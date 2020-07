Wenn ein Faktencheck zu Behauptungen verkommt

Behauptungen statt Fakten gegen die Konzernverantwortungsinitiative

Markus Mugglin / 16. Jul 2020 - Wie Faktenchecks nicht zu machen sind, zeigen die Gegner der Konzernverantwortungsinitiative.

Die Richtigkeit von Aussagen überprüfen, verspricht die Plattform «guter-punkt.ch» (abgerufen am 14.07.2020). Und scheinbar zu staatspolitischer Verantwortung bekennend verspricht sie, dass es ihr darum gehe, die «wichtige Diskussion zur Konzern-Verantwortungs-Initiative (zu) versachlichen» und «zur Debattenkultur» beizutragen. KVI-Faktencheck wird es auch genannt. Die Prüfung der Richtigkeit müsste also – wie uns Wikipedia lehrt – «anhand von nachprüfbaren, rationalen und objektiven Fakten» erfolgen.

Nur Gegner als «Fakten-Lieferanten»

Der Anspruch ist hoch, offensichtlich zu hoch für «SuccèSuisse», einer bei der Kommunikationsagentur furrerhugi angesiedelten Stelle, die den KVI-Faktencheck verantwortet. Unter den acht Kapitelüberschriften mit insgesamt 22 Texten richtet sich die Überprüfung nur gegen Behauptungen deklarierter Aussagen der Konzernverantwortungs-Initianten. Die Behauptungen der Gegner werden nicht nur nicht hinterfragt. Sie werden gar zu angeblichen Fakten emporstilisiert.

Mal dient eine Aussage der Handelskammer Zentralschweiz als Beleg gegen eine «Behauptung» einer Befürworterin der Initiative, andere Male sind es Äusserungen der Ständeräte Ruedi Noser und Beat Rieder, den beiden Wortführern gegen die Initiative und gegen den griffigen und schliesslich unterlegenen Gegenvorschlag des Nationalrates, oder es wird ausgiebig Professor Karl Hofstetter zitiert, ohne zu erwähnen, dass dieser bis vor kurzem «SwissHoldings, den Verband der multinationalen Unternehmen in der Schweiz» präsidierte, den Verband also, der während des parlamentarischen Prozesses mehr als irgendwer gegen die Konzernverantwortungs-Initiative lobbyiert hat. Oder aus der Wissenschaft stützen sich die «guter-punkt»-Faktenchecker ausschliesslich auf Professoren, die längst als Initiativ-Gegner bekannt sind. Es wird dem Wirtschaftsethiker Markus Huppenbauer von der Universität Zürich die Ehre erwiesen und auch Professor Philipp Aerni ebenfalls von der Universität Zürich, der als einer der Faktencheck-Texter noch selber in die Tasten greift.

Keine Referenz wird den zahlreichen Stimmen aus der Wissenschaft erwiesen, die sich seit der Einreichung der Initiative zustimmend oder kritisch abwägend zur Konzernverantwortungsinitiative zu Wort gemeldet haben. Beispielsweise ergänzend zum Wirtschaftsethiker Huppenbauer der Universität Zürich der emeritierte Wirtschaftsethik-Professor Peter Ulrich der Universität St. Gallen, der sich für die in der Initiative formulierte «rechtlich klar definierte Sorgfaltspflicht» ausspricht. Und während die Faktenchecker den ehemaligen Swissholdings-Präsidenten Karl Hofstetter ausgiebig aus einem am 12. Juni 2019 in der NZZ publizierten Streitgespräch zitieren, erwähnen sie seinen damaligen Kontrahenten im Interview, Professor Walter Stoffel, mit keinem Wort. Sie verschweigen, wie der an der Universität Freiburg lehrende Experte für Wirtschaftsrecht und internationales Privatrecht nüchtern und sachlich auf polemische Äusserungen antwortete: dass beispielsweise die vorgesehene Sorgfaltspflicht keine Beweislastumkehr, sondern vielmehr die normale Beweislast für Rechtsverletzungen wie zum Beispiel von Menschenrechten bedeute.

Auch die offensichtlichen Mängel bei der Umsetzung der Menschenrechte durch Schweizer Unternehmen, wie eine im Auftrag des Bundes verfasste Studie festgestellt hat, sind den Textern von «guter-punkt.ch» nicht der Erwähnung wert. Entgegen den Studienergebnissen wird hingegen die Meinungsäusserung von Ständerat Ruedi Noser, dass sich «99,9 Prozent absolut richtig» verhalten, als Faktum präsentiert.

Schlagworte statt Argumente

Litaneimässig werden die Schlagworte der Initiativgegner verbreitet: zur angeblich verlangten Beweislastumkehr auf Kosten der Unternehmen, dass die Schweiz zum «Eldorado für die internationale Klageindustrie würde», «ein grosses Erpressungspotenzial» entstünde, dass sich die Schweiz als «juristische Kolonialmacht» aufspielen müsste. Nach der Methode des copy-paste wird mehrfach behauptet, die Unternehmen müssten laut Initiative ihre Unschuld «lückenlos nachweisen», obwohl «lückenlos» im Initiativtext nicht zu finden ist.

Differenzierungen sind rar und gibt es mal welche, können sie gar mehr zur Verwirrung statt Klärung beitragen. Auf die «Behauptung», dass Frankreichs Gesetz für eine Sorgfaltsprüfungspflicht für Konzerne den Forderungen der Initiative sehr ähnlich sei, gehen zwei Texte ein – im einen Fall faktencheck-würdig informativ und nachvollziehbar, im anderen Fall hingegen selektiv einseitig. Die Urteile fallen entsprechend widersprüchlich aus. Einmal wird die «Behauptung» der Initiative als halb richtig/halb falsch bewertet. Das andere Mal setzen die Juroren die Marke auf dem farbigen Querbalken von falsch am linken Ende bis richtig am rechten Ende sehr nahe bei ganz «falsch». Hier wird nur etwa ein Zehntel statt halbe Richtigkeit konzediert.

Dass zur gleichen Frage zwei verschiedene Texte aufgeschaltet werden, mag man als organisatorisches Versehen abtun. Da sie inhaltlich stark voneinander abweichen, ist es mehr als nur das. Wem die Fehlleistung anzulasten ist, lässt sich von aussen nicht beurteilen. Namentlich legt die Webseite «guter-punkt.ch» nur offen, dass die Journalisten Thomas Hämmerli und Lukas Rüttimann, die Journalistin Marianne Siegenthaler und Professor Philipp Aerni von der Universität Zürich als Texter und Texterin mitwirkten. Die einzelnen Beiträge werden personell nicht zugeordnet.

«Alle Fakten, Informationen und Argumente für eine echte Debatte auf den Tisch zu legen», verspricht «guter-punkt» auf der Webseite. Doch statt auf den Tisch zu legen, fallen viele Fakten unter den Tisch.