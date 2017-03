Der «Verschwörungs»-Begriff vernebelt das Denken

Kurt Marti / 02. Mrz 2017 - Die hitzigen Diskussionen zur letzten «Arena» von SRF führen zur Forderung: Der «Verschwörungs»-Begriff gehört auf die Müllhalde.

Die beiden SRF-Sendungen «Arena» vom 24. Februar 2017 zum Thema «Trumps Krieg» und «Einstein» vom 26. Januar 2017 zum Thema «Die Anatomie von Verschwörungstheorien» führten zu hitzigen Diskussionen über den Historiker Daniele Ganser. Dabei vernebelte der «Verschwörungs»-Begriff die klare Sicht hüben wie drüben.

Widersprüchliche «Einstein»-Sendung

Die «Einstein»-Sendung über die «Anatomie von Verschwörungstheorien» ist bezüglich Daniele Ganser und dessen Kritik an der offiziellen Version von 9/11 ambivalent:

Am Anfang der «Einstein»-Sendung wird Gansers Kritik an der offiziellen 9/11-Version in einer Reihe mit Adolf Hitlers «Theorie einer jüdischen Weltverschwörung» und der «Klimalüge» erwähnt beziehungsweise visuell unterlegt. Während der «Einstein»-Sprecher sagt: «Wir wollen wissen, wie Verschwörungstheorien funktionieren» erscheint Ganser im Film als Referent und auf einem Laptop (siehe Bild unten). Wenige Sekunden später erscheint Hitler mit dem Hitlergruss auf dem Bildschirm (siehe oben). Die «Einstein»-Botschaft ist klar: Ganser gehört zu den «Verschwörungstheoretikern».

Während die ZuschauerInnen den «Einstein»-Sprecher sagen hören: «Wir wollen wissen, wie Verschwörungstheorien funktionieren», wird Daniele Ganser im Bild gezeigt. Quelle: srf

Im Widerspruch zu dieser «Verschwörungs»-Etikette, welche die «Einstein»-Redaktion Ganser zu Beginn der Sendung umhängt, steht der Teil-Beitrag über Ganser. Dort wird er als kritischer Wissenschaftler dargestellt. Dazu «Einstein»: «Ganser hinterfragt immer wieder kritisch die offizielle Erklärung von 9/11.» Dabei kommen einerseits Wissenschaftler und PolitikerInnen vor, die Gansers Sicht unterstützen, und andererseits Kommunikations- und Kulturwissenschaftler, die Ganser als «Verschwörungstheoretiker» bezeichnen. Folglich kann man diesen Teil der Sendung als fair und ausgewogen bezeichnen.

Zweifelhafter «Verschwörungs»-Begriff

Aufgrund dieser widersprüchlichen Haltung, stellt sich die Frage: Welchen «Verschwörungs»-Begriff hat «Einstein»? Aufschlussreich dafür ist der folgende «Einstein»-Kommentar:

«Zweifel, Misstrauen und Widerstand gegen eine etablierte Meinung, das alles zusammen gibt den perfekten Humus für Verschwörungstheorien.»

Dieses Zitat zeigt: «Einstein» geht von einem zweifelhaften «Verschwörungs»-Begriff aus. Denn das Recht auf «Zweifel, Misstrauen und Widerstand gegen eine etablierte Meinung» gehört zum Humus einer freiheitlichen und offenen Gesellschaft. Dieses Recht auf Kritik heisst Meinungsfreiheit und musste in der Epoche der Aufklärung gegen den Adel und den Klerus erkämpft werden.

Auch die Wissenschaft lebt vom Zweifel und vom Widerstand gegen etablierte Meinungen beziehungsweise Theorien, kurz von der kritischen Vernunft. Ironischerweise wäre mit der zitierten Aussage schon der Sendungs-Name «Einstein» der perfekte Humus für «Verschwörungstheorien», denn es gibt wohl wenige Wissenschaftler, die besser geeignet wären als Albert Einstein, um den Widerstand gegen etablierte Meinungen und Theorien zu demonstrieren.

Wenn also «Zweifel, Misstrauen und Widerstand gegen eine etablierte Meinung» den «perfekten Humus für Verschwörungstheorien» bilden würden, dann würden alle WissenschaftlerInnen und KritikerInnen unter dem Verdacht der «Verschwörung» geraten.

Andererseits subsummiert «Einstein» unter dem «Verschwörungs»-Begriff alles von der Plattenhülle von «Breakfast in Amerika» der Musikgruppe «Supertramp» über die «Klimalüge», die wissenschaftliche Kritik an der offiziellen 9/11-Version bis hin zur «jüdischen Weltverschwörung» eines Adolf Hitlers.

Auch «Arena»-Diskussion eingenebelt

Der «Verschwörungs»-Begriff verführt das Denken und trübt die freie Sicht. Nicht nur die «Einstein»-Sendung war davon betroffen, sondern auch die oben erwähnte «Arena».

Gleich zu Beginn der «Arena» starteten «Arena»-Moderator Jonas Projer und Daniele Ganser zu einer Vernebelungsaktion mit dem «Verschwörungs»-Begriff: Als Projer Ganser vorwarf, er verbreite «Verschwörungstheorien» zu 9/11, erklärte Ganser, es habe bei 9/11 «in jedem Fall eine Verschwörung» gegeben. Folglich wäre auch die offizielle Darstellung von 9/11 eine «Verschwörung». Mit diesem inflationären Gebrauch des «Verschwörungs»-Begriffs macht Ganser genau denselben Fehler wie «Einstein». Wenn er so argumentiert, dann ist auch seine Version von 9/11 eine «Verschwörungstheorie» und er darf sich nicht wundern, wenn er als «Verschwörungstheoretiker» bezeichnet wird.

Weil der «Verschwörungs-Begriff» dermassen breit und unklar angelegt ist, können ihn alle nach Belieben mit Inhalten füllen, um damit missbeliebige Kritiker zu disqualifizieren und gleichzeitig die Argumentation ostentativ zu verweigern. So geschehen in der erwähnten «Arena», in der Roger Schawinski den Historiker Ganser offen als «Verschwörungstheoretiker» bezeichnete und gleichzeitig erklärte: «Darum diskutiere ich nicht mit Ihnen (...) und darum gehe ich auch nicht auf 9/11 ein, denn der Fall ist geklärt.»

Zudem lieferte Schawinski in der «Arena» ein Beispiel, wie weitschweifig der «Verschwörungs»-Begriff heute gebraucht wird: Schawinski bezeichnete Trump als «eine Art Verschwörungstheoretiker», weil dieser sich für den «Grössten und «Wichtigsten» halte. Da kann man nur schmunzelnd anmerken: Mit diesem Kriterium gäbe es nicht wenige, auf die dieser «Verschwörungs»-Begriff zuträfe.

Dieser Hickhack war erst der Anfang, denn der «Verschwörungs»-Begriff führte schliesslich zur totalen Verwirrung, als der «Arena»-Moderator versuchte, Ganser auf dem Hintergrund der «Einstein»-Sendung einen lupenreinen Widerspruch anzuhängen.

Daniele Ganser hatte nach der «Einstein»-Sendung getweetet:

Damit empört sich Ganser offensichtlich darüber, dass seine kritische Forschung zu WTC7 von «Einstein» in einer Reihe mit anderen «Verschwörungstheorien» genannt wird. Diese Kritik Gansers an SRF beziehungsweise an «Einstein» trifft aber nur jene Teile der Sendung, in denen Ganser – wie oben gezeigt – als «Verschwörungstheoretiker» eingeordnet wird. Doch in der «Einstein»-Sendung wurde Ganser – wie oben ebenfalls gezeigt – auch fair als Wissenschaftler dargestellt: «Ganser hinterfragt immer wieder kritisch die offizielle Erklärung von 9/11.» In Bezug auf diesen fairen Teil der Sendung trifft Gansers «Diffamierungs»-Vorwurf nicht zu.

Ganser selbst bringt diese differenzierte Sicht in einem Mail an die «Einstein»-Redaktion klar zum Ausdruck:

Die «Arena» liess den zweiten Satz weg und produzierte aus dem Tweet und dem Mail einen Widerspruch:

Als sich Ganser gegen diese Kürzung wehrte, griff Projer zur «Verschwörungs»-Keule: «Jetzt machen Sie eine Verschwörungstheorie live in der Arena». Im Klartext: Damit unterstellte Projer Ganser eine «Verschwörungtheorie», nur weil dieser die Weglassung eines Satzes kritisiert hatte.

Der «Verschwörungs»-Begriff zieht also nicht nur die so bezeichneten «Verschwörungtheoretiker» in seinen Bann, sondern springt auch auf die Kritiker der «Verschwörungtheoretiker» über und verhindert so die Klarsicht.

Jonas Projer (rechts) griff zur «Verschwörungs»-Keule gegen Daniele Ganser (links). Quelle: srf

«Verschwörungs»-Begriff gehört auf die Müllhalde

Fazit: Der «Verschwörungs»-Begriff ist unbrauchbar, weil er eine differenzierte Betrachtung verhindert beziehungsweise als Ersatz für eine faktenbasierte Argumentation eingesetzt wird. Besonders krass zeigt sich das in den Sozialen Medien, wo sich die erregten Gemüter gegenseitig als «Verschwörungstheoretiker» bezichtigen, oft untermalt mit den übelsten Ausdrücken.

Der «Verschwörungs»-Begriff führt hüben wie drüben zu grosser Verwirrung. Deshalb gehört dieser Begriff auf die Müllhalde. Denn gegen Ideologien aller Art gibt es nur ein wirksames Mittel: Die kritische Vernunft.