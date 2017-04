NZZaS schweigt über die Gründe der Ärzteschwemme

Urs P. Gasche / 03. Apr 2017 - Immerhin bezeichnet die Zeitung den Ärztemangel in der Schweiz als eine «Mär». Infosperber hatte schon lange darauf hingewiesen.

In der Schweiz haben wir viel zu viele Ärztinnen und Ärzte – zum Schaden von überbehandelten Patientinnen und Patienten. Und wir haben einen zu grossen Anteil ausländischer Ärzte.

«Strategie gegen Ärztemangel»

Die erste Aussage steht im Gegensatz zum Mantra der Ärzteschaft, vieler Politiker und von Gesundheitsminister Alain Berset. Um Bundesgelder locker zu machen, hatten die Lobbys auch die Medien instrumentalisiert. Am 16. August 2012 meldete die TV-Sendung «10vor10» einen «Ärztemangel wegen Numerus Clausus». In der TV-Sendung kamen ausschliesslich Lobbyisten zu Wort, die Bundesgelder forderten. Neben Christoph Eymann als Vertreter der Universitäten auch der Vizedekan der Uni Basel sowie der Präsident der Hausärzte: «Der Ärztemangel ist ein weltweites Problem.» Zuvor hatte der Bundesrat im Jahr 2011 eine «Strategie gegen Ärztemangel und zur Förderung der Hausarzt-Medizin» veröffentlicht.

Infosperber berichtete bereits im August 2012: «Keine Angst vor einem Ärztemangel, Herr Bundesrat! Alle plappern es nach: Bald haben wir zu wenig Ärzte. Doch für die Patienten wäre es besser, wir hätten keine Ärzteschwemme.»

Doch jetzt der Reihe nach. In der «NZZ am Sonntag» weist Redaktorin Birgit Voigt aufgrund der neusten Statistiken nach, dass die Ärztedichte in der Schweiz in den letzten Jahren weiter zugenommen hat.*

Bald die doppelte Ärztedichte als noch im Jahr 1980

1 Arzt oder 1 Ärztin (Vollzeit) pro stets weniger Einwohnerinnen und Einwohner: 1980 1 Arzt/1 Ärztin (je Vollzeit) pro 406 Einwohner 1990 337 2008 263 2011 258 2016 238

Die absolute Zahl der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte hat gemäss FHM-Statistik noch viel stärker zugenommen – seit 1980 fast um das Zweieinhalbfache auf 36'000 –, weil die Schweiz heute viel mehr Einwohner zählt.

Eine ähnlich hohe Dichte an Ärztinnen und Ärzten wie in der Schweiz gibt es unter den Industriestaaten der OECD laut «NZZ am Sonntag» nur noch in Deutschland, Österreich und Italien.

Die Schweizerinnen und Schweizer sind also entweder eine kränkere Bevölkerung, deren Gesundheit besonders viele medizinische Diagnosen, Eingriffe und Medikamente erfordert – ohne dass vergleichbare soziale Schichten länger leben als in andern OECD-Ländern.

Oder aber die Schweizerinnen und Schweizer werden zu häufig diagnostiziert, behandelt, operiert und medikalisiert – ohne medizinischen Nutzen, aber in einem Teil der Fälle mit einem gesundheitlichen Schaden.

Pius Zängele, Direktor des Krankenkassenverbandes Curafutura, ortet in der «NZZ am Sonntag» letzteres: «Wir haben in der Schweiz das Phänomen der Überversorgung.» Zängele nennt gleich ein Beispiel: «Bei den Radiologen sehen wir, dass mehr durchleuchtet wird, als medizinisch angezeigte ist.» Als Grund gibt er an, dass mit Durchleuchtungen und Auswertungen «Einkommen generiert» werden könne.

Über die Ursachen der Ärzteschwemme schweigt sich die «NZZ am Sonntag» aus

Der Hinweis des Curafutura-Direktors ist der einzige Satz im seitenlangen Artikel der «NZZ am Sonntag», der für die extreme Ärztedichte und für die Überbehandlungen der Schweizerinnen und Schweizer einen Grund angibt.

Ist die Schweiz ein Land auf dem Lazarett, deren Bevölkerung immer kränker wird und deshalb immer mehr Doktoren braucht? Nein. Deshalb wird als Grund für den steigenden Ärztebedarf gerne die Alterung der Bevölkerung vorgeschoben, obwohl das Bundesamt für Statistik nachgewiesen hat, dass die Alterung insgesamt fast keinen Mehraufwand verursacht (vgl. «An steigenden Kosten sind nicht die Alten schuld»).

Oder sind es Patientinnen und Patienten, die heute im Gegensatz zu früher wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt springen? Nein. Diese gibt es zwar, aber kaum mehr als früher.

Massnahmen bleiben tabu

Die wahren Gründe für das schier unbegrenzte Wachstum der Ärztezahl werden verschwiegen. Sinnvolle Massnahmen gegen die Ärzteschwemme bleiben tabu:

Das Gesundheitswesen ist ein «Angebotsmarkt». Die Anbieter, also die Ärzte in Praxen und Spitälern, bestimmen weitgehend, wie viel Medizin «konsumiert» wird. Das liegt in der Natur der Sache. Falls es irgendwo zu viele Ärzte gibt, können sie einfach mehr diagnostische Tests vornehmen, intensiver behandeln (ohne Mehrnutzen), die Patienten häufiger aufbieten und sogar – nicht einmal selten – unnötig und vorschnell operieren. Infosperber hat 31. Oktober 2016 darüber berichtet: «Mit unzweckmässigen, weil unnötigen Operationen erhöhen Spitäler und Chirurgen ihre Einkommen. Chefärzte erhalten sogar Boni dafür.» Im Gegensatz zu fast allen Ländern Europas beziehen Praxisärzte in der Schweiz nicht einen Lohn oder eine Pauschale mit wenigen Zulagen, sondern sie können jede «Einzelleistung» in Rechnung stellen. Gleichzeitig reklamieren sie, wie aufwändig und kompliziert dieses «Tarmed»-System sei. Im Gegensatz zu den Ärzten in den meisten andern europäischen Staaten können Ärzte in der Schweiz ihr Einkommen erhöhen, wenn sie mehr behandeln als nötig. Die Folge davon: Je schlechter sie behandeln und je kränker ihre Patienten bleiben, desto mehr können sie verdienen. Diese falschen finanziellen Anreize sind längst bekannt, aber tabu. Die Praxisärzte profitieren von einem Vertragszwang: Alle Kassen sind verpflichtet, sämtliche Ärzte gleich zu zahlen. Könnten Ärzte nicht vom Vertragszwang profitieren, der allen ein hohes Einkommen ermöglicht, würden wohl nicht so viele Studierende das Medizinstudium wählen. Vielleicht bräuchte es an Universitäten keinen Numerus Clausus mehr. Keine andere Berufsausbildung garantiert einen sicheren und lukrativen Arbeitsplatz. Doch das Abschaffen dieses Ärzteprivilegs ist tabu. In ländlichen Regionen fehlen Allgemeinpraxen, während es in Städten zu viele Spezialisten gibt. Wer an die Marktwirtschaft glaubt, löst das Problem so, dass die Tarife für Spezialisten gesenkt und die Tarife für Allgemeinpraktiker auf dem Land erhöht werden. Doch das ist tabu. Alle Länder Europas ausser die Schweiz, Deutschland uns Österreich kennen ein Hausarztmodell. Es leistet bessere Qualität, kommt mit weniger der viel teureren Spezialisten aus. Und es macht den Job von Allgemeinärzten attraktiver. Die schlecht aufgegleiste «Managed Care»-Initiative war ein Versuch, Gruppenpraxen wenigstens etwas zu bevorzugen. Weil es in der Schweiz zu viele Spitäler gibt und einzelne von der Schliessung bedroht sind, versuchen sie ihre Auslastung zu verbessern, aufzurüsten und die Fallzahlen zu erhöhen – selbst mit vielen unnötigen Eingriffen.

«Ärztemangel» ad libidum

Aus all diesen Gründen wird es nach der Lesart von Ärztegesellschaften, medizinischen Fakultäten, Gesundheitsdirektoren und vielen Politikern, die mit der Gesundheitsindustrie verbandelt sind, nie zu viele Ärztinnen und Ärzte geben. Sie vermeiden es tunlichst zu sagen, wie viele Ärzte pro Einwohner denn für eine optimale medizinische Versorgung erwünscht wären. 1980 reichte ein berufstätiger Arzt für 406 Einwohner, heute gibt es einen Arzt pro 238 Einwohner.

Das Fatale: Auch wenn es bald einen Arzt pro 200 oder sogar nur 150 Einwohner gäbe, könnten immer noch alle Ärzte das gleiche Einkommen erreichen wie die Ärzte heute. Denn Ärzte können die Menge der Leistungen fast beliebig ausweiten. In der Tat verdienen Ärzte gleicher Fachrichtung überall in der Schweiz fast gleich viel, ob sie nun in einer Gegend mit hoher oder tiefer Ärztedichte praktizieren. Universitäten und Kantone können selbst bei noch höherer Ärztedichte einen «Ärztemangel» geltend machen, um vom Bund zusätzliches Steuergeld zu erhalten.

Schlecht für Patientinnen und Patienten

Die falschen finanziellen Anreize und die genannten Tabus haben schwerwiegende Folgen. Am einschneidendsten betrifft es die Gesundheit. Denn Ärzte in grosser Konkurrenz miteinander können ihre Einkommen nur halten, wenn sie unnötig viel diagnostizieren, behandeln und operieren.

Professor André Busato vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern sprach von «medizinisch nicht begründbaren Leistungen». Sie lassen sich innerhalb der Schweiz mit Recherchen aufgrund von Zahlen des Bundesamts für Statistik belegen. Hier nur ein Beispiel:

Bevor im Tessin im Jahr 1998 ein kardiologisches Zentrum eröffnet wurde, brauchten die Tessiner deutlich weniger Herzbehandlungen als der Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung. Heute landen herzschwache Tessinerinnen und Tessiner doppelt so häufig auf dem Behandlungstisch als die Deutschschweizer. Ein Nutzen ist nicht nachgewiesen. Die Risiken tragen die Patientinnen und Patienten.

Zu den gesundheitlichen Risiken von Überbehandlungen ohne Nutzen kommen die finanziellen Folgen. So lange die Schweiz nicht an den erwähnten Tabus rührt und an den falschen finanziellen Anreizen nicht rüttelt, bleibt die Gesundheitsindustrie ein Fass ohne Boden. Wer an diesem inzwischen 30-Milliarden-Markt (nur obligatorische Grundversicherung) mit verdient, verteidigt seine Pfründen. Einigkeit unter den Beteiligten gibt es nur dort, wo noch mehr Gelder zu holen sind. Zum Beispiel Bundesgelder zum Finanzieren von ein paar Hundert zusätzlichen Ärzten jährlich. Oder dort, wo Patientinnen und Patienten – mit der schwächsten Lobby – zur Kasse gebeten werden können. Zum Beispiel mit höheren Mindest-Franchisen.

*Originalartikel der «NZZ am Sonntag» vorläufig nur gegen Bezahlung erhältlich.

