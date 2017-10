«Der nächsten Krise sind wir ausgeliefert»

Red. / 16. Okt 2017 - Meldungen über Wachstumszahlen und weniger Arbeitslose sollten uns nicht beruhigen, warnt Kurt Schiltknecht, ex-Chefökonom der SNB.

Der ehemalige Chefökonom der Schweizerischen Nationalbank kritisiert die Politik der Notenbanken: «Das Denken vieler Notenbanken wird von den geldpolitischen Ideen geprägt, die zwar an den führenden englischsprachigen Hochschulen gelehrt werden, sich aber in der Praxis nicht bewährt haben.» Auch in den Medien würden diese untauglichen geldpolitischen Ideen dominierend verbreitet.

Einen Fast-Zusammenbruch der Finanzmärkte nach 2007/2008 konnten die Notenbanken mit dem Öffnen der Geldschleusen verhindern. Seither aber hätte man von den Grossbanken das Halten von viel mehr Eigenkapital verlangen müssen, denn nach der Stabilisierung des Bankensystems sei «die Eigenkapitalausstattung der meisten Banken ungenügend» gewesen, sagt Schiltknecht. «Hinzu kommt, dass vor allem die Banken in den überschuldeten Ländern Südeuropas nicht nur keine neuen Kredite aus den bessergestellten Ländern erhielten, sondern alte Kredite an die Banken dieser (bessergestellten) Staaten zurückzahlen mussten.»

Bei einem Wiederaufflammen der Banken-, Schulden- oder Euro-Krise müssten die Notenbanken ihre überdimensionierten Bilanzen durch Interventionen auf den Finanzmärkten noch weiter ausbauen, erklärt Schiltknecht. «Dann wäre der Zeitpunkt nicht mehr fern, in dem fast alle Staatsschulden und ein beträchtlicher Teil der kotierten Wertpapiere in den Händen der Notenbanken lägen.»

Dazu auch google Liste der Länder nach Staatsschuldenquote

Vergleiche EU inklusive Deutschland mit Laos, Vietnam und Simbabwe !

Simbabwe gilt als Inbegriff bodenloser Schlamperei, steht aber besser Deutschland da !

Dazu kommen noch verdeckte Schulden durch PPP/ ÖPP ( siehe u.a. A2 Pleite ).

Weiterhin sind noch 3.000 Milliarden Euro fauler Kredite in der EU, für die hauptsächlich der deutsche Steuerzahler bürgt ( Quelle Manager Magazin ).



Gute Nachricht, die EU gerät nicht in die nächste Krise.

Schlechte Nachricht, die EU ist noch voll in der Krise 2008/ 2009.

siehe dazu BIP Entwicklung

Etliche Länder wie Frakreich und Italien liegen im BBIP noch weit unter 2008.



Hinzu kommt ein Produktivitätsrückgang in Deutschland seit 4 Jahren. Stieg vorher langjährig um 1,7 % pro Jahr.

siehe u.a Die Welt

"Die rätselhafte Stagnation der deutschen Wirtschaft"





Dazu passt die Aussage von George Soros, das Festhalten am Marktfundamentalismus seit Thatcher und Reagan, führte zu einer Superblase, die nun zu platzen droht. Der Markfundamentalismus basiert auf einen Irrtum, Finanzmärkte streben kein Gleichgewicht an ( Quelle Wikiepedia unter George Soros ).



2008/ 2009 wurde die Blase nur angepickt, der große Knall steht noch bevor.

Dieter Gabriel, am 16. Oktober 2017 um 12:25 Uhr