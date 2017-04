Das schwarze Loch

Der «Blick» ist eine politische Tageszeitung. Unheimlich politisch.

Vor langer Zeit hat der «Blick» den Tod von Papst Johannes XXIII etwas voreilig gemeldet und damit eine klassische Zeitungsente produziert. (Es war doppeltes Künstlerpech: bevor die Korrektur erscheinen konnte, war der Hl. Vater dann tatsächlich gestorben).

So etwas bleibt hängen.

Das ist nicht ganz fair, aber auch nicht ganz falsch. Soeben hat das Blatt wieder in die gleiche Kerbe gehauen. «Frankreich wählt Europa ab», war am Vorabend der französischen Wahlen zu lesen. Wiederum Künstlerpech: Am Tag danach hatte der am dezidiertesten für die Europäische Union eintretende Kandidat gewonnen, und hätten die am dezidiertesten gegen die Europäische Union aufgetretenen Kandidaten links und rechts – entgegen den vom «Blick» herangezogenen Umfragen - auch dann keine Mehrheit erlangt, wenn alle ihre Stimmen zusammengezählt würden. Der Sieger ist ein «Euro-Turbo», wie man die Spezies in der Schweiz zu verunglimpfen pflegt.

Am nächsten Tag stand «Blicks» sonntäglicher «Essay» unter dem Titel «Sehnsucht ist eine mächtige Triebkraft. Vielleicht die mächtigste überhaupt».

Wohl wahr, und durch das Stück «Frankreich wählt Europa ab» gut belegt. Es zitierte eine Reihe von Schweizer Politikern, die nie, nie, nie, zu den «Euro-Turbos» gehören möchten, und sei es nur, weil ihnen die Haut näher steht als das Hemd. Da wurde frisch über die «Chance» bramarbarsiert, die sich aus dem absehbaren Eingehen der Union für die Schweiz ergeben werde. Ein Bär allein hätte nicht gereicht für alle Felle, die verteilt wurden.

Der politische peeping Tom wäre nun interessiert zu erfahren, wie solche Artikel zustandekommen - wer also wem wann was befohlen hatte, wer Schieds- und wer Linienrichter war, welche Probleme es in der Feinabstimmung gab. Am Tag nach der Franzosenwahl jedenfalls durfte – oder musste – eine leitendere Charge etwas zurückrudern. Europa sei noch nicht tot.

Doch darum geht es nicht. Die Episode streift das schwarze Loch in der politischen Auseinandersetzung in der Schweiz – die Trölerei um Europa. Das Schema geht so: alles, was sich gegen eine politische Gestaltung des Kontinents richtet, ist willkommenes Dauerthema – permanent neu aufgetragen von rechts und toleriert von links. Umgekehrt ist alles, was sich für die politische Gestaltung des Kontinents einsetzt, breit akzeptiertes Tabu – intensiv bewirtschaftet von den «Pragmatikern», die immer genau wissen, was «kommt» und was «nicht kommt». Wer sich wehrt, ist ein Turbo.

Die conventional wisdom hält oft dafür, dass sich die schweizerische Stellung in Europa aus Ablehnung und Distanz definiere. Nicht dazuzugehören, sei eine Tugend, das Fürsichsein ein historischer Vorteil et cetera. Davon haben die Anti-Turbos jahrelang gelebt. Gerne hat man sich dann auf die Periode des Faschismus berufen. Noch so gerne in Erinnerung gerufen, dass die Nationalsozialisten gegen das Kriegsende hin ein gemeinsames, anti-kommunistisches Europa propagierten, und liebend gerne darauf hingewiesen, wie sehr die Schweiz sich jenem Europa entzogen habe.

Die Gleichsetzung der Europäischen Union mit diesem Hitler-Europa wird von der extremen Rechten seit Jahren sorgfältig gepflegt. Ein frühes Beleg ist die Parallelisierung des damaligen Bundesrats Ogi als Frontist durch die Postille «Zeit-Fragen», die vor dem Presserat zugunsten Ogis entschieden wurde. Ein Fall unter vielen: Wer suchte, fände wohl auch in den Wortmeldungen der Parteipolitik einschlägige Anspielungen (und gilt es zu notieren, dass die Parallele ihre Parallele auch bei der EU-Gegnerschaft links findet, zum Beispiel in Griechenland: Frau Merkel mit dem Hitlerschnäuzchen).

Umgekehrt ist nicht gefahren. Ablehnung und Distanz gegen alles, was aus Europa kommt, schmelzen zur braunen Butter, wenn es um das Nationale geht. Heute, da die Europäische Union durch Volk, Fahne, Vaterland, «Souveränität» und anderen Hokuspokus von rechts angefochten wird, kann sich die «classe politique» der Schweiz nicht früh genug ins Glied stellen und im gleichen Schritt und Tritt marschieren. Die Reihen fest geschlossen.

Der «Blick» hat’s gerochen. Er ist eine politische Tageszeitung – eine unheimlich politische.