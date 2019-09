Klimarappen: Trojanisches Pferd endlich schlachten

Statt eine CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoffe einzuführen, spielt der Ständerat das Klimarappen-Theater der fossilen Lobby weiter.

Der Ständerat stimmte gestern einem CO2-Kompensations-Aufschlag auf Treibstoffe von maximal 10 bis 12 Rappen im CO2-Gesetz zu. Gleichzeitig überwies er ein Postulat zur Abklärung einer zukünftigen CO2-Lenkungsabgabe an den Bundesrat.

Was auf den ersten Blick nach politischer Tatkraft aussieht, ist das Gegenteil. Damit wird die CO2-Abgabe erneut auf die lange Bank geschoben, um Zeit zu gewinnen – in der Hoffnung, die Klima-Debatte werde sich nach den Wahlen wieder abkühlen.

Zur Erinnerung: Der Bundesrat schlug bereits im ersten Entwurf des CO2-Gesetzes im Jahr 1994 eine CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoffe vor. Doch dann folgte die permanente Sabotage der fossilen Lobby bis heute (siehe dazu: 25 Jahre Polit-Krimi um eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe). Dass jetzt der Ständerat keine CO2-Abgabe ins CO2-Gesetz aufnimmt, ist nichts anderes als eine Fortsetzung dieser Sabotage-Politik.

Der Kompensations-Aufschlag ist das entscheidende Werkzeug dieser Sabotage, denn er wurde ursprünglich im Jahr 2005 unter der Bezeichnung «Klimarappen» von der fossilen Lobby in die offizielle Klimapolitik eingeschleust, um eine wirksame CO2-Lenkungsabgabe zu verhindern. Ein trojanisches Pferd – mit dem Resultat, dass der Privatverkehr, welcher der Hauptverursacher des CO2-Ausstosses in der Schweiz ist, seit zwei Jahrzehnten die Ziele zur Senkung des CO2-Ausstosses massiv verfehlt.

Seit 2005: Lächerliche 1,5 Rappen pro Liter Treibstoff

Im Jahr 2005 übernahm die Erdölvereinigung (seit kurzem: Avenergy Suisse) mit der «Stiftung Klimarappen» den Vollzug der Klimapolitik im Bereich des Verkehrs. Im Stiftungsrat des Klimarappens nahmen einzig Vertreter der fossilen Lobby Einsitz. Im Jahr 2012 präsentierte die damalige Energieministerin Doris Leuthard das Resultat dieser dreisten Machtübernahme durch die fossile Lobby: Die Ziele zur Senkung des CO2-Ausstosses des Privatverkehrs wurden haushoch verfehlt.

Trotzdem ging der bürokratische Subventions-Leerlauf – verbunden mit dem fragwürdigen Ablasshandel im Ausland – weiter. Eine neue «Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation» (KliK) wurde gegründet. Im KliK-Stiftungsrat machten sich erneut die Vertreter der fossilen Lobby breit. 2013 wurde der Klimarappen mit einer Obergrenze von 5 Rappen gesetzlich verankert und hiess fortan «CO2-Kompensations-Aufschlag». Damit war das Hauptziel der fossilen Lobby einmal mehr erreicht: die Verhinderung einer wirksamen CO2-Lenkungsabgabe auf Treibstoffen.

Trotz der sehr tiefen Obergrenze von 5 Rappen blieb der Kompensations-Aufschlag auf dem bisherigen Niveau des Klimarappens von lächerlichen 1,5 Rappen pro Liter Benzin und Diesel. Zum Vergleich: Eine wirksame CO2-Lenkungsabgabe müsste stufenweise von 20 auf rund 50 Rappen erhöht werden. Kein Wunder, dass der CO2-Ausstoss durch Treibstoffe im Vergleich zu 1990 um 3,3% (Stand 2018) anstieg, statt gemäss den Zielen des Bundes bis 2020 um 10% zu sinken.

Fossile Lobby kann sich erneut ins Fäustchen lachen

Als der Ständerat gestern einem Kompensations-Aufschlag von maximal 10 bis 12 Rappen zustimmte, konnte sich die fossile Lobby erneut ins Fäustchen lachen. Damit hat sie auch in Zukunft die Möglichkeit, mit einem viel tieferen Kompensations-Aufschlag weiterzuwursteln. Im schlimmsten Fall mit den bisherigen 1,5 Rappen.

Wiederum hat es die fossile Lobby mit ihrem trojanischen Pferd Klimarappen geschafft, dass die CO2-Lenkungsabgabe nicht im revidierten CO2-Gesetz vorkommt und dass sie mit dem Kompensations-Aufschlag auch in Zukunft ein Mittel in der Hand hat, um eine CO2-Lenkungsabgabe zu sabotieren.

Deshalb stellt sich die Frage: Wie lange noch will sich das Parlament von der fossilen Lobby an der Nase herumführen lassen, statt endlich das trojanische Pferd des Klimarappens zu schlachten und eine wirksame CO2-Lenkungsabgabe einzuführen, die vollständig an die Bevölkerung zurückerstattet wird – unbürokratisch und sozialverträglich?