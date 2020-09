E-Bikes: Unfallstatistiken sagen bloss die halbe Wahrheit

Felix Schindler / 26. Sep 2020 - Immer mehr getötete E-Bike-Fahrer, immer mehr Schwerverletzte. Der Bund impliziert, dass E-Bike-Fahren gefährlicher wird. Zu Recht?

Zwei Mal pro Jahr liefert das Bundesamt für Strassen (Astra) die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik – und seit Jahren sind die Fahrer und Fahrerinnen von Velos mit elektrischer Unterstützung die Sorgenkinder der Verkehrssicherheitsexperten. So widmet sich die gestrige Medienmitteilung auch keinem Verkehrsteilnehmer so stark wie dem E-Bike-Fahrenden.

Nun wissen wir: In der ersten Hälfte dieses Jahres sind 207 Elektrovelo-Fahrer/innen schwer verletzt worden, weit mehr als doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren (+258 Prozent). Und das Astra schreibt auch: Besonders bei den schwer verunfallten E-Bike-Fahrenden seien «20 Prozent der durch diese verursachten Unfälle auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen». Im Jahr zuvor seien das bloss 8 Prozent gewesen.

Kurz: Die Unfälle nehmen zu – und die Ursache ist immer häufiger zu schnelles Fahren. Der naheliegende Schluss dürfte für die meisten lauten, dass E-Bike-Fahren immer gefährlicher wird und Elektrovelo-Fahrende selbst daran schuld sind. In derselben Medienmitteilung erklärt das Astra, der Bundesrat wolle die Sicherheit von E-Bike-Fahrenden nun mit mehreren Massnahmen verbessern, etwa mit einer Helmpflicht für langsame E-Bikes. Und die Medien machen daraus Titel wie: «Hauptproblem Geschwindigkeit: Mehr schwere Unfälle mit E-Bikes» (thunertagblatt.ch). Alles passt perfekt zusammen.

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn in der Statistik fehlen mehrere Informationen, die wichtig wären, um diese Zahlen besser einordnen zu können.

1. Nicht nur die Zahl der Unfälle mit Elektrovelos hat zugenommen, sondern auch die Zahl der Elektrovelo-Fahrenden. Wie stark? Ganz genau kann man das nicht sagen, aber es gibt belastbare Indizien: 2016 gab es in der Schweiz ungefähr 330'000 E-Bikes, heute sind es rund 750'000. Vergleicht man also die Entwicklung des E-Bike-Bestandes und jene der Unfälle mit schwerverletzten E-Bike-Fahrenden, sieht man eine nahezu perfekte Korrelation.

Der Bestand der Elektrovelos und die Zahl der Unfälle korrelieren fast perfekt. (Daten: Astra, Velosuisse, Mikrozensus Mobilität; Grafik: fxs)

So tragisch jeder einzelne dieser vielen Unfälle ist: Es ist mindestens wahrscheinlich, dass die Zunahme in allererster Linie damit zu tun hat, dass immer mehr Menschen E-Bikes fahren. Das Astra verliert über diesen Zusammenhang kein einziges Wort.

Warum nicht? «Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erhebt keine statistischen Angaben zu den Veloverkäufen und den zurückgelegten Strecken. Dies erfolgt durch Dritte», sagt Astra-Sprecher Guido Bielmann auf Anfrage.

2. Besonders markant zugenommen haben die Unfälle im Vergleich zur Vorjahresperiode, nämlich um 40 Prozent. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurde in der Schweiz so viel Velo gefahren wie noch nie. Ein Forschungsprojekt der ETH zeigte, dass sich während des Lockdowns die zurückgelegten Tagesdistanzen fast verdreifacht haben. Es ist also mindestens wahrscheinlich, dass die Unfälle mit Schwerverletzten weniger stark gestiegen sind als die gefahrenen Kilometer. Das würde heissen, dass das Risiko zu verunfallen sogar gesunken ist. Und wieder: Das Astra verliert über diesen Zusammenhang kein einziges Wort.

3. «Häufigste Unfallursache bei den schwer verunfallten Personen ist die nicht angepasste Geschwindigkeit», schreibt das Astra – und zwar vor allem bei E-Bike-Fahrenden. Immerhin 20 Prozent der Unfälle, die E-Bike-Fahrende verursacht haben, gehen darauf zurück, 2019 waren es nur 8 Prozent. Nur: 20 Prozent von was? Wie viele Unfälle wurden von E-Bike-Fahrenden verursacht? Auch hier: Kein Wort in der Medienmitteilung. Auf Rückfrage erklärt Astra-Sprecher Bielmann, 33 Unfälle seien auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Im Vorjahr sei die häufigste Ursache das Missachten des Vortritts gewesen. «Deshalb ist es wichtig, dass die E-Bike-Fahrenden gut sichtbar sind.» Eine Erklärung für diese Zunahme gibt es auch auf Anfrage nicht.

Die 33 Unfälle dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden – aber Belegen sie einen Trend? Die Aussagekraft einer Stichprobe in dieser Grösse ist sehr fraglich, insbesondere wenn man den starken Anstieg der Velofahrenden berücksichtigt. Auch hier kein Wort zu den Zusammenhängen.

Der Vergleich der absoluten Zahlen zeigt, dass es durchaus auch in anderen Bereichen Handlungsbedarf gibt. (Daten: Astra; Grafik: fxs)

4. Und nochmal zum selben Zitat: «Häufigste Unfallursache (...) ist die nicht angepasste Geschwindigkeit». Die Statistik basiert auf Polizeirapporten, in denen der zuständige Polizist die Resultate seiner Ermittlungen wiedergibt. Astra-Sprecher Guido Bielmann erklärt, die Polizei prüfe sie Situation und stütze sich auf Erfahrungswerte ab. «Zum Beispiel erbringen Bremswege und Kurvendynamik Erkenntnisse über den Hergang eines Unfalls», sagt Bielmann. Nur: Die Abgrenzung ist nicht immer einfach. Ob jemand zu wenig aufmerksam oder zu schnell gefahren ist, kann unter Umständen genau dieselben Folgen haben. Wir müssen uns also einfach darauf verlassen, dass der Polizist die Situation korrekt erfasst hat.

5. Gar keine Aussage macht die Statistik darüber, ob und wenn ja mit wem die E-Bike-Fahrenden kollidiert sind. Laut der holländischen Unfalldatenbank «The Crashes» sind 89 Prozent der getöteten Radfahrer in Holland mit einem Auto kollidiert. Das heisst nicht, dass die Autofahrer auch immer schuld waren, aber es erklärt, warum Unfälle mit Radfahrern derart gravierende Folgen haben. Das Astra verliert über diesen Zusammenhang kein einziges Wort.

6. Die Massnahmen, die das Astra in derselben Medienmitteilung zur Steigerung der Verkehrssicherheit bewirbt, sind durchaus umstritten. Insbesondere die Helmpflicht für langsame E-Bikes – so viel ist klar, würde keine einzige Kollision verhindern und könnte, so die Erfahrungen aus anderen Ländern, die Kosten für die Allgemeinheit sogar noch erhöhen statt sie zu senken. Auch hierzu: Kein Wort. Mehr dazu im Infosperber-Artikel Helmpflicht mit Nebenwirkungen.

Natürlich, das Astra muss diese Zusammenhänge nicht kommunizieren, und es gäbe auch wenig Gründe, sich lange damit aufzuhalten – wenn das Astra nicht eben doch kommentiert und zu Spekulationen Anlass gibt und gleichzeitig Werbung für eine umstrittene Helmpflicht macht. Denn der naheliegende Schluss, dass E-Bike-Fahren immer gefährlicher wird und die Fahrer und Fahrerinnen einen Hang zur Raserei haben, wird in dieser Statistik nirgends belegt. Die Schweizer Fachstelle Velo und E-Bike interpretiert das laut einer Mitteilung so: «Das ASTRA will mit einseitiger Unfallzahlenmeldung den Boden für die Helmpflicht ebnen.»