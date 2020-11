Die Nicht-Aktivisten: «Doomer» warten auf das Ende der Welt

Daniela Gschweng / 19. Nov 2020 - Klimaproteste nerven? Diese Bewegung beunruhigt erst recht.

Eine Pause gab es nur wegen der Corona-Pandemie: «Fridays for Future», «Extinction Rebellion» und andere Klimaaktivisten legen seit mehr als einem Jahr Strassen und Plätze lahm. «Können die nicht einfach die Klappe halten?», fragen Genervte in den Kommentarspalten immer öfter und sprechen von «Greta-Hype» und «Klimadiktatur».

Gewisse Alternativen sind jedoch noch beunruhigender. Neben radikalisierten Klimakämpfern gibt es nämlich noch die, die den klimabedingten Zusammenbruch bereits für eine unabänderliche Sache halten. Ihr Argument: Politisch hat sich bisher zu wenig bewegt, um auch nur das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Die Worst-Case-Szenarien sind düster, eine Zukunft wird es nicht geben. Proteste sind aus ihrer Sicht sinnlos.

«Klima-Doomer» haben resigniert

Am meisten Gedanken machen sich naturgemäss diejenigen, die das volle Ausmass der Klimakrise altersbedingt selber erleben werden. Zwei Jugendliche aus den USA, die der «Guardian» befragt hat, fühlen sich mehr als hilflos. Sie finden es schwierig, überhaupt Zukunftspläne zu machen. Einer zweifelt daran, dass es Sinn ergibt, eine Paarbeziehung einzugehen oder an Kinder zu denken.

Ein Foto von drei Jugendlichen, die in London an einem Klimastreik teilnahmen, ging im Internet 2019 viral. Einer der abgebildeten Jugendlichen, der damals 17-jährige Jack McLear, äusserte sich dazu in «Dazed». (Bild: hasanabi auf Twitter)

Pessimistische Menschen wie sie werden als «Klima-Doomer» bezeichnet. Sie haben aufgegeben und rechnen nicht mehr damit, dass sich die Krise abwenden lässt. Es gibt sogar schon Wörter für psychische Krankheiten, die aus Klimaangst entstehen: «Solastalgie» etwa – existenzieller Stress durch Umweltkatastrophen – und «Doomer-Depression».

Mit Spinat gegen die Klimaangst

Andere «Doomer» bereiten sich auf ein Leben nach dem Zusammenbruch der Zivilisation vor, ziehen aufs Land und versuchen autark zu werden, darunter nicht nur Jugendliche.

Die 45-jährige Rachel Ingrams, die in einem Vorort von Sheffield lebt, pflanzt gerade Spinat, als die «BBC» sie besucht. Seit einem Jahr versucht sie, ihren Garten so umzugestalten, dass sie sich selbst versorgen kann. Viel sei das nicht, gibt sie zu, aber es lenke sie von den düsteren Gedanken ab.

Alle paar Wochen bringt Ingrams zwei ihrer Töchter auf einen Bio-Bauernhof in Wales, wo sie lernen, in der Natur nach Nahrung zu suchen. In der Schule, findet ihre Mutter, lernten Kinder nicht mehr das Richtige. Ingrams erwartet den Zusammenbruch der Zivilisation in fünf bis zehn Jahren. Ihren Töchtern hat sie davon noch nichts erzählt. Sie glaubt, dass die Menschheit die Klimakrise nicht überstehen wird.

Wissenschaft für die Endzeit

In Online-Foren teilt Rachel Ingrams ihre Gedanken mit anderen, die versuchen, sich an die Krise anzupassen. Die Bewegung ist klein und hat wahrscheinlich nur wenige hunderttausend Anhänger. Wobei «Bewegung» das falsche Wort ist. Klima-Verzweifelte vernetzen sich oft nicht und bilden, wenn überhaupt, nur kleine Gruppen. Politisch sind sie eher inaktiv.

Viele beziehen sich auf eine apokalyptische Arbeit des Wissenschaftlers Jem Bendell. Der Professor für nachhaltige Führung an der University of Cumbria geht davon aus, dass die Zivilisation, wie wir sie kennen, höchstens noch ein Jahrzehnt Bestand hat.

Der Artikel, der Menschen dazu bringt, das Schlimmste zu befürchten

Nachdem «Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy» wegen «einem akademischen Artikel nicht angemessener Sprache» von einem Magazin abgelehnt worden war, publizierte Bendell den Text im Internet und traf damit anscheinend einen Nerv. Die Arbeit ist laut der «BBC» inzwischen eine halbe Million Mal heruntergeladen worden. «Vice» bezeichnete sie als «den Klimawandel-Artikel, der so deprimierend ist, dass Leute therapeutische Hilfe brauchen».

Andere Klima-Resignierte fühlen sich durch das Buch «The Divide» angesprochen, dessen Autor Jason Hickel allerdings bestreitet, seine Leser zu Rückzug und Resignation aufzurufen. Oder sie zitieren den US-Autor Jonathan Franzen, der 2019 den Aufsatz «What if We Stopped Pretending?» publizierte. Darin stellt Franzen fest, dass anzuerkennen, dass die Klimakrise nicht mehr abzuwenden sei, der einzige Weg sei, damit umzugehen. Auch der US-Akademiker Guy McPherson, der in der gleichen Thematik eine Website betreibt, denkt, dass die Menschheit 2030 ausgestorben sein wird.

Michael Mann: «Pseudowissenschaftlicher Unsinn»

Der bekannte US-Klimatologe Michael Mann hält Bendells Arbeit für «pseudowissenschaftlichen Unsinn». Für einen unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch der Zivilisation gebe es keine Beweise, sagt er. Einige Wissenschaftler, die von der «BBC», dem «Guardian» und von anderen Medien um eine Stellungnahme gebeten wurden, teilen Manns Meinung, andere sind weniger sicher.

Grundsätzlich, sagt beispielsweise Will Steffen vom australischen Klimarat, habe Bendell mit den Fakten recht: Es gebe keine Anzeichen dafür, dass das Pariser Klimaabkommen, mit dem die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll, eingehalten werden könne. Bei zwei Grad und mehr gebe es ein «glaubwürdiges Risiko» für eine Kippkaskade, die die Erde in einen Ofen verwandeln könne. «Ich kann nicht sagen, Bendell hat recht», sagt er, «aber wir können [Bendells Szenario] sicher auch nicht ausschliessen».

Weltuntergang und «Deep Adaptation»

Im ersten Teil der 35-seitigen Arbeit listet Bendell die bekannten Fakten auf: Das Klima erwärmt sich, das ist mess- und sichtbar. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Einige Prognosen haben sich seit 2018 sogar verschlechtert. Schreitet die Entwicklung ungebremst fort, könnten Teile der Welt unbewohnbar werden. Millionen von Klimaflüchtlingen und eine grosse Belastung der Infrastruktur wären die Folge.

Bendell schliesst daraus, dass nur noch wenig Zeit bleibt, bis die Zivilisation zusammenbricht. Wie der Zusammenbruch aussehen wird, beschreibt er zum Beispiel so: «Wenn ich von Hunger, Zerstörung, Migration, Krankheit und Krieg spreche, meine ich damit deren Auftreten in Ihrem eigenen Leben … Sie werden befürchten, gewaltsam getötet zu werden, bevor Sie verhungern.»

Das Einzige, was der Einzelne Bendells Ansicht nach tun kann, ist, sich vorzubereiten, solange es noch möglich ist. Bendell nennt diese Strategie «Tiefenanpassung» (Deep Adaptation) und teilt sie in drei Punkte auf: Resilience (Resilienz), Relinquishment (Verzicht) und Restauration (das Wiedererlernen vergessener Überlebenstechniken). Später fügte er Reconciliation (Vergebung) hinzu, um die gewaltfreie Natur der «Deep Adaptation»-Strategie zu betonen.

«Wenn Sie denken, dass Menschen überleben, gehen Sie woanders hin»

Doomer seien eher Einzelgänger und neigten zur Isolation, sagt der Journalist James Purtill, der sich mit ihnen beschäftigt und versucht hat, sie gegen Aktivisten und Prepper abzugrenzen. 2019 trat er der Facebook-Gruppe «Near Term Human Extinction Support Group» (NTHESG) bei.

Über ihre Einstellung lässt diese schon in ihrer Selbstbeschreibung keinen Zweifel. «Wenn Sie denken, dass Menschen überleben werden, bitten wir Sie, anderen relevanteren Gruppen wie ‹Positive Deep Adaptation› beizutreten», steht dort. Deep-Adaptation-Gruppen gibt es dutzendweise in den sozialen Medien. In der Regel haben sie einige tausend Mitglieder. «Near Term Human Extinction» (das bald bevorstehende Aussterben der Menschheit) ist ein Begriff, den Bendell oft verwendet.

Politisch apathisch, hoffnungslos und schweigsam

Nach Angabe der Administratoren sind die Mitglieder von NTHESG mehrheitlich «in ihren 40ern, 50ern oder 60ern», leben vorwiegend in den USA und Grossbritannien und sind grossmehrheitlich weiss. Manche sind politisch aktiv, aber eher aus Gewohnheit, schreibt Purtill.

Vorherrschendes Thema der nur für Mitglieder zugänglichen Gruppe war die eigene Befindlichkeit, stellte er fest. Die Mitglieder teilten Gefühle wie Hoffnungslosigkeit, Trauer, Antriebslosigkeit oder Wut.

Michael Mann: «Gefährlicher als Klimaleugnung»

Der Grossteil fühlt sich von Verwandten, Bekannten und Medien nicht verstanden und nicht ernstgenommen. Ein Drittel hatte wegen unterschiedlicher Auffassungen zum Klimawandel bereits Beziehungen abgebrochen, ergab eine Umfrage. 15 Prozent der Mitglieder sagen, sie könnten nur online über ihre Ansichten reden. Viele gehen nicht mehr zu den Wahlen.

Michael Mann sagt, in ihren Auswirkungen halte er Bendells Arbeit für «schlimmer als Klimaleugnung». Sie spiele den Lobbies in die Hände. Damit hat er anscheinend recht: Wenn Doomer sich engagierten, dann ohne Überzeugung, fand Purtill – es hilft ja doch nichts mehr.