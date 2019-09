Trotz Atom-Ausstieg: Subventionen für Frankreichs Flop-Reaktor

© psi

Paul Scherrer Institut: Die Akzeptanz der Atomenergie in Europa verbessern

Kurt Marti / 15. Sep 2019 - Frankreich zieht dem Forschungs-Reaktor Astrid den Stecker. Auch die Schweiz ist mit ihren Euratom-Subventionen daran beteiligt.

Der französische Forschungs-Reaktor Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) sollte den Einstieg in die 4. AKW-Generation garantieren. Als Nachfolge-Projekt des gescheiterten Schnellen Brüters Superphenix wurde Astrid als «inhärent sicher», «nachhaltig» und für den Klimaschutz angepriesen. Rund 740 Millionen Euro hat der natriumgekühlte Forschungs-Reaktor Astrid bis Ende 2017 verschlungen. 2025 sollte ein erster Prototyp in Betrieb gehen.

Doch jetzt ist Schluss. Ende August publizierte Le Monde einen entsprechenden Bericht. Das französische Kommissariat für Atomenergie und alternative Energien (CEA) hat dem Reaktor-Traum der Atom-Industrie den Stecker gezogen. Gegenüber Le Monde erklärte das CEA, dass «ein Prototyp kurz- und mittelfristig nicht geplant» sei. Stattdessen wolle man sich «in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts» wieder damit befassen. «Astrid ist tot», kommentierte darauf eine interne Quelle gegenüber Le Monde.

«Um die Akzeptanz der Kernenergie zu verbessern»

Das ist ein schwerer Schlag für die Atom-Lobby – auch in der Schweiz. Denn das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen (AG), das der ETH Zürich angeschlossen ist, koordiniert das Euratom-Forschungsprojekt ESFR-SMART (European Sodium Fast Reactor Safety Measures Assessment and Research Tools) für natriumgekühlte Brutreaktoren der 4. Generation, insbesondere für den Astrid-Reaktor.

Neben dem PSI nehmen am ESFR-Forschungsprojekt beispielsweise der französische Frameatom-Konzern (früher Areva) und die Électricité de France (EDF) teil. Das Budget für die Jahre 2017 bis 2021 beträgt 9,9 Millionen Euro aus dem Euratom-Topf.

Brisant ist die Zielsetzung des ESFR-Projektes: «Um die Akzeptanz der Kernenergie in der Öffentlichkeit zu verbessern und ihre zukünftige Rolle in Europa zu sichern, muss die deutlich höhere Sicherheit neuer Reaktoren im Vergleich zu herkömmlichen Reaktoren nachgewiesen werden.» Das Projekt werde «in enger Zusammenarbeit mit dem Astrid-Programm» durchgeführt und ziele darauf ab, «die Sicherheit der natriumgekühlten Brutreaktoren der 4. Generation» zu verbessern.

Mit Schweizer Steuergeldern: Werbung für zukünftige europäische AKW

Auch die Schweiz subventioniert das ESFR-Forschungsprojekt für den französischen Flop-Reaktor Astrid. Und das geht so: Um beim europäischen Forschungsprogramm Horizon 2020 dabei zu sein, hat das Parlament im Jahr 2013 für die Jahre 2014 bis 2020 Subventionen von rund 244 Millionen Franken für die europäische Atomforschung gesprochen, davon rund 110 Millionen für das Kernspaltungs-Programm der Euratom und rund 134 Millionen für das Kernfusions-Programm.

Diese Subventionen fliessen nun in Form von Forschungs-Aufträgen in die Schweiz zurück. Im Jahr 2017 waren das im Bereich der Kernspaltung 16 Projekte, wie der Bundesrat auf eine Interpellation der Schaffhauser SP-Nationalrätin Martina Munz erklärte. Eines dieser Projekte ist das ESFR-Projekt zur Akzeptanzverbesserung für das inzwischen abgestürzte Astrid-Projekt.

Im Klartext: Die Schweiz, die 2011 beschlossen hat, aus der Atomenergie auszusteigen, finanziert über ihre Euratom-Subventionen ein Forschungs-Projekt, das paradoxerweise Werbung für zukünftige europäische Atomkraftwerke macht.

Bundessubventionen für französische Atom-Träume stoppen

Die PSI-Forschung zur Verbesserung der Akzeptanz von zukünftigen Atomkraftwerken in Europa widerspricht dem Schweizer Beschluss zum Atom-Ausstieg. Auch der Bundesrat hielt 2012 in seiner Botschaft zum Aktionsplan «Koordinierte Energieforschung Schweiz» die folgenden «prioritären Schwerpunkte» fest: «Sicherheitsforschung, Strahlenschutz, Bewirtschaftung radioaktiver Abfälle sowie Betrieb und Rückbau der bestehenden Anlagen (neue Verfahren, Komponenten, Systeme usw.).» Diese seien für die Sicherheit der noch bestehenden Schweizer Atomkraftwerke «von zentraler Bedeutung».

Von einer Forschung für zukünftige Atomkraftwerke in Europa ist in der bundesrätlichen Botschaft keine Rede und schon gar nicht von einer Akzeptanzverbesserung. Der Bundesrat spricht einzig von der Sicherheitsforschung für den Betrieb und den Rückbau der bestehenden AKW in der Schweiz. Das eidgenössische Parlament sollte ihn gelegentlich daran erinnern, um die Verschleuderung von Bundesgeldern für französische Atom-Träume zu stoppen.