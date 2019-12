Divestment: Weg von der Kohle

Daniela Gschweng / 16. Dez 2019 - Die Anzahl der Versicherungsgesellschaften, die die schmutzige Kohle nicht mehr versichern wollen, ist erneut gestiegen.

Die Anzahl der Versicherungsgesellschaften, die Kohlebergbau, Kohlekraftwerke und andere Kohleprojekte nicht mehr oder nur noch eingeschränkt versichern, hat sich 2019 verdoppelt. Zu den sieben Versicherern und Rückversicherern, die diese Politik bereits 2018 vorantrieben, kamen in diesem Jahr zehn dazu, legt «Unfriend Coal» in seinem dritten Jahresbericht dar. Kohle werde zunehmend unversicherbar, stellt der Bericht fest.

Der Zusammenschluss mehrerer Nichtregierungsorganisationen wie «Greenpeace», «Client Earth», «350.org» und «Friends of the Earth», beobachtet jährlich das Verhalten der grössten Versicherungen in Bezug auf Kohle und stellt ein Ranking auf.

Der Kohleausstieg wird globaler

Seit März 2019 betreiben neben europäischen Gesellschaften auch zwei US-Unternehmen sowie zwei Versicherungen in Australien den Kohleausstieg. Im November 2019 zählte «Unfriend Coal» 111 international bedeutende Institutionen wie Kreditgeber, Versicherungen und Banken, die ihre Abhängigkeit von der Kohle reduzieren wollen.

«Divestment» heisst diese Strategie, bei der es aus Sicht der Umweltverbände darum geht, der Kohlegewinnung und -verbrennung die Mittel zu entziehen. Aus Sicht der Investoren vermeidet die Verschiebung auf andere Märkte Risiken, beispielsweise die Gefahr von Umweltklagen oder steigende CO 2 -Preise.

Beim Versicherungs-Divestment geht es um sehr viel Geld. Mindestens 35 grosse Versicherer betreiben irgendeine Art von Kohle-Divestment, listet die «Unfriend Coal» auf. Zusammen belaufe sich ihr Vermögen auf 8,9 Billionen Dollar oder etwa 37 Prozent des globalen Versicherungsmarktes.

«Swiss Re» und «Zurich» führen beim Kohle-Divestment

Wie weit die Bemühungen im Einzelfall gehen, ist unterschiedlich. Zu den ersten Gesellschaften, die eine Anti-Kohle-Politik fuhren, gehörten 2017 die «Zurich» und die Rückversicherung «Swiss Re». Beide nehmen keine neuen Kohleprojekte an und begrenzen bestehende Projekte, bei Kohle wie bei der Rohstoffgewinnung aus Teersand. Ihre Politik erstreckt sich auch auf Unternehmen, die in den betreffenden Geschäftsfeldern tätig sind. Andere Gesellschaften wie AXA, Generali, Allianz, Chubb, SCOR, Hannover Re und mehrere andere versichern keine neuen Kohleprojekte mehr, wieder andere begrenzen die Deckung der existierenden Verträge.

Rang 1 bis 10 in dem von «Unfriend Coal» durchgeführten Ranking von 35 grossen Versicherungsgesellschaften. Die gesamte Scorecard 2019 findet sich hier .

Seit dem «Unfriend Coal-Report 2017» hat sich damit einiges getan. Einer der letzten grossen europäischen Versicherer, der auch neue Kohleprojekte versichere, sei die britische Versicherung «Lloyd’s», berichtet der «Guardian». Bei den Investments ziehe sich der Versicherungsgigant aber schon seit Jahren aus der Kohle zurück.

Das Risiko der Kohleverbrennung wird zu hoch

Rückendeckung erhalten die Versicherungen dabei von den grossen Risikoabschätzern: Es sei nicht zu erwarten, dass grosse, diversifizierte Versicherer wesentliche Nachteile hätten, wenn sie darauf verzichteten, Kohle zu versichern, bewertete die Rating-Agentur «Moody’s» im Juli 2019 den Kohleausstieg der Branche, «tatsächlich könnten diese Versicherungen davon profitieren, potenziellen Umwelthaftungsrisiken zu entgehen, die mit der Kohleverbrennung einhergehen», sagte sie.

Beim Kohle-Divestment seltene Einigkeit zwischen Versicherungen und Umweltorganisationen

Divestement in umweltrelevanten Branchen ist einer der wenigen Punkte, bei dem sich Konsumentenschützer, Umweltorganisationen, Banken und Versicherungen einig sind. Der fortschreitende Klimawandel kostet Versicherer und Rückversicherer schon jetzt immer mehr Geld, vor allem Brände und Extremwetter-Schäden fallen ins Gewicht.

Eine aus dem Takt geratene Erde wird in Zukunft vermutlich Unsummen kosten, darauf haben Wirtschaftsfachleute bereits mehrfach hingewiesen. Dadurch wiederum steigen die Prämien für die Versicherten, seien es Privatpersonen oder Unternehmen. Werden diese in klimaschädliche Branchen investiert, bezahlen sie damit dafür, dass das, was die Prämien hochgetrieben hat, sich noch verschlimmert.