Wann kommt der Aufstand der Stubenhocker?

Am umweltfreundlichsten ist der Stubenhocker: Carl Spitzweg, 1808-1885, Der arme Poet

Hanspeter Guggenbühl / 20. Sep 2017 - Wer ein Elektroauto kauft oder pendelt, erhält Umwelt-Subventionen. Höchste Zeit für einen Aufstand der Stubenhockerinnen.

Nehmen wir an: Ein Mann verhökert seinen fünf Jahre alten Mercedes mit Dieselmotor auf dem Occasionsmarkt und kauft ein neues Elektroauto der Marke Tesla. Dafür erhält er in Horgen am Zürichsee seit 1. September einen Umweltbonus von 3000 Franken. Das sieht das revidierte «Förderreglement energieeffizientes Bauen, erneuerbare Energie und Mobilität» vor.

Die Folge dieser scheinbar «grünen» Subvention: Der Tesla fährt neu auf die Strasse, während das alte Dieselauto mit seinem neuen Besitzer weiterhin Öl verbrennt und die Umwelt belastet. Insgesamt steigt damit der Energiekonsum; er steige aber etwas weniger stark, so betonen Anhänger dieser Boni, als wenn der Mercedesverkäufer auf ein Benzinauto der Energieklasse B bis G umgestiegen wäre. Zudem mehren der Verkauf des alten Mercedes und der Kauf des neuen Teslas den Umsatz der Autobranche. Und sie tun dies doppelt und obendrein dauerhafter als eine Verschrottungsprämie, wie sie Deutschland temporär einführte, um nach der Finanzkrise von 2008 die Konjunktur anzukurbeln.

Umweltboni steigern den Umsatz

Ökologisch etikettierte Förderbeiträge in unterschiedlicher Höhe gewährt die Gemeinde Horgen schon seit Jahren an Minergiebauten, energetische Gebäudesanierungen, Heizungen sowie Solaranlagen. Damit stützt sie auch das Bau- und Installationsgewerbe. Der erwähnte Bonus für neue Elektroautos und – in abgestufter Form – für alle neuen Personenwagen der Energieklasse A ist neu und gilt seit diesem Monat. «Bisher profitierten vor allem Hausbesitzer von unseren ökologischen Förderbeiträgen. Mit dem Beitrag an speziell energieeffiziente Fahrzeuge wollen wir jetzt auch andern Einwohnern etwas bieten», begründet Marco Gradenecker, Leiter des kommunalen Energie- und Umweltamtes.

Allerdings profitieren in Horgen nicht alle Käufer und Käuferinnen von angeblich umweltfreundlichen Fahrzeugen. Wer etwa vom Dieselauto aufs Velo mit Elektroantrieb umsteigt, das nur einen Bruchteil so viel Strom frisst wie ein Tesla, geht leer aus. Das Gleiche gilt für Leute, die sich ersatzlos vom Auto befreien. Wer zu Fuss geht oder zu Hause sitzt und über den Sinn von Umweltboni nachdenkt, erhält keine Subventionen.

Umweltboni: Hier profitieren, dort zahlen

Das Beispiel von Horgen ist nur eines unter vielen. Die Stadt St. Gallen etwa fördert den Erwerb von neuen Elektro- und Hybridautos, wenn diese weniger als 50 Gramm CO 2 /km ausstossen und weniger als 60'000 Franken kosten, ebenfalls mit abgestuften Kaufprämien zwischen 2500 bis 5000 Franken. In vielen Kantonen erhalten BesitzerInnen von Elektroautos überdies Rabatt von 40 bis 100 Prozent auf den Motorfahrzeugsteuern. Und der Bund überlässt allen elektrisch betriebenen Fahrzeugen die Strassen gratis, indem der bislang keine Treibstoffsteuer auf Strom erhebt. Wer heute Kohle-, Atom- oder Solarstrom einsetzt, um 2,5 Tonnen in Form von Blech und Batterien von A nach B zu transportieren, profitiert damit mehrheitlich von einer Subventions-Kumulation.

Indirekt belohnt werden auch jene Leute, die den «umweltfreundlichen» respektive weniger umweltbelastenden öffentlichen Verkehr benutzen. So bezahlen Bahnfahrende mit den Tarifen auf ihren Billetten und Abonnements im Schnitt weniger als die Hälfte der von ihnen verursachten Verkehrskosten. Und alle, die zur Arbeit pendeln, ob mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln, können dafür 3000 Franken von den Bundessteuern und in den meisten Kantonen noch höhere Beträge von den Staats- und Gemeindesteuern abziehen.

Wer hingegen daheim arbeitet, Reisemuffel ist und an den Staus auf den Autobahnen nur passiv via gebührenfinanziertes Staatsradio partizipiert, muss auf all diese Mobilitäts-Boni verzichten. Da fragt sich denn: Wo bleibt der Aufstand der Stubenhockerinnen und Stubenhocker, welche die Umwelt tendenziell am wenigsten belasten?

An dieser Stelle ist allerdings einzuschränken: Auch die im Haus Hockenden können von ökologisch motivierten Subventionen profitieren – sofern ihnen das Haus selber gehört, und sofern sie es nicht schon früher auf eigene Kosten saniert haben. So zahlen Bund sowie viele Kantone und Gemeinden Beiträge an energetische Gebäudesanierungen oder an Solaranlagen, die erneuerbare Energie ernten. Zudem belohnen sie solche Investitionen ebenfalls mit Steuerabzügen. Finanziert werden diese Umweltboni teilweise durch Förderabgaben, die auf CO 2 -Emissionen oder Strom (Netzzuschlag) erhoben werden, teilweise wie etwa in Horgen durch allgemeine Steuermittel. Die Geprellten sind damit die Mieterinnen und Mieter, die wenig herumfahren und auch andere umweltbelastende Tätigkeiten unterlassen. Sie zahlen die Umweltboni via Steuern oder Förderabgaben, ohne solche zu erhalten.

Wer unterlässt, hemmt das Wachstum

Mit Umweltboni belohnt wird also nur, wer etwas tut, in etwas investiert oder etwas konsumiert, was die Umwelt möglicherweise etwas weniger stark belastet als andere Taten. Jede ökologisch motivierte Subvention fördert damit automatisch das Wachstum der Wirtschaft. Gleichzeitig aber fördert das Wachstum der Wirtschaft tendenziell auch die Umweltbelastung. Da beissen sich die Anhänger von Umweltboni in den eigenen vermeintlich grünen Schwanz

Wirkungsvoller wäre es, jene zu belohnen, die umweltbelastendes Tun unterlassen. Statt positive Anreize wie Umweltboni brauchte es dazu negative Anreize in Form von Lenkungsabgaben auf nicht erneuerbaren Naturgütern, deren Ertrag pro Kopf an die Bevölkerung zurückerstattet wird. Damit würden unter dem Strich jene belohnt, welche weniger Energie und andere Naturgüter verbrauchen als der Durchschnitt und mehr umweltbelastende Tätigkeiten unterlassen. Doch Unterlassungen hemmen das Wachstum der Wirtschaft. Darum unterstützen Branchenverbände der Wirtschaft, Regierungen und Parlamente Förderbeiträge aller Art und bekämpfen die ökologisch wirkungsvolleren Lenkungsabgaben.