Die Wirtschaft wächst weltweit nur auf Pump

Red. / 28. Aug 2017 - Finanzprofessor Marc Chesney hält Schuldenschnitte für unvermeidlich und befürwortet eine Mikrosteuer auf Finanztransaktionen.

Red. Die Trump-Administration will die Regulierung des Finanzmarkts lockern: Weniger Eigenkapital soll vorgeschrieben sein und der Eigenhandel wieder teilweise zugelassen – zur Freude von Grossbanken wie JP Morgan, Morgan Stanley und Goldman Sachs (vgl. NZZ: «US-Banken reiben sich bereits die Hände»). Das Gegenteil fordert der Zürcher Finanzprofessor Marc Chesney, um «die gefährliche Dynamik des Finanzcasinos einzudämmen». Interview von Timo Kirez auf RTdeutsch.

Timo Kirez: Allein im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die Kreditkarten-Schulden in den USA um 18 Milliarden US-Dollar. Ist das so dramatisch wie es klingt?

Marc Chesney: Ja, das ist eine riesige Summe, aber trotzdem nur eine Dimension des Schuldenproblems. Die weltweiten, globalen Schulden, private und öffentliche zusammengenommen, entsprechen ungefähr 217 Billionen US-Dollar, das heisst 327 Prozent des weltweiten Bruttoinlandprodukts (BIP). Und die Schulden steigen sogar schneller als das BIP. Die Finanzlage ist unstabil.

Es ist ein Teufelskreis:

Immer mehr Schulden wären hilfreich, um das Wachstum zu fördern;

Wachstum wäre wiederum hilfreich, um einen Teil der Schulden zu bezahlen.

Doch das funktioniert nicht. Die Schulden werden immer grösser, und das Wachstum ist nicht stark genug, um die Schulden zu tilgen. Wir brauchen neue Paradigmen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Was hat sich seit der Finanzkrise 2008 verändert? Im Positiven? Im Negativen?

Im Positiven: Die Finanzprobleme scheinen weniger akut als noch im Jahr 2008. Im Negativen: Die Finanzlobbys sind noch einflussreicher geworden.

Was genau meinen Sie damit, dass die Finanzlobbys einflussreicher geworden sind?

Die Finanzlobbys sind in der Lage, ihre Interessen der Gesellschaft aufzuzwingen. In Europa oder in Nordamerika ist es ganz gleich, ob man links oder rechts wählt – am Ende des Tages gibt es nur eine Finanzpolitik, und zwar diejenige, welche die Finanzmärkte befriedigt. Das ist gefährlich für die Demokratie.

Müssen wir mit einer neuen, vermutlich noch schlimmeren Krise rechnen?

Eine neue akute Phase der Finanzkrise ist leider nicht ausgeschlossen, da nicht nur die Schulden, sondern auch die Derivate riesig sind. Ihr Nennwert entspricht ungefähr dem Zehnfachen des weltweiten BIPs. Mit Derivaten kann man Wetten auf den Bankrott von Ländern und Unternehmen abschliessen. Sie fördern die Entwicklung des Finanzcasinos.

Gäbe es eine Möglichkeit, die Schuldenkrise zu lösen?

Ein Schuldenschnitt ist wahrscheinlich unvermeidlich. Eine Mikrosteuer auf sämtliche elektronische Finanztransaktionen wäre ausserdem positiv, um die gefährliche Dynamik des Finanzcasinos einzudämmen. Diese Dynamik ist sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft gefährlich.

