nämlich die Armee privaten Unternehmen keine «Konkurrenz» machen soll, auch dann nicht, wenn sich diese am Unglück verschütteter Dörfer mit Aufräumarbeiten finanziell gesundstossen? Das kann es wohl nicht sein! Die Bevölkerung der Schweiz hat ja mit Steuergeldern die Armee-Bautruppen schon vorfinanziert. Dass wir nun noch Spendengelder nachschiessen sollen, um in Bondo private Aufräum-Firmen zu bezahlen, ist eine Zumutung.

