Erschütternde Aufnahmen aus Tierversuchslabor dank Undercover

Red. / 18. Okt 2019 - Auftraggeber war auch eine Schweizer Pharmafirma. Weder sie noch staatliche Aufsichtsbehörden wollen Missstände bemerkt haben.

Ort der Medikamententests an Tieren ist das Versuchslabor LPT in der Nähe von Hamburg. Das Familienunternehmen ist eine der grössten Tierversuchsanstalten in Deutschland. Auftraggeber sind Pharmafirmen aus der ganzen Welt, auch die Schweizer Biotechfirma Inthera Bioscience in Wädenswil.

Weder Pharmafirmen noch das zuständige Veterinäramt im Landkreis Harburg bei Hamburg hatten dem Labor unangemeldete Besuche gemacht, um die Tierversuche zu kontrollieren. Eigentlich hätten beide alarmiert sein müssen, denn das Versuchslabor LPT hatten weder dem örtlichen Bürgermeister noch Politikern geschweige denn Medien den Zutritt zu den verschiedenen Anlagen gewährt. Nur dank einem eingeschmuggelten Tierschützer des «Soko Tierschutz», der sich von Januar bis März 2019 als Tierpfleger anstellen liess und heimlich Videoaufnahmen machte, kamen die tierquälerischen Praktiken des Labors ans Licht der Öffentlichkeit. «Soko Tierschutz» fordert für die LPT-Verantwortlichen Gefängnisstrafen. Der Leiter des Veterinäramts im Landkreis Harburg räumt nach Visionierung der Aufnahmen ein, dass Affen nicht vorschriftsgemäss gehalten wurden und wahrscheinlich weitere Rechtsverstösse vorliegen. Das Labor LPT macht geltend, es sei bisher noch nie beanstandet worden.

Einen Teil der Aufnahmen strahlten die SRF-Sendung «Kassensturz» und die ARD-Sendung «Fakt» am 15. Oktober aus.

Hier Ausschnitte in der Länge von gut fünf Minuten: