Daniele Ganser (links) und Moderator Jonas Projer in der Arena vom 24.2.2017 © srf

Jonas Projer griff Daniele Ganser unfair an

Michael Graf / 27. Feb 2017 - In der SRF-Arena vom 24. Februar wurde Ganser als «umstritten» vorgestellt. Eine private Mail-Aussage wurde manipulativ zitiert.

Red. In der Arena-Sendung zum Thema «Trumps Krieg», Fake News und das Misstrauen in die Medien kam es zu einen ungewöhnlichen Eklat zwischen Moderator Jonas Projer und dem eingeladenen Historiker Daniele Ganser, der über «Nato-Geheimarmeen» doktoriert hatte. Der Zürcher Naturwissenschaftler Michael Graf hat die Sendung analysiert. Verschwörungstheorie? Im Kern ging es darum, ob ein Wissenschaftler, der die offizielle Version in Zweifel zieht, wonach das dritte Hochaus 9/11 ebenfalls wegen der entführten Flugzeuge einstürzte, als «Verschwörungstheoretiker» disqualifiziert werden darf. Die Arena versprach interessant zu werden, da die Sendung wichtige Themen wie die Rolle der Medien in Demokratien, «Fake News» und das Vertrauen in die Medien diskutieren wollte. Dafür wurde auf der Seite der Medienkritiker der Historiker Daniele Ganser eingeladen. Bereits zu Beginn der Sendung stellte die Arena Jonas Projer als «umstrittenen Publizisten» vor. Dieses Vorgehen nennt man in den Kommunikationswissenschaften Framing. Indem man Daniele Ganser als «umstritten» betitelt, führt man einen Deutungsrahmen ein. Gansers Aussagen werden dadurch vom ahnungslosen Zuschauer automatisch anders bewertet als jene der anderen Gäste. Warum nicht einfach sagen, dass Ganser eine Doktorarbeit über «Nato-Geheimarmeen» verfasst hat und dass er die offizielle Version des Einsturzes des Dritten Hochhauses in New York bezweifelt? Dann wäre Ganser inhaltlich eingeordnet worden, aber nicht als «umstritten» abgewertet. Eine solche Abwertung führt dazu, seine Aussagen in der Sendung zum vorneherein abzuwerten. Damit wird eine faire und ausgewogene Diskussion erschwert. Die (Dis-)Qualifizierung beim Vorstellen der Gäste war nur der Auftakt zu einem wesentlich gravierenderen Vorfall. Nach rund 15 Minuten zeigte Projer einen öffentlich verbreiteten Tweet von Ganser, den dieser als Reaktion auf eine SRF-Sendung «Einstein» über Verschwörungstheorien verfasst hatte: «Für das SRF ist kritische Forschung zu WTC7 = Verschwörungstheorie. Diffamierung statt Aufklärung. Schade!» Projer wollte Ganser als unglaubwürdig und widersprüchlich vorführen, indem er aus einem privaten Mail Gansers an «Einstein-Produzent» Peter Höllrigl zitierte: «Ich fand den Teil zu 9/11 fair und sachlich. Danke … Herzlich Daniele» Was vordergründig als Widerspruch erscheint, ist keiner. Denn Projer hat den zweiten Satz dieser Mail an Höllrigl unterschlagen. Hier die ganze Mail: «Lieber Peter. Ich fand den Teil zu 9/11 und WTC7 fair und sachlich. Danke. Der Mix mit ‹Klimalüge› und Protokolle hingegen fand ich schlecht. Herzlich, Daniele.» Man kann einen Sendungsteil als ausgewogen und fair erachten, während man die Sendung in ihrer Gesamtheit oder einzelne Aussagen, wie die Bezeichnung als Verschwörungstheoretiker in der Sendung Einstein, kritisiert. Der von Projer aus dem Zusammenhang gerissene Satz stellt eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht dar. Jonas Projer wäre aber meines Erachtens aufgrund des Fairnessgebots verpflichtet gewesen, die Aussagen im Sinne des Gastes zu interpretieren. Während der Sendung beklagte sich Ganser, dass ein Teil des Mail-Zitats weggeschnitten worden sei und kritisierte die Vorgehensweise der Medien in solchen Fällen. Die Situation eskalierte daraufhin rasch. Moderator Projer bezichtigte Ganser, in der Arena eine Verschwörungstheorie zu konstruieren. Dieser Vorwurf war für einen neutralen Moderator unprofessionell, denn es war zu diesem Zeitpunkt nicht ansatzweise ersichtlich, dass Ganser irgendeine Verschwörungstheorie verbreitete. Projer nutzte diese Diffamierung, um die Kritik Gansers am einseitigen Zitat zu kontern. Später drohte Jonas Projer sogar damit, die Sendung abzubrechen. Die Konfrontation Gansers mit angeblich widersprüchlichen Aussagen sollte dazu dienen, die Glaubwürdigkeit des Historikers zu untergraben. Gegenüber den andern Gästen, beispielsweise SVP-Politiker Claudio Zanetti oder Medienbesitzer Roger Schawinksi, griff der Moderator nicht zur gleichen Methode. Das Vorgehen von Jonas Projer in der Arena irritiert. Er hat verschiedene journalistische Grundregeln verletzt. Man kann nicht mit Hilfe einer aus dem Zusammenhang gerissenen Mail, die man sogar noch kürzt, einen Widerspruch konstruieren und die Reaktion des Gastes darauf als Verschwörungstheorie abtun. Zudem muss man der betroffenen Person nach einem happigen Vorwurf ausreichend Zeit geben, sich zu rechtfertigen. Doch Projer blockte Ganser in der Sendung nach kurzer Zeit ab. «Umstritten» verhielt sich in dieser Sendung nicht Gast Daniele Ganser, sondern der Moderator Jonas Projer. ------------------------ Verschwörer auch bei der NZZ? Red. Der Online-Dienst «Klein-Report», der laufend über Medien berichtet, schrieb über die Arena wie folgt: «Der emotionale Streit um eine E-Mail zwischen SRF-Moderator Jonas Projer und Publizist und Historiker Daniele Ganser rückte die Glaubwürdigkeit des Schweizer Fernsehens in den Mittelpunkt einer grossen Debatte. ‹Ich war überrascht, dass ich in der Sendung live erlebte, wie Lückenpresse funktioniert›, kritisierte Ganser nach der Sendung.» ... «Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Glaubwürdigkeit des SRF-Moderators und des Historikers kontrovers diskutiert: Jan Flückiger, noch bis Ende Juni Bundeshausredaktor der NZZ, bezeichnete es als ‹unsauber, Leute, die Kritik an offizieller Version von WTC7 ausüben, pauschal als Verschwörungstheoretiker zu diffamieren›. Zudem überraschte er mit folgendem Tweet: ‹Mindestens WTC7 war kontrollierte Sprengung. Das sieht auch ein Laie.› Dafür erntete er einen Rüffel vom eigenen Geschäftsführer: ‹Wirklich? Wenige Themen der Menschheitsgeschichte sind so gründlich durchleuchtet wie 9/11›, so Veit Dengler, CEO der ‹Neuen Zürcher Zeitung›.»

Es schleckt keine Geiss weg, dass Daniele Ganser gegenüber dem Fernsehen per eMail etwas ganz anderes gesagt hat als auf Twitter. Warum soll das Fernsehen nicht darauf hinweisen? Das stellt zwar Ganser nicht als Ganzes in Frage, aber es kratzt schon an der Glaubwürdigkeit dieses Wissenschaftlers und das ist gut so. Rolf Trechsel, am 27. Februar 2017 um 19:34 Uhr

Schade. dass sich das Schweizer Fernsehen nach «Einstein» schon wieder eine Entgleisung gegenüber Daniele Ganser leistet. Wenn ich die NZZ lese, bin ich selber schuld, wenn ich alle nicht NATO-Konformen Meinungen abqualifiziert sehe.

Jemand der Zwangsgebüren einziehen will braucht aber wohl mehr als die NATO-ausgerichtete Regierung hinter sich. Zudem die SVP dafür auch schon verloren ist.

MfG

Werner T. Meyer Werner Meyer, am 27. Februar 2017 um 19:47 Uhr

Der journalistisch unrelevante Hr. Projer wollte sich auf die billige Art profilieren.

Dumm auch, das der junge Mann nicht daran gedacht hat, dass das Internet nicht vergisst.

Wenn jemand wie Hr. Dr.Ganser, der gewisse Tatbestände in Frage stellt, erwiesenermassen sogar von Wikip. und der WoZ verunglimpft wird, kann das für mich nur bedeuten: 1. «von Rechts bis Links» haben sie Angst vor ihm. 2. Aus gutem Grund... vitto chiarini, am 27. Februar 2017 um 20:05 Uhr

Ich habe die Einstein Sendung auch angeschaut und auch jetzt die Diskussion in der Arena. Das volle Zitat von Ganser hätte man in der Arena bringen können.

Das Zitat lautete:



«Lieber Peter. Ich fand den Teil zu 9/11 und WTC7 fair und sachlich. Danke. Der Mix mit ‹Klimalüge› und Protokolle hingegen fand ich schlecht. Herzlich, Daniele.»



Viele Zuhörer wisse vielleicht nicht, was Ganser mit den «Protokollen» meinte. In der Einstein Sendung waren damit die antisemitischen «Protokolle der Weisen von Zion» gemeint. Mit der Erwähnung dieser «Protokolle» in der Einstein Sendung rückte man 9/11 Kritiker in den Bereich von Antisemiten, von Leuten die an eine jüdische Weltverschwörung glauben.



Jeder sollte sich selbst ein Bild von den Terroranschlägen vom 11. September 2001 machen und eines der vielen Bücher lesen die namhafte Journalisten geschrieben haben, unter anderem Mathias Bröckers. Piloten, (http://pilotsfor911truth.org/), Architekten und Ingenieure: (http://www.ae911truth.org/) haben auf ihren Websiten auch umfangreiche Dokumentationen über die Fragen rund um 9/11 zusammengestellt die lesenswert sind.



Der aus Palästina stammende Elias Davidsson, Sohn deutsch-jüdischer Eltern, hat kürzlich auch ein interessantes Buch zu 9/11 geschrieben: «Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche Leugnung. Die Legende des 9/11 und die Fiktion der Terrorbedrohung», Zambon Verlag, Frankfurt am Main 2017 Heinrich Frei, am 27. Februar 2017 um 21:19 Uhr

Äh, erklärt mir jemand, was an der Gegenüberstellung des Tweets zum Mailauszug falsch sein soll? Ganser hat kritisiert, was er an einer anderen Stelle als fair und sachlich bezeichnet. Was tut da der Rest der eMail zu Sache? Man kann aber auf diesen Details rumreiten - und dabei die wichtigen Fragen vernachlässigen. Wie nennt man das in den Kommunikationswissenschaften?



Ganser IST umstritten. Man kann das den Arena-Gästen natürlich auch vorenthalten. Sie können es dann ja selber z.B. bei Wikipedia nachlesen. Framing funktioniert durchaus auch umgekehrt: Man lade z.B. die Nora Illi ein und behandle sie als einfache, typische Moslem.



Warum Infosperber (schon wieder) die WTC7-Sprengung ins Spiel bringt, kann ich nicht nachvollziehen. Erkläre mir endlich jemand, warum man das tun sollte: Ein Gebäudezusammensturz offiziell als Unfall neben einem Terrorakt darstellen und so doof sein, die vorbereitete Sprengung nicht viel chaotischer und weniger gezielt aussehen lassen. Das nämlich bekäme sogar ich als Laie hin. Und es wäre das allererste, um das ich mir als Beteiligter bei einer solchen Operation Gedanken machen würde... Felix Rothenbühler, am 27. Februar 2017 um 21:24 Uhr