Wenns ums Fliegen geht, ist die Schweiz ein wandelnder Bancomat

Zuerst geben wir ihnen Taxpayer-Money, insgesamt 1,3 Milliarden Franken, danach lassen wir den Airline-Managern freie Bahn.

In Österreich muss die Austrian Airlines 1’100 von 7’000 Stellen abbauen. Die Löhne werden um 13 Prozent gekürzt. In der Schweiz nichts dergleichen. Die Chefs der Swiss planen weder Abbau noch Lohnkürzung. Stattdessen ziehen sie die ersten 300 Millionen ihrer neuen Kreditlinie bei den Banken. Backed by Bern. Der eidgenössische Steuerzahler steht gerade für die Ausgaben der Schweizer Airline.

Schweizer Airline? Nicht wirklich. Es handelt sich um eine 100-Prozent-Tochter der Deutschen Lufthansa. Gleich wie bei der Austrian Airlines, auch sie ist in Vollbesitz des deutschen Aviatik-Konzerns. Während aber dort saniert wird, bevor der Staat hilft, verläuft es bei uns genau umgekehrt.

Zuerst geben wir Taxpayer-Money, insgesamt 1,3 Milliarden Franken, danach lassen wir den Airline-Managern freie Bahn. Diese lachen sich ins Fäustchen. Und bedanken sich überschwänglich in öffentlich Reden. Er sei „froh, dankbar und erleichtert, dass wir für die Swiss jetzt eine Lösung haben“, sagt Swiss-Chef Thomas Klühr laut NZZ. Man versuche nun, ohne Stellenabbau über die Runden zu kommen, meint der Lufthansa-Statthalter in Zürich-Kloten.

Die 9’000 Swiss-Mitarbeiter arbeiten kurz, erhalten aber bis Ende Juni 100 Prozent ihres Lohns. 80 Prozent vom Staat via Kurzarbeits-Entschädigung, die restlichen 20 Prozent von ihrem Arbeitgeber, der Swiss. Die wiederum holt sich das Geld bei der UBS und der CS in Form eines Kredits. Und den kriegt sie allein deshalb, weil der Bund und damit der Schweizer Bürger dafür bürgt.

Danke, danke, danke, meint Klühr und lacht sich die Hucke voll. Der Steuerzahler gibt, der Swiss-Manager nimmt.

Warum tun wir das? Ganz einfach: Kloten ist heilig. Das Drehkreuz mit Direktflügen in alle Ecken der Welt ist uns die zweite Milliardenrettung innert 19 Jahren wert.

Hängt das Glück von Zürich und der Schweiz wirklich von einem Mega-Hub ab? Das wollen uns die Aviatik-Chefs erneut weismachen. Regionen wie Barcelona blühen auch ohne Gross-Drehkreuz. Der Hub Zürich-Kloten ist vor allem für eine Gruppe da: die Aviatiker. Sie schaffen es, die Politiker für sich einzunehmen. Mal für Mal. Wenns ums Fliegen geht, wird der Schweizer zum wandelnden Bancomaten.

