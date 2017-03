Bergkantone: Anti-Wolf statt Pro-Wasserzinsen

Kurt Marti / 17. Mrz 2017 - Es geht um den Verlust von mehreren hundert Millionen Wasserzinsen. Doch die Gebirgskantone kümmern sich vor allem um den Wolf.

Im Wallis tobte in den vergangenen Monaten der Regierungs-Wahlkampf. Die Wasserzinsen waren dabei kein Thema, obwohl die Stromkonzerne die Wasserzinsen massiv senken wollen: Von heute 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung (Fr./kW) auf 41 Fr./kW, das heisst um 63 Prozent. Die Wasserzinsen aller Wasserkraft-Kantone würden in ertragsschwachen Jahren von heute 560 Millionen Franken auf 210 Millionen Franken schrumpfen. Für den Kanton Wallis und seine Gemeinden wäre das eine Reduktion von heute 160 Millionen auf 60 Millionen, für den Kanton Graubünden von 120 Millionen auf rund 45 Millionen Franken.

Schweigsamer Gehorsam im Wallis

Anfang März trat einer der aktivsten Lobbyisten für eine Senkung der Wasserzinsen am «Energie-Apero» in Brig auf, nämlich Roger Pfammatter, Geschäftsführer des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes (SWV). Dort stellte er das Senkungs-Modell der Strombranche vor. Der Anlass wurde vom Kanton Wallis organisiert und auch der Walliser Energieminister Jean-Michel Cina nahm daran teil. Öffentliche Kritik an der für den Kanton Wallis sehr schmerzhaften Senkungs-Strategie der Strombranche gab es danach weder aus den Reihen der Politik noch der Medien. Kein Wunder, auch Cinas Chefbeamter Moritz Steiner sitzt im Vorstand des SWV.

Im Wallis nimmt man die Forderungen der Stromkonzerne zur Reduktion der Wasserzinsen gehorsam und ohne nennenswerte politische Gegenwehr zur Kenntnis. Exemplarisch für die passive Haltung ist die Gemeinde Grächen, die in ihrem Finanzplan 2018 - 2021 bereits fest mit einer Halbierung der Wasserzinsen rechnet.

Auch auf der Internetseite der Walliser Konzessionsgemeinden sucht man vergeblich nach einer Kritik am dreisten Vorgehen der Strombarone. Stattdessen findet man dort an prominenter Stelle den «Sonderdruck Wasserzinsen» der vereinigten Stromlobbyisten (swisselectric, SWV, VSE). Damit machen sich die Walliser Konzessionsgemeinden zum devoten Sprachrohr der Strombranche.

Ganz anders die Situation beim Kampf gegen den Wolf: Da überbieten sich die bürgerlichen Politiker aus dem Wallis seit Jahren mit Anti-Wolf-Vorstössen im National- und Ständerat. Den neusten Vorstoss reichte der Oberwalliser SVP-Nationalrat Franz Ruppen am 8. März ein. Im November 2014 forderte der Kanton Wallis sogar mit einer Standesinitiative: «Wolf. Fertig lustig!». Und auch an der Basis ist ein aussergewöhnlich kreatives Wetteifern der WolfsgegnerInnen zu beobachten.

Aufkeimender Widerstand in Graubünden

Etwas anders präsentiert sich die Lage im Kanton Graubünden. Zwar reichte auch dort der Bündner CVP-Ständerat Stefan Engler eine Wolf-Motion in Bern ein und die Bündner Regierung zeigte bisher eine zahme Wasserzins-Strategie. Aber hinter den Kulissen und unter den Konzessionsgemeinden rumort es. Auch im Kantonsparlament und in den Medien wird der Ruf nach einer härteren Verhandlungs-Taktik der Regierung und der eidgenössischen Parlamentarier laut.

Exemplarisch für den aufkommenden Widerstand gegen die drohende Kürzung der Wasserzinsen ist die Forderung von Not Carl, dem Präsidenten der IG Bündner Konzessionsgemeinden (IBK), der auf Facebook fordert: «Für eine Flexibilisierung der Wasserzinsen besteht überhaupt kein Grund. Und das müssen die Gebirgskantone endlich offensiv vertreten und zwar mit Studien, Gutachten und Fakten wie in den 90er Jahren.» Und Carl fragt zurecht: «Wo bleibt bloss die Gegenkampagne?» Damit kommt Carl zum gleichen Schluss wie ein Artikel, der Mitte Februar auf Infosperber erschienen ist (Strombarone ziehen die Alpen-Opec über den Tisch).

Auch auf Twitter meldete sich Not Carl zu Wort, nachdem das Regionaljournal Graubünden von SRF aufgezeigt hatte, wie sich im Januar die Stauseen leerten und die Kassen der Stromkonzerne füllten: «Wann endlich reagieren die Gebirgskantone…Bündner Wasserkraftwerke verkaufen viel teuren Strom.» Der Bündner CVP-Ständerat Stefan Engler setzte ein «gefällt mir» darunter.

In einem weiteren Tweet erwähnte der Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas das 70,5 %-Nein der Gemeinde Sumvitg zur Atom-Ausstiegs-Initiative und schrieb: «Wir erwarten gleiche Solidarität, wenn es um die zukünftigen Wasserzinsen geht».

Mit Tweets und schönen Appellen an die Stromkonzerne ist es jedoch nicht getan. Um die massive Senkung der Wasserzinsen zu verhindern, braucht es eine wirksame Gegenstrategie. Bisher war vor allem die Stromwirtschaft aktiv mit Expertisen und Grundlagen fürs Lobbying, in bester Kooperation mit dem Bundesamt für Energie (BFE). Während sich die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) auf Diskussionen über das Flexibilisierungs-Modell einliess, das die Stromwirtschaft schon vor 15 Jahren erfolglos zu etablieren versuchte. Auch nachdem die Verhandlungen letzten Sommer scheiterten, erklärten die Wasserkraft-Kantone, sie stünden «Diskussionen über ein neues flexibles Wasserzinsmodell weiterhin offen gegenüber».

SWV-Heft liefert interessante Argumente

Pikanterweise hat der SWV in seinem Dezember-Heft selbst gute Argumente gegen eine voreilige Senkung der Wasserzinsen geliefert: Die Strompreise würden sich erholen und die Rentabilität der Wasserkraft werde wieder steigen, heisst es im SWV-Heft (siehe Infosperber: Röstis energiepolitischer Spagat ist zirkusreif). Hier müssen die Gebirgskantone ansetzen und gleichzeitig aufzeigen, dass die Stromkonzerne in den fetten Jahren im Vergleich zu den Milliardengewinnen viel zuwenig Wasserzinsen bezahlten. Nur so können die Wasserschloss-Kantone verhindern, dass sie zukünftig für die Misswirtschaft der Stromkonzerne teuer bezahlen müssen.